Những ngày trời trở lạnh, chẳng gì hấp dẫn hơn một bát bánh đúc nóng mềm mịn, nghi ngút khói, bên trên là phần nhân thơm nức cùng chút hành phi và nước chan đậm đà. Món ăn dân dã này tưởng cầu kỳ nhưng thực tế lại khá dễ làm tại nhà. Chỉ cần chuẩn bị một phần bột bánh cơ bản, bạn có thể biến tấu thành hai phiên bản: bánh đúc nóng nhân thịt truyền thống hoặc bánh đúc nóng chay thanh nhẹ.

Phần bánh dùng chung cho cả hai cách:

Chuẩn bị 150g bột gạo, 50g bột năng, khoảng 700ml nước, nửa thìa cà phê muối và 1 thìa dầu ăn.

Trộn đều hai loại bột với nước và muối, khuấy tan rồi để nghỉ khoảng 20–30 phút. Sau đó lọc hỗn hợp qua rây, đổ vào nồi chống dính và đun trên lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy liên tục, chú ý vét đều đáy và thành nồi để bột không bị vón cục. Khi hỗn hợp đặc dần, chuyển sang màu trong, dẻo mượt và có độ sánh nặng tay thì thêm dầu ăn, khuấy đều rồi tắt bếp. Bánh đạt chuẩn sẽ mềm, mịn, có độ dai nhẹ chứ không đặc cứng.

1. Bánh đúc nóng nhân thịt băm mộc nhĩ

Ảnh minh họa

Đây là phiên bản quen thuộc với phần nhân thịt đậm đà, thơm mùi hành phi. Bạn cần 150g thịt lợn xay, 20g mộc nhĩ khô, một củ hành khô, hành lá và các gia vị.

Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi thái nhỏ. Phi thơm hành khô, cho thịt băm vào xào săn, tiếp tục thêm mộc nhĩ và nêm nước mắm, hạt nêm, tiêu vừa ăn. Đảo đến khi nhân chín tơi, thấm gia vị thì tắt bếp.

Khi ăn, múc bánh đúc nóng ra bát, thêm nhân thịt, hành phi, rau mùi và chan nước mắm chua ngọt pha loãng. Có thể thêm chút ớt tùy khẩu vị. Bát bánh nóng hổi với phần bánh mềm mượt, nhân thịt thơm béo và nước chan đậm đà rất thích hợp cho những ngày lạnh.

2. Bánh đúc nóng chay nhân nấm đậu phụ

Nếu muốn đổi vị hoặc chuẩn bị món chay, bạn có thể thay thịt bằng nấm và đậu phụ. Nguyên liệu gồm 100g nấm hương hoặc nấm đông cô tươi, 100g đậu phụ, một ít mộc nhĩ, hành boa-rô và cà rốt.

Ảnh minh họa

Nấm, mộc nhĩ rửa sạch rồi thái nhỏ. Đậu phụ bóp vụn hoặc cắt hạt lựu. Phi thơm phần hành boa-rô với dầu ăn, cho nấm và mộc nhĩ vào xào trước, sau đó thêm đậu phụ và cà rốt thái hạt lựu. Nêm nước tương, chút đường, hạt nêm chay và tiêu, đảo đều đến khi phần nhân ráo và thấm gia vị.

Với nước chan, có thể pha nước tương cùng đường, nước lọc, giấm gạo và chút ớt băm. Khi ăn, múc bánh đúc ra bát, thêm nhân nấm đậu phụ, rau mùi, hành phi chay và chan nước tương chua ngọt.

Phiên bản chay có vị ngọt tự nhiên từ nấm, đậu phụ mềm bùi, ăn cùng bánh đúc dẻo thơm mà không hề ngấy.

Cả hai cách làm đều không quá phức tạp, lại có thể chuẩn bị phần bánh trước rồi thay đổi nhân tùy khẩu vị. Một nồi bánh đúc nóng, thêm chút hành phi thơm lừng là đủ mang đến cảm giác ấm áp cho bữa ăn ngày gió mùa.