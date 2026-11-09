Mâm cơm ngày lạnh chỉ vẻn vẹn 55k mà ngon nhức nhối

Trời lạnh, những món ăn nóng hổi, đậm đà thường khiến bữa cơm gia đình trở nên hấp dẫn hơn. Không cần mua thịt cá đắt tiền, chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc ngoài chợ, vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm 3 món vừa đẹp mắt vừa đủ vị mà lại không hề tốn kém.

Đi chợ với 55.000 đồng

Gan lợn 200g: khoảng 10.000 đồng.

Thịt lợn: khoảng 20.000 đồng.

Cải xoong 1 bó: khoảng 8.000 đồng.

Trứng gà 2 quả: khoảng 7.000 đồng.

Cà chua: khoảng 10.000 đồng.

Tổng chi phí dự kiến khoảng 55.000 đồng, chưa tính gạo và các gia vị cơ bản có sẵn trong bếp.

Ảnh minh họa

Gan lợn rim chua ngọt, món mặn lạ miệng hao cơm

Gan lợn mua về rửa sạch, bỏ phần gân nếu có, thái lát vừa ăn rồi ngâm nhanh với nước muối loãng. Sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch và để ráo. Không nên ngâm quá lâu khiến gan mất độ ngọt tự nhiên.

Ướp gan với một chút nước mắm, tiêu và tỏi băm. Pha riêng phần sốt gồm nước mắm, đường, giấm hoặc nước cốt chanh và một chút nước lọc. Tỷ lệ có thể điều chỉnh theo khẩu vị, miễn sao phần sốt có đủ vị chua, ngọt và mặn nhẹ.

Phi thơm tỏi, cho gan vào đảo nhanh trên lửa vừa đến khi gần chín, sau đó đổ phần sốt vào rim. Đảo đều để sốt bám quanh từng miếng gan, đun đến khi nước sốt hơi sánh thì tắt bếp. Gan cần được nấu chín hoàn toàn nhưng không nên rim quá lâu vì dễ bị khô và cứng.

Thành phẩm có màu nâu óng, vị chua ngọt hài hòa, thơm mùi tỏi. Đây là món ăn khá bắt cơm, đặc biệt khi dùng lúc còn nóng.

Cải xoong xào thịt, xanh giòn và đậm vị

Cải xoong nhặt bỏ phần già, rửa kỹ nhiều lần rồi để ráo. Thịt lợn thái mỏng, có thể chọn phần nạc vai để món xào không bị khô.

Phi thơm hành tỏi, cho thịt vào đảo đến khi săn lại, nêm một chút nước mắm và tiêu. Tiếp đó cho phần thân cải xoong vào trước, đảo nhanh rồi mới thêm phần lá. Nêm lại gia vị vừa ăn và xào trên lửa lớn đến khi rau vừa chín tới.

Mẹo nhỏ là không nên xào quá lâu hoặc đậy vung vì cải xoong dễ ra nước, mất độ giòn và màu xanh đẹp mắt. Thịt mềm, rau xanh giòn cùng mùi tỏi thơm khiến món ăn đơn giản này trở nên hấp dẫn hơn.

Canh trứng cà chua vân mây, đẹp mắt mà dễ làm

Hai quả cà chua rửa sạch, bổ múi cau hoặc thái miếng nhỏ. Trứng đập ra bát, đánh tan nhẹ. Phi thơm hành, cho cà chua vào xào đến khi mềm và tiết nước, thêm lượng nước vừa đủ cho cả nhà rồi đun sôi.

Nêm gia vị vừa ăn, sau đó dùng đũa khuấy nhẹ nồi canh theo một chiều để tạo dòng xoáy. Từ từ rót trứng thành dòng mảnh vào nồi, không đổ dồn một chỗ. Trứng gặp nước nóng sẽ tạo thành những dải mềm mỏng như mây. Đợi trứng nổi lên và chín hoàn toàn thì tắt bếp, thêm hành lá và chút tiêu.

Bí quyết để có những vân trứng đẹp là nước canh phải sôi nhẹ, trứng được rót từ từ và không khuấy mạnh sau khi cho trứng vào. Bát canh có màu đỏ của cà chua, vàng trắng của trứng, vị chua dịu và rất dễ ăn.

Mâm cơm 55.000 đồng vẫn có đủ món ngon

Điểm thú vị của mâm cơm này là cách tận dụng những nguyên liệu bình dân nhưng tạo ra ba hương vị khác nhau. Gan lợn rim chua ngọt đậm đà, cải xoong xào thịt có rau xanh và chất đạm, còn canh trứng cà chua giúp bữa ăn nhẹ nhàng, dễ thưởng thức hơn.

Với ngân sách hạn chế, thay vì mua nhiều loại thực phẩm với số lượng nhỏ, có thể chọn một nguyên liệu chính để làm món mặn, thêm một ít thịt dùng chung cho món rau và tận dụng trứng, cà chua để nấu canh. Cách đi chợ này vừa tiết kiệm vừa hạn chế thực phẩm thừa.

Một mâm cơm không cần sơn hào hải vị vẫn có thể khiến cả nhà xuýt xoa. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách chế biến những nguyên liệu quen thuộc, bữa cơm ngày lạnh đã trở nên mới mẻ và ngon miệng hơn nhiều.