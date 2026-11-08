Mâm cơm nhà Phương Mỹ Chi

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của Vbiz. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 2003 ngày càng khẳng định vị trí riêng, có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp và cũng dần xây dựng cuộc sống độc lập. Cùng với sự nổi tiếng của con gái, cuộc sống gia đình Phương Mỹ Chi cũng có nhiều thay đổi.

Dẫu vậy, nhìn vào những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy nếp sinh hoạt gia đình vẫn giữ được những điều rất đỗi thân thuộc. Đặc biệt, những mâm cơm nhà do mẹ Phương Mỹ Chi chuẩn bị luôn khiến dân tình chú ý.

Trong các bài đăng từ năm 2020 - 2021, những mâm cơm nhà của Phương Mỹ Chi luôn mang lại cảm giác vô cùng gần gũi, chuẩn vị bữa cơm gia đình Việt Nam. Mẹ cô nàng thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những món ăn giản dị nhưng hấp dẫn do chính tay bà chuẩn bị, từ thịt kho trứng ăn kèm củ kiệu, rau sống, canh chua tôm, tép rang, chà bông, cho đến sườn ram, gỏi cuốn hay các món ăn vặt quen thuộc.

Những mâm cơm ngon lành được mẹ Phương Mỹ Chi chia sẻ

Trong những năm gần đây, Phương Mỹ Chi đã chuyển ra sống ở căn hộ riêng song cô nàng vẫn duy trì sở thích nấu nướng mỗi khi có thời gian rảnh. Cô thỉnh thoảng tự tay chuẩn bị những món ăn đơn giản như bữa sáng, vào bếp làm đồ ăn để tụ tập với bạn bè tại nhà.

Những hình ảnh này cũng cho thấy một khía cạnh đời thường gần gũi của giọng ca Dân Chơi Dân Ca, bên cạnh lịch trình biểu diễn và các hoạt động nghệ thuật.

Sau khi ra ở riêng, Phương Mỹ Chi vẫn tranh thủ vào bếp làm những món đơn giản hoặc khi nhà có khách

Phương Mỹ Chi còn có niềm đam mê đặc biệt với các loại bánh, nhiều lần tự tay thực hiện.

Chẳng hạn như hồi tháng 3/2025, nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh cầm đĩa bánh xèo vàng ruộm bên mẹ ruột và NSƯT Hạnh Thúy - người đảm nhận vai mẹ của cô trên phim Nhà Gia Tiên. Cô còn hào hứng chia sẻ: “Em ra sau bếp, làm 1 bánh xèo thơm ngon tặng cho má”. Phương Mỹ Chi cũng từng tự tay đổ bánh xèo cùng đoàn phim để phục vụ hàng trăm khán giả đến rạp.

Một lần khác - năm 2021, Phương Mỹ Chi thử sức với món bánh bông lan trứng muối để tặng bố. Dù tự nhận thành phẩm chưa thực sự ra dáng bánh bông lan, cô vẫn vui vì được cả nhà khen ngợi, đặc biệt là người nhận món quà. Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ mong muốn bố mẹ luôn khỏe mạnh, bình an và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Phương Mỹ Chi cùng 2 người mẹ

Cô nàng cũng rất thích làm bánh

Một số bữa ăn khác của gia đình Phương Mỹ Chi

Vốn khéo tay và từng kinh doanh quán chè, mẹ Phương Mỹ Chi cũng làm nhiều loại bánh trái, đồ ăn vặt

(Ảnh: FBNV)