Mâm cơm nhà của mỹ nhân thi MasterChef và CEO khách sạn tại Đà Lạt

Chế Nguyễn Quỳnh Châu là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng yêu thích sắc đẹp. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên và MC, cô từng có trải nghiệm khá đặc biệt khi tham gia MasterChef. Người đẹp dừng chân ở Tập 5, để lại nhiều dấu ấn bởi sự tự tin và tinh thần thử sức với lĩnh vực nấu nướng.

Chia sẻ về lý do tham gia chương trình, Quỳnh Châu từng tiết lộ quyết định này một phần xuất phát từ mong muốn khiến mẹ yên tâm. Cô bộc bạch: "Thật sự Châu tham gia 'MasterChef' để mẹ yên tâm rằng con gái của mẹ cũng biết nấu ăn. Mẹ Châu cứ lo con gái không chịu nấu ăn, sau này về nhà chồng thì không lo nấu nướng gì cả. Nhưng thật sự là vì áp lực công việc và không có thời gian nấu thôi chứ không phải là mình không thích nấu".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng thi MasterChef để mẹ yên tâm việc cô biết nấu ăn

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, thỉnh thoảng Quỳnh Châu cũng trổ tài vào bếp để chiêu đãi ông xã. Một trong những món ăn được cô thực hiện là bò kho. Thành phẩm sau đó nhận về lời khen từ chồng vì hương vị ngon không kém ngoài hàng. Người đẹp cũng từng thử sức làm giò thủ cùng gia đình chồng, nấu những bữa ăn đơn giản để tiếp đãi bạn bè và người thân. Dù không phải người thường xuyên khoe chuyện bếp núc, Quỳnh Châu vẫn cho thấy cô khá hào hứng khi có dịp tự tay chuẩn bị món ăn cho người thân.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chiêu đãi chồng món bò kho và được khen nức nở

Cô nấu súp rau củ và cơm chiên mắm ruốc cho bữa ăn gia đình

Vào dịp Tết, cô cùng gia đình chồng vào bếp nấu giò thủ

Quỳnh Châu khéo léo trong việc gói bánh chưng

Cô cũng nhiều lần mở tiệc mời bạn bè đến nhà chơi

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng góp mặt tại Vietnam Fashion Icon 2014, Project Runway Vietnam và Vietnam's Next Top Model 2014. Năm 2016, cô lọt Top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Không dừng lại ở công việc người mẫu, người đẹp tiếp tục thử sức với diễn xuất và dẫn chương trình, góp mặt trong các dự án như Bố Già, Hoa Hậu Giang Hồ, Cây Táo Nở Hoa... Đến năm 2022, Quỳnh Châu tiếp tục ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

Về chuyện tình cảm, Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, sau đó công khai mối quan hệ vào dịp Giáng sinh năm 2022. Trong khoảng thời gian bên nhau, cả hai khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư. Tuy nhiên, qua những lần hiếm hoi nhắc đến đối phương, Quỳnh Châu từng cho biết ông xã luôn yêu thương, kính trọng bố mẹ cô, đồng thời sát cánh và động viên bạn gái trong các cuộc thi nhan sắc.

Quỳnh Châu và chồng có hơn nửa thập kỷ gắn bó trước khi quyết định về chung nhà

Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Anh từng du học tại Anh, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, du lịch và quản trị vận hành. Hiện tại, anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi - đơn vị sở hữu Hôtel Colline, một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt.

Không chỉ được chồng yêu thương, Quỳnh Châu còn nhiều lần chia sẻ về cuộc sống làm dâu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trái với những lo lắng thường thấy khi sống trong gia đình nhiều thế hệ, người đẹp cho biết cô cảm nhận được sự thoải mái và quan tâm từ các thành viên nhà chồng. Cô từng tâm sự: "Tôi thấy rất vui. Trước đây, tôi nghe không ít người nói gia đình nhiều thế hệ sẽ phức tạp, làm dâu phải biết ý tứ. Nhưng khi trải nghiệm, tôi thấy mọi thứ không hề đáng sợ như lời đồn và đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tôi thấy mình quá may mắn vì chưa phải 'làm dâu' ngày nào, nhà chồng rất cởi mở và dễ thương".

Cả hai gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống

Quỳnh Châu kể, mỗi khi cô ở nhà một mình, mẹ chồng và các anh chị trong gia đình đều chủ động hỏi han, chuẩn bị đồ ăn hoặc để phần những món cô yêu thích. Có lần, chị hai của chồng còn hỏi trước hôm sau muốn ăn gì, anh trai chồng thì chuẩn bị bún bò và bánh để dành cho cô. Những hành động nhỏ nhưng khiến người đẹp cảm thấy mình được yêu thương như em út trong nhà.

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Ảnh: FBNV