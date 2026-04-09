Mới ngày nào còn là cô bé con chạy lon ton trong những chiếc váy hoa nhí bồng bềnh, Công chúa Charlotte giờ đây đã ngấp nghé tuổi 11 và ngày càng bộc lộ khí chất hoàng gia vô cùng rõ nét. Sánh bước cùng gia đình trong buổi đi lễ nhà thờ nhân ngày Phục sinh (5/4) vừa qua, cô công chúa nhỏ nước Anh không chỉ ghi điểm với gu thời trang tinh tế được thừa hưởng trọn vẹn từ Vương phi Kate, mà còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi quyết định "đổi gió" với một kiểu tóc tết điệu đà.

Sự thay đổi nhỏ bé này không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về phong cách của một bé gái đang chớm bước vào tuổi dậy thì, mà còn gợi nhắc lại những câu chuyện dở khóc dở cười cực kỳ đáng yêu của vợ chồng Thân vương xứ Wales trong hành trình làm "nhà tạo mẫu tóc" bất đắc dĩ cho cô con gái cưng.

Tóc mây tết vương miện - Công chúa nhỏ bừng sáng, nét dịu dàng tỏa nắng

Đối với những ai thường xuyên theo dõi gia đình Hoàng gia Anh, có lẽ đều quen thuộc với hình ảnh Công chúa Charlotte gắn liền với mái tóc dài buộc nửa đầu túm gọn gàng phía sau. Xuyên suốt nửa cuối năm 2025, đặc biệt là trong cả ba sự kiện liên tiếp vào tháng 12, cô bé đều trung thành với kiểu tóc làm nên thương hiệu này.

Thế nhưng, trong dịp Lễ Phục sinh năm nay, cô công chúa nhỏ đã quyết định làm mới bản thân. Charlotte xõa suối tóc dài óng ả, phần tóc hai bên thái dương được tết tỉ mỉ và kéo gọn ra phía sau, đan vào nhau tạo thành một chiếc vương miện nhỏ xinh ôm lấy vòng đầu, rồi vắt nhẹ một lọn tóc tết dài dọc xuống lưng. Kiểu tóc này giúp tôn lên trọn vẹn gương mặt thanh tú, nét dịu dàng, trong trẻo nhưng cũng rất gọn gàng, thanh lịch.

Thật ra, tết tóc không phải là một phong cách hoàn toàn xa lạ với Charlotte. Nếu tinh ý, người hâm mộ sẽ nhớ ra cô bé từng diện kiểu tóc điệu đà này vài lần vào đầu năm 2025, nổi bật nhất là tại Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (VE Day) hồi tháng 5, lễ diễu hành Trooping the Colour vào tháng 6 hay khi đi xem giải quần vợt Wimbledon vào tháng 7. Sự trở lại của mái tóc tết lần này giống như một lời khẳng định nhẹ nhàng rằng, cô công chúa nhỏ bé ngày nào đang lớn lên từng ngày và bắt đầu biết chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình.

Bố William "đầu hàng", mẹ Kate loay hoay - Chuyện tết tóc mây nào đâu có dễ!

Nhìn mái tóc tết cầu kỳ và chỉn chu của Charlotte, nhiều người không khỏi bật cười khi nhớ lại lời thú nhận đầy chân thật của vợ chồng Thân vương xứ Wales vài năm trước. Ít ai biết rằng, việc làm điệu cho mái tóc của cô con gái duy nhất đôi khi lại là thử thách khó nhằn đối với bà mẹ ba con sành điệu như Kate Middleton. Trở lại năm 2019, Vương phi xứ Wales từng ngậm ngùi chia sẻ với truyền thông rằng cô đã cố gắng tết tóc cho Charlotte vào buổi sáng nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu.

Thậm chí, Kate còn phải quay sang hỏi cầu cứu chồng mình: "Anh đã thử tết tóc bao giờ chưa? Cứ phải đan chéo các lọn tóc vào nhau, thật sự rất khó đấy". Khỏi phải nói, ông bố William lóng ngóng cũng đành xin "đầu hàng" vô điều kiện trước "cửa ải" này. Vị vua tương lai của nước Anh hóm hỉnh đáp lời vợ rằng anh chỉ có thể buộc tóc đuôi ngựa cho con gái mà thôi, lý do là bởi bản thân anh... không có đủ tóc trên đầu để mà tự thực hành việc tết tóc. Những câu chuyện đời thường mộc mạc và gần gũi ấy khiến người ta chợt nhận ra, phía sau ánh hào quang hoàng tộc, William và Kate cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác trên thế giới này, cũng lóng ngóng và vụng về khi cố gắng làm đẹp cho cô công chúa nhỏ của đời mình.

Áo khoác mặc lại mà chẳng cũ - Gu thời trang thanh lịch, khí chất tựa mẫu thân

Không chỉ gây thương nhớ với mái tóc tết vương miện, trang phục Lễ Phục sinh của Công chúa Charlotte cũng nhận được cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu. Cô bé diện lại chiếc áo khoác bespoke màu kẹo bơ cứng (butterscotch) tuyệt đẹp đến từ nhà mốt Catherine Walker, thiết kế mà Charlotte từng mặc vào dịp Giáng sinh năm 2025. Chiếc áo khoác ghi điểm tuyệt đối nhờ các chi tiết cách điệu tông màu nâu socola ở phần ve áo, cổ tay và hàng khuy, tạo nên sự tương phản vô cùng ấm áp và tinh tế. Để tổng thể thêm phần hài hòa, cô bé mix áo khoác ngoài cùng chiếc váy xanh baby mềm mại của thương hiệu Self-Portrait và đôi giày búp bê Tory Burch nữ tính. Sự kết hợp này mang đến một vẻ ngoài vừa cổ điển, sang trọng lại vừa giữ được nét hồn nhiên của độ tuổi.

Nhận xét về sự thay đổi phong cách của Charlotte, cô Bethan Holt, Giám đốc thời trang của tờ The Telegraph từng chia sẻ rằng phong cách của cô bé đang trong giai đoạn chuyển tiếp tuyệt đẹp, từ một cô nhóc ngọt ngào trong những chiếc váy hoa nhí smocking bồng bềnh sang một "tween" (giai đoạn tiền vị thành niên) chững chạc và trưởng thành hơn. Còn theo Nicole Robinson, nhà đồng sáng lập thương hiệu giày trẻ em Papouelli, dấu ấn của Vương phi Kate in đậm trong gu ăn mặc của con gái.

Cô nhận định rằng Kate luôn sở hữu một phong cách thanh lịch, cổ điển và đẹp không gắng gượng, nên việc cô truyền lại gu thẩm mỹ tinh tế ấy cho con gái là điều hiển nhiên. "Vương phi xứ Wales luôn chọn đồ cho Charlotte một cách hoàn hảo. Cô bé lúc nào cũng xuất hiện vô cùng chỉn chu, tươm tất và chắc chắn khi lớn lên, Charlotte vẫn sẽ giữ vững phong độ mặc đẹp xuất sắc như vậy", Nicole khẳng định. Và quả thực, nhìn ngắm Charlotte rạng rỡ hiện tại, chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng nước Anh tương lai sẽ có một biểu tượng thời trang hoàng gia đầy kiêu hãnh mang tên Charlotte.