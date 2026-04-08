Lễ Phục sinh năm 2026 tại khuôn viên nhà nguyện St George's, lâu đài Windsor không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy rạng rỡ của gia đình Thân vương William và Vương phi Kate sau thời gian vắng bóng, mà còn là tâm điểm truyền thông khi mạng xã hội rần rần truyền tay nhau hình ảnh một gương mặt "lạ mà quen": Harriet Sperling.

Sóng bước đầy tự tin bên Peter Phillips - cháu trai lớn nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II và cũng là con trai của Vương nữ Anne, Harriet đã thực sự đánh cắp mọi ánh nhìn với gu thời trang tinh tế, thanh lịch đến choáng ngợp. Từng đi qua những thăng trầm đổ vỡ trong hôn nhân và đang làm mẹ đơn thân, người phụ nữ 46 tuổi này rốt cuộc có mị lực gì mà lại khiến công chúng Anh quốc phát sốt, ưu ái gọi bằng danh xưng "Vương phi Kate thứ hai" và đếm ngược từng ngày đến siêu đám cưới vào tháng 6 tới đây?

Màn ra mắt hoàn hảo và gu thời trang "chiếm trọn spotlight" mang đậm bóng dáng Vương phi Kate

Dù phải đến tháng 6 đám cưới mới chính thức diễn ra, nhưng màn hiện diện tại lễ Phục sinh vừa qua của Harriet Sperling đã chứng minh cô hoàn toàn sẵn sàng cho vị trí của một thành viên Hoàng gia mẫu mực, đặc biệt là ở khoản nắm trọn "dresscode" vô cùng khắt khe. Xuất hiện trước công chúng, nàng dâu tương lai chọn cho mình chiếc váy liền thân in hoạ tiết chấm bi mềm mại của thương hiệu Beulah London, kết hợp khéo léo cùng chiếc mũ kiểu cách mang đậm tinh thần quý tộc Anh của Jane Taylor.

Không chỉ ghi điểm tuyệt đối bằng bản phối màu xanh dương pastel mướt mắt từ trang phục cho đến phụ kiện, Harriet còn tinh tế điểm xuyết thêm đôi hoa tai ngọc trai đính kim cương lấp lánh, tạo nên một tổng thể vừa thanh tao, nhã nhặn lại vô cùng toả sáng. Thú vị và cũng là chi tiết đắt giá nhất khiến giới mộ điệu thời trang phải gật gù tán thưởng, đó là việc cô đã chọn giày cao gót và chiếc xắc tay bằng chất liệu da lộn từ nhà mốt Emmy London, phối cùng trang sức của Kiki McDonough.

Những ai thường xuyên theo dõi phong cách Hoàng gia đều dễ dàng nhận ra, đây chính là hai thương hiệu "ruột" được Vương phi Kate vô cùng sủng ái, thậm chí bộ sưu tập nữ trang cá nhân của Kate cũng tràn ngập các thiết kế đến từ Kiki McDonough. Sự đồng điệu trong tư duy thẩm mỹ, cách chọn lựa những món đồ không phô trương nhưng toát lên vẻ sang trọng ngầm đã giúp Harriet Sperling ghi điểm tuyệt đối, khiến dân tình không ngần ngại ví von cô chính là "người thừa kế" di sản thời trang ấn tượng của Vương phi xứ Wales trong tương lai.

Tình yêu nở muộn của cháu trai Nữ hoàng và nữ bác sĩ nhi khoa tận tâm

Bỏ qua những hào nhoáng của áo lụa quần nhung, câu chuyện đời tư của Harriet Sperling lại mang đến một cảm giác mộc mạc, chân thật và vô cùng truyền cảm hứng cho những người phụ nữ hiện đại. Ở tuổi 46, người phụ nữ mang họ gốc Sanders này sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em và tự xây dựng cho mình một sự nghiệp độc lập vô cùng đáng nể thay vì dựa dẫm vào xuất thân.

Theo những thông tin được tiết lộ, Harriet hiện đang là một y tá, bác sĩ chuyên khoa nhi tận tuỵ thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nơi cô dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh và sát cánh giúp các em nhỏ lớn lên khỏe mạnh. Không dừng lại ở đó, nàng dâu Hoàng gia tương lai còn là một tác giả sách truyền cảm hứng. Sự đồng điệu về tâm hồn có lẽ bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ, bởi giống như Peter Phillips, Harriet cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hiện đang là một bà mẹ đơn thân kiên cường, một tay nuôi nấng cô con gái nhỏ Georgina.

Hình ảnh Georgina ngoan ngoãn xuất hiện cùng mẹ và các thành viên Hoàng gia trong buổi lễ Phục sinh vừa qua đã chứng minh sự gắn kết, hoà hợp tuyệt vời của gia đình mới này. Nhìn lại chặng đường tình yêu của họ, công chúng bắt đầu chú ý khi cả hai lần đầu công khai sánh bước tại giải đua ngựa Badminton năm 2024 để cổ vũ cho Zara Tindall - em gái của Peter. Tình yêu nở muộn nhưng chín muồi ấy tiếp tục được thăng hoa khi Harriet lần đầu tiên vinh dự tham gia đội hình xe ngựa diễu hành của Hoàng gia tại Royal Ascot 2025, và rồi vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi cặp đôi chính thức đính hôn vào tháng 8 năm ngoái.

Đập tan định kiến tuổi tác, chờ đón siêu đám cưới làm nức lòng công chúng

Sẽ không quá lời khi nói rằng, Harriet Sperling đang mang đến một làn gió hoàn toàn mới mẻ, ấm áp và gần gũi cho bức tranh toàn cảnh của Hoàng gia Anh. Sự yêu mến mà công chúng dành cho cô không chỉ đơn thuần nằm ở những bộ cánh hàng hiệu hay gu thời trang "kẻ tám lạng, người nửa cân" với Kate Middleton, mà còn xuất phát từ chính cốt cách, khí chất điềm đạm của một người phụ nữ đã đi qua nhiều sương gió cuộc đời.

Ở Harriet toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành, trí tuệ của một chuyên gia y tế và trái tim bao dung của một người mẹ. Sự giao thoa giữa một tâm hồn bình dị, mộc mạc với cốt cách sang trọng tự nhiên đã giúp cô đập tan mọi định kiến về tuổi tác hay thân phận "đứt gánh giữa đường", trở thành hình mẫu phụ nữ vạn người mê.

Khi tháng 6 sắp gõ cửa, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về nhà thờ All Saints, nơi sẽ diễn ra hôn lễ ngọt ngào của Peter Phillips và Harriet Sperling. Chắc chắn rằng, trong chiếc váy cưới lộng lẫy nhất cuộc đời mình, người phụ nữ U50 ấy sẽ không chỉ toả sáng rạng ngời bên cháu trai Nữ hoàng, mà còn chính thức viết tiếp một chương mới rực rỡ, hứa hẹn tạo nên một cơn sốt truyền thông và trở thành biểu tượng phong cách mới mẻ, đầy cảm hứng của Hoàng gia Anh trong tương lai.