Mai Ngô: Bây giờ tôi là một người 'né drama'

Mai Ngô là gương mặt quen thuộc ở làng giải trí Việt. Nhiều năm hoạt động trong nghề, Mai Ngô đã phủ sóng khắp mọi mặt trận, từ The Face, Vietnam's Next Top Model, Sao nhập ngũ cho đến các cuộc thi nhan sắc như Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh đó, cô nàng cũng lấn lấn sân ca hát và phát hành MV mang tên CML vào năm 2022.

Nhắc đến Mai Ngô, hình ảnh đầu tiên hiện lên là cô gái nổi loạn, cá tính, không ngại va chạm. Rất nhiều lần, Mai Ngô đã gây xôn xao làng giải trí bởi những phát ngôn gây sốc. Tuy nhiên, sau khi giành giải Á hậu ở Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô đã thay đổi phong cách.

Không còn bốc đồng, nổi loạn, Mai Ngô trong thời điểm này quyến rũ, đằm thắm hơn. Chính Mai Ngô cũng thú nhận, cô đang định hướng lại sự nghiệp của mình, từ việc tham gia show thực tế cho đến lấn sân ca hát, Mai Ngô đều tính toán để không cố định bản thân trong bất cứ hình ảnh nào.

Mai Ngô là gương mặt quen thuộc ở các chương trình thực tế ăn khách. Ảnh: NVCC

Bây giờ tôi là người "né drama"

- Sau khi giành giải Á hậu ở Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Mai Ngô dường như là điềm đạm, nhẹ nhàng hơn. Khi xem bạn tham gia các show thực tế phát sóng gần đây, tôi thấy bạn có vẻ bớt máu lửa hơn trước. Điều này có đúng không?

Điềm đạm nhẹ nhàng không đồng nghĩa với bớt máu lửa. Ở các chương trình thực tế, tôi đã thực hiện đúng trách nhiệm của một huấn luyện viên, đó là tập trung vào việc thi cử của team và huấn luyện các thí sinh chứ không cãi cọ ồn ào.

Còn nếu hỏi tôi rằng việc thay đổi hình ảnh để trở nên đằm thắm, nhẹ nhàng thì có gây khó khăn gì không, thực tế là chẳng có gì khó khăn cả. Bởi tôi vẫn giữ cá tính của mình, chỉ là vào giai đoạn này Mai Ngô đang khám phá và phát triển sự quyến rũ của bản thân mà thôi. Còn về phong cách thì bản thân là người mẫu, tôi luôn biến hóa phù hợp với hoàn cảnh chứ chưa bao giờ có ý cố định mình ở một hình ảnh nào.

Mai Ngô cho biết điềm đạm không có nghĩa là bớt máu lửa trong các cuộc chiến ở show thực tế. Ảnh: NVCC

- Kinh nghiệm từng chinh chiến ở The Face, Vietnam's Next Top Model hay Sao nhập ngũ giúp ích gì cho bạn trong cuộc chiến ở các show thực tế khi đã làm Á hậu?

Bản thân từng chinh chiến nhiều nên rất hiểu về quá trình thi của thí sinh cũng như nội dung các vòng thi, ưu điểm của từng thí sinh và tiêu chí cuộc thi, qua đó mình có thể hướng thí sinh phát triển tốt nhất và đi được đến vị trí cao nhất của chính họ. Dù tham gia chương trình nào tôi cũng hết mình. Tôi xác định rõ, đã thi thố thì va chạm, cọ xát là đương nhiên.

Đó cũng là dịp để mọi người nhìn nhận điểm mạnh, yếu của bản thân và phát triển tốt hơn. Tôi nghĩ những người đã ngồi vào vị trí mentor thì đều giỏi, nhạy bén và hiểu vấn đề này, chứ chẳng có ai lại tiêu cực để biến nó thành chuyện mất lòng cả.

- Có một giai đoạn Mai Ngô được gọi là ngôi sao của các TV Show, bạn có biết đến điều này không?

Tham gia nhiều cuộc thi trên truyền hình nhưng không phải cái nào tôi cũng đạt được kết quả như ý muốn. Nhưng chung quy thì tôi chẳng có gì để hối tiếc vì bản thân đã nhận về nhiều trải nghiệm, bài học cuộc sống. Tôi thấy thoải mái về điều này.

Mọi người hay bảo tôi là Á quân của The Face mùa đầu tiên nhưng thực ra thì từ năm 18 tuổi, tôi đã là Quán quân của một cuộc thi khác rồi. Dẫu vậy, cuộc thi kia lại không nổi bật như The Face. Ở The Face, tôi cũng có nhiều cuộc chiến máu lửa hơn nên từ đó mọi người mới nhắc đến nhiều. Đối với tôi, danh hiệu nhận được có hay không thì cũng chẳng quan trọng, điều cốt yếu là khán giả thấy được sự cố gắng và công nhận cho những nỗ lực mình đã bỏ ra.

Mai Ngô bây giờ là một người né drama. Ảnh: NVCC

- Gần đây, bạn tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam với vai trò huấn luyện viên. Dù đây là cuộc thi nhan sắc dành cho thí sinh chuyển giới nhưng lại được thực hiện dưới hình thức show thực tế. Tại đây, bạn lại đối đầu với Quỳnh Châu - Bùi Quỳnh Hoa - Thủy Tiên, theo bạn thì iểm mạnh và điểm yếu của họ là gì?

Cả 3 đều là những người có thực lực và rất máu chiến. Quỳnh Châu là một người nhạy bén và thông minh, Quỳnh Hoa sắc sảo, Thủy Tiên luôn chiến hết mình. Tuy nhiên với xuất phát điểm giống nhau tại Miss International Queen Vietnam 2023 là lần đầu làm mentor, 3 người họ và cả bản thân tôi đều chưa tránh khỏi những sai sót cần khắc phục.

Tôi có biết chuyện nhiều khán giả mong chờ Mai Ngô sẽ là nhân tố tạo ra drama ồn ào cho chương trình nhưng thú thật thì vậy chắc tôi phải làm khán giả thất vọng mất rồi, vì bây giờ Mai Ngô là một người "né drama".

- Sau khi tập 1 của chương trình lên sóng, có nhiều ý kiến cho rằng Á hậu Quỳnh Châu không nên mang "nhà Sen Vàng" ra làm chiêu bài chiêu dụ thí sinh. Cũng là Á hậu đăng quang cuộc thi do "nhà Sen Vàng" tổ chức, Mai Ngô nghĩ sao về điều này?

Có một công ty lớn hậu thuẫn là một thế mạnh tuyệt vời để Quỳnh Châu có thể tự tin nói như vậy Mai thấy chẳng có gì sai cả. Đã tranh đấu nhất là đang ở vòng chọn thí sinh thì đem hết những thế mạnh của mình ra để thí sinh thấy được là điều đúng đắn.

Sau khi làm Á hậu thì show nhiều hơn rất nhiều

- Làm Á hậu có bận rộn lắm không? Mai Ngô chắc là đắt show hơn rất nhiều sau khi trở thành Á hậu nhỉ? Công việc hiện tại của bạn ra sao?

Trở thành Á Hậu Mai Ngô được ủng hộ rất nhiều, trộm vía có nhiều show nên lịch trình khá là bận rộn, nhưng mình yêu thích sự bận rộn này và luôn trân trọng tình cảm mọi người dành cho Mai Ngô để tôi có được ngày hôm nay.

Trước khi trở thành Á hậu, tôi có phát hành MV và ấp ủ nhiều kế hoạch trên con đường âm nhạc. Tuy nhiên, vì hiện tại lịch trình công việc quá dày nên tôi có chút choáng ngợp. Hồi mới ra mắt MV CML, tôi từng dự tính là mỗi tháng phát hành 1 MV đó chứ, mà bây giờ thì không làm được.

Lịch ra mắt sản phẩm âm nhạc cứ bị dời tới lui để phù hợp với lịch của các hoạt động khác. Nhưng năm nay tôi tự nhủ sẽ chú trọng vào mảng âm nhạc hơn năm ngoái. Tôi cho rằng hình ảnh hiện đang có ảnh hưởng rất tốt để sự nghiệp âm nhạc phát triển thuận lợi.

Mai Ngô phải dời lịch ra mắt các sản phẩm âm nhạc để tránh trùng lịch với các hoạt động khác. Ảnh: NVCC

- Khi lấn sân ca hát, Mai Ngô sẽ khó tránh được chuyện bị so sánh với những người đẹp cầm micro khác. Bạn có lo ngại điều này không?

Tôi không ngại bị so sánh, cách làm mà tôi đang hướng tới là theo đuổi xu hướng chung của thế giới. Mình chưa biết thế nào nhưng phải thử nghiệm thì mới tường tận sẽ ra sao. Đối ới âm nhạc, Mai Ngô là người mới, chỉ là con số 0 thôi, tôi chẳng có gì để mất cả.

- Nếu nói Mai Ngô là người kiên trì, cố gắng không ngừng và có thành công muộn so với các bạn đồng trang lứa thì điều này có đúng không?

Vế trước thì đúng còn vế sau thì không. Dù thắng hay thua, được hay mất thì sự trưởng thành liên tục đối với mình luôn là sự thành công của bản thân rồi.

Trước đây, khán giả biết đến Mai Ngô với thông tin về 1 người đẹp có nhiều phát ngôn sốc, hay vướng vào drama, còn bây giờ, tôi mong mọi người nhìn nhận sự cố gắng của mình. Thành công hiện tại Mai Ngô đã phải rất cố gắng và nỗ lực thì mới có được. Thế nên tôi cũng sẽ bảo vệ và giữ gìn hình ảnh của mình, trong mọi vai trò tôi đều sẽ hoàn thành tốt và hết mình trong công việc để trở thành một nghệ sĩ có tâm có tầm, tránh mọi drama không cần thiết.

Tôi đã biết cách tránh những thị phi, không còn hứng thú với những tranh cãi và câu chuyện không liên quan đến bản thân. Tôi muốn xây dựng hình ảnh "sạch", văn minh trước công chúng.

Mai Ngô đã biết cách tránh thị phi, không còn hứng thú với việc tranh cãi trong showbiz. Ảnh: NVCC

- Nhìn lại những chuyện ồn ào trong quá khứ, Mai Ngô có rút ra bài học nào cho bản thân không?

Mỗi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, mỗi sự cố đều để lại bài học giá trị của nó, tôi trân trọng quá khứ và luôn cố gắng nâng cấp bản thân cũng như điềm tĩnh hơn trong mọi việc mà mình làm.

Mọi người cứ hay thắc mắc rằng Mai Ngô của ngày xưa đâu rồi, tôi vẫn ở đây chỉ có điều là biết tiết chế hơn thôi.

Hiện tại, Mai Ngô đang dồn sức để hoàn thành nhiệm vụ tại "Miss International Queen Vietnam 2023". Ảnh: NVCC

- Kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

Sắp tới tôi có khá nhiều dự định. Đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ mentor tại Miss International Queen Vietnam 2023 để tìm ra được người xứng đáng với vương miện. Sau đó, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới, thực hiện thêm dự án cộng đồng để có cơ hội gắn kết với khán giả nhiều hơn.

- Xin cám ơn Mai Ngô vì đã dành thời gian chia sẻ!