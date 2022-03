Rục rịch trở lại, Mai Ngô hở bạo khoe dáng bốc lửa khiến netizen xuýt xoa

Tối 21/3, Mai Ngô tung teaser MV "Call me later", chính thức chuẩn bị trở lại làng nhạc sau hơn 2 năm, kể từ MV "Đoán xem". Video nhá hàng "Call me later" mới tung ra chỉ vỏn vẹn 20 giây, nhưng vẫn để lại dấu ấn mạnh nhờ chất nhạc sôi động, nhịp beat bắt tai.

Theo Mai Ngô, "Call me later" là một ca khúc sôi động và có ca từ phần lớn là tiếng Anh, do chính Mai Ngô tham gia sáng tác cùng Devilman TYO, Megaman TYDE, Drasta.

Trailer CLM - Mai Ngô

Ca khúc có các yếu tố của dòng nhạc Trap, Hiphop, Club Banger. Bài hát được người đẹp chuẩn bị trong quãng thời gian dài và đây cũng là sản phẩm cho thấy hướng đi nghiêm túc của Mai Ngô với lĩnh vực âm nhạc.

Trước đó, Mai Ngô cũng khẳng định bản thân đã tiến bộ rất nhiều về mảng âm nhạc, đặc biệt là khả năng rap. "Tôi đã rap được bằng tiếng Việt rồi. Thật ra, trong thời gian qua, tôi cảm thấy mình đã tiến bộ về nhiều mặt lắm, khả năng rap, kinh nghiệm về khâu sản xuất nhạc và hình ảnh", Mai Ngô kể.

Và qua teaser MV lần này, Mai Ngô chứng minh cô không hề nói suông. Trailer "Call me later" cho thấy một Mai Ngô sở hữu chất giọng rap mạnh mẽ độc đáo, có màu sắc riêng và cuốn hút. Cũng trong teaser MV, Mai Ngô bật mí một phần động tác nhảy mà cô và ekip dành nhiều thời gian tập luyện.

Bên cạnh đó, ngay từ khoảnh khắc sải bước xuất hiện trong trailer "Call me later", Á quân The Face Vietnam 2016 ngay lập tức gây ấn tượng với vóc dáng nuột nà, đường cong cơ thể quyến rũ và phong thái tự tin. Mái tóc ngắn màu cam nổi bật được uốn xoăn ngắn cổ điển tôn lên gương mặt mang nét đẹp hiện đại của cô.

Đáng chú ý, sau "Call me later", Mai Ngô tiếp tục tung thêm nhiều ca khúc cũng như MV nhiều thể loại cũng như phong cách khác nhau qua mỗi tháng. Tất cả đều được Mai Ngô đầu tư công phu và kỹ lưỡng, bỏ ra quãng thời gian dài để hoàn thành một cách chỉn chu nhất. Bên cạnh đó, Mai Ngô cũng hứa hẹn sẽ công bố Đĩa mở rộng (Extended play), bao gồm những sản phẩm âm nhạc mà cô từng thực hiện.

MV "Call me later" sẽ được phát hành vào ngày 23/3.

https://afamily.vn/ruc-rich-tro-lai-mai-ngo-ho-bao-khoe-dang-boc-lua-khien-netizen-xuyt-xoa-20220322094634501.chn