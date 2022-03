Chi tiền "khủng" ra mắt mỗi tháng 1 MV, danh tính vị "đại gia" Mai Ngô nương tựa khiến nhiều người bất ngờ

Chiều 23/3, Mai Ngô tổ chức buổi ra mắt MV "CML (Call Me Later)", sản phẩm đánh dấu màn tái xuất âm nhạc của cô sau 2 năm. Tại đây, cô đã công bố và lần đầu mang ca khúc này lên sân khấu. Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người, Mai Ngô tự tin thể hiện bài hát cùng chất giọng rap mạnh mẽ và độc đáo.

Đặc biệt, không chỉ rap tiếng Anh mà Mai Ngô còn cho thấy giọng rap tiếng Việt cuốn hút. Bộ jumpsuit trắng bó sát từng đường cong cơ thể tôn lên vóc dáng quyến rũ và thon thả của người đẹp 9X. Kiểu tóc thắt bím bắt mắt càng giúp cô chiếm trọn mọi ánh nhìn tại sự kiện.

Sau khi biểu diễn "CML" ("Call Me Later"), Mai Ngô dành thời gian giải đáp nhiều thắc mắc xoay quanh sản phẩm mới. Nữ ca sĩ kiêm người mẫu cho biết bắt đầu từ tháng 4 tới, mỗi tháng cô sẽ tung MV mới. Lý giải về quyết định này, Mai Ngô cho rằng đây là thời điểm thích hợp để bản thân phát hành các sản phẩm âm nhạc do mình đầu tư chỉn chu vì mọi người đã quay lại cuộc sống bình thường hoàn toàn sau mùa dịch Covid-19 căng thẳng.

Đáng chú ý, Mai Ngô cũng bật mí "đại gia" có nguồn kinh phí dồi dào và kiên nhẫn, sẵn sàng đứng sau đầu tư vào MV của cô chính là mẹ. Đồng thời, mẹ của Mai Ngô còn xuất hiện trên trên sân khấu và bày tỏ sự ủng hộ dành cho con gái. Mẹ Mai Ngô cũng hóm hỉnh tiết lộ "cho con gái mượn tiền làm MV, nhưng chưa thấy trả".

Mai Ngô xúc động gửi lời cảm ơn đến mẹ: "Mẹ đã nuôi lớn con rồi và luôn là người bạn, người ủng hộ con mọi lúc. Con rất cảm ơn mẹ khi khó khăn nhất và lúc nào cũng luôn bên cạnh ủng hộ con". Ngoài ra, Mai Ngô cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các anh em thân thiết, cộng sự, ê kíp đã ủng hộ và giúp đỡ mình thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

Cũng trong buổi họp báo "CML" ("Call Me Later"), khi được hỏi cảm nhận về việc ra mắt MV mới đúng lúc scandal của một nữ nghệ sĩ đang quá rầm rộ, Mai Ngô thẳng thắn đáp: "Đúng là thời điểm hiện tại có rất nhiều thị phi, nhưng mà drama thì có mỗi ngày, không có cái này thì có các khác. Việc Mai thì Mai cứ làm thôi".

Mai Ngô cho biết cô không ngại ra mắt MV mới trong thời điểm netizen đang tập trung vào scandal tình ái của một nữ ca sĩ Gen Z.

"Call me later" là một ca khúc sôi động và có ca từ phần lớn là tiếng Anh, do chính Mai Ngô tham gia sáng tác cùng Devilman TYO, Megaman TYDE, Drasta. Bài hát có các yếu tố của dòng nhạc Trap, Hiphop, Club Banger. Mai Ngô chia sẻ về lần sáng tác này: "Đối với tôi, một bài nhạc hay là được mài dũa ở nhiều công đoạn từ lời hát đến giai điệu, nhạc nền và phần quan trọng không kém đó chính là người nghệ sĩ họ thổi hồn vào bài hát đó. Một bài hát là công sức của rất nhiều người trong team sáng tác và tôi rất trân trọng điều đó".

Lan Khuê đến chúc mừng cô học trò cũ.

Đạo diễn MV "Call me later" là Lê Can Trường, D.O.P của MV là Fa Châu Trần. Mai Ngô cũng tham gia vào khâu quay MV. Cô kể: "Vì là lần đầu làm MV nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị, vừa phải đi tập vũ đạo, vừa phải lo khâu sản xuất và tìm ê kíp để làm cùng. Các bạn người mẫu thì đến hôm quay mọi người đều là bạn bè kéo đến tham gia quay chung. Trang phục cũng được sự trợ giúp của các bạn bè nhà thiết kế".

MV "CLM" (Call me later) - Mai Ngô

Sau "Call me later" phát hành vào 23/3, Mai Ngô sẽ tiếp tục "thả xích" hàng loạt dự án, như MV "Hổng có đâu" vào ngày 9/4 và MV "Kashwalk" vào ngày 11/5. Đặc biệt, tháng 6 là thời điểm nữ rapper cho ra mắt EP "Kashwalk" gồm toàn bộ các sản phẩm âm nhạc của mình.

https://afamily.vn/chi-tien-khung-ra-mat-moi-thang-1-mv-danh-tinh-vi-dai-gia-mai-ngo-nuong-tua-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-20220324074137539.chn