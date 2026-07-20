Từng sợ Botox và chất làm đầy, nữ nghệ sĩ 67 tuổi chi gần 160 triệu đồng để trẻ hóa làn da và cái kết trẻ ra hơn 20 tuổi, không cần "dao kéo"

Ở tuổi 67, ngôi sao truyền hình Anh Debbie McGee khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ sau khi thực hiện liệu trình trẻ hóa da công nghệ cao không cần phẫu thuật. Nữ nghệ sĩ cho biết làn da thay đổi rõ rệt đến mức bà cảm thấy mình như "trẻ hơn 20 tuổi" và lần đầu tiên sau nhiều năm có đủ tự tin để ra ngoài mà không cần trang điểm đậm.

Debbie McGee, từng là thí sinh của chương trình Strictly Come Dancing và là vợ của cố ảo thuật gia Paul Daniels, cho biết trước đây bà chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Nữ nghệ sĩ luôn e ngại các phương pháp tiêm chất làm đầy, Botox hay những thủ thuật xâm lấn vì lo ngại tác động lâu dài đến sức khỏe cũng như ngoại hình.

Quyết định thay đổi sau khi thấy hiệu quả từ bạn bè

Bước ngoặt đến khi Debbie chứng kiến kết quả làm đẹp của những người bạn thân, trong đó có Christine Hamilton và Shirley Ballas. Điều này khiến bà quyết định thử NeoGen Plasma - công nghệ trẻ hóa da bằng plasma nitơ không cần phẫu thuật.

Trong suốt một năm qua, Debbie đã trải qua 6 buổi điều trị tại một phòng khám thẩm mỹ ở Anh dưới sự theo dõi của chuyên gia Jenny O'Neill.

Theo giới thiệu, công nghệ NeoGen sử dụng khí nitơ được chuyển hóa thành năng lượng plasma, truyền vào da dưới dạng các xung nhiệt có kiểm soát. Nhiệt năng tác động đến lớp da sâu, kích thích cơ thể tự sản sinh collagen và elastin - hai thành phần quan trọng giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Từ mục tiêu xóa đốm nâu đến làn da "không cần kem nền"

Debbie cho biết ban đầu bà chỉ mong muốn loại bỏ những đốm sắc tố lớn trên má - vấn đề khiến bà mất tự tin suốt nhiều năm. Tuy nhiên, kết quả vượt xa mong đợi. Không chỉ đốm nâu biến mất, hàng loạt tàn nhang nhỏ do thói quen phơi nắng khi còn trẻ cũng mờ đi đáng kể.

"Tôi có một mảng đốm nâu khá lớn trên má. Đó không phải nốt ruồi mà là đốm sắc tố giống hệt bố tôi từng có. Tôi luôn phải dùng kem nền để che đi vì nếu không, mọi người sẽ hỏi đó là gì. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có làn da mịn màng như những người xuất hiện trên truyền hình vì khuôn mặt đầy những đốm nâu li ti. Nhưng giờ chúng đã gần như biến mất. Ở tuổi này, tôi rất tự hào khi có một làn da sạch và sáng hơn", Debbie chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết điều khiến bà hài lòng nhất chính là không còn phải phụ thuộc vào lớp kem nền dày mỗi ngày.

"Điều tuyệt vời nhất là giờ tôi hầu như không cần trang điểm nữa. Hôm nay tôi chỉ trang điểm vì phải ghi hình dưới ánh đèn. Còn trong cuộc sống thường ngày, tôi hoàn toàn tự tin để mặt mộc. Điều đó mang lại cho tôi sự tự tin mà trước đây chưa từng có", bà nói.





Hiệu quả tiếp tục cải thiện theo thời gian

Theo Debbie, điểm khác biệt của liệu pháp này là làn da vẫn tiếp tục cải thiện nhiều tuần sau khi điều trị. Không chỉ các khuyết điểm biến mất mà chất lượng da cũng thay đổi rõ rệt. Da mịn hơn, săn chắc hơn nhờ collagen được kích thích sản sinh tự nhiên. Điều thú vị là sau mỗi tuần, bà vẫn thấy da tiếp tục đẹp lên. "Trước đây tôi chưa từng trải nghiệm phương pháp nào như vậy", bà cho biết.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà không kỳ vọng có làn da hoàn hảo ở tuổi 67, nhưng cảm thấy làn da hiện tại còn đẹp hơn thời ngoài 40: Tôi không mong mình trẻ mãi, nhưng thành thật mà nói, làn da bây giờ còn mịn hơn cả khi tôi khoảng ngoài 40 tuổi.

Muốn đẹp tự nhiên, không ai nhận ra đã can thiệp

Debbie chia sẻ một trong những lý do bà luôn tránh các phương pháp làm đẹp xâm lấn là vì không muốn người khác nhìn vào và nhận xét rằng mình "đã làm thẩm mỹ". Điều khiến bà thích nhất là ai cũng khen trông trẻ và rạng rỡ hơn, nhưng không ai hỏi đã làm gì. Kết quả rất tự nhiên.

Khi so sánh ảnh trước và sau điều trị, Debbie còn nhận thấy nhiều cải thiện ngoài mong đợi như các nếp nhăn quanh môi, vùng hàm chảy xệ hay kết cấu tổng thể của làn da đều trở nên săn chắc hơn.

Theo thông tin được công bố, Debbie đã thực hiện tổng cộng 6 buổi điều trị với chi phí khoảng 4.500 bảng Anh (tương đương khoảng 160 triệu đồng).

Chuyên gia nói gì về công nghệ plasma nitơ?

NeoGen Plasma là một công nghệ trẻ hóa da không phẫu thuật sử dụng năng lượng plasma tạo từ khí nitơ để tác động có kiểm soát lên bề mặt và lớp sâu của da. Mục tiêu của phương pháp là kích thích quá trình tái tạo collagen và elastin tự nhiên, từ đó hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn, làm đều màu da và cải thiện kết cấu da.

Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cũng lưu ý rằng hiệu quả của các công nghệ trẻ hóa da có thể khác nhau tùy cơ địa, tình trạng lão hóa và tay nghề của người thực hiện. Trước khi lựa chọn bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào, người dân nên được bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc bác sĩ thẩm mỹ có chứng chỉ thăm khám, tư vấn đầy đủ về chỉ định, chống chỉ định cũng như các nguy cơ và biến chứng có thể gặp.

Follow IG 40s Club để khám phá những công thức làm đẹp, biohacking và bí quyết well-aging giúp bạn khỏe hơn, đẹp hơn mỗi ngày.