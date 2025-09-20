Với nhiều phụ nữ, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, những ngày có kinh nguyệt thường trở nên khó chịu hơn. Nội tiết tố rối loạn, kinh nguyệt thất thường, cùng tình trạng mất máu và miễn dịch suy giảm khiến cơ thể mệt mỏi, dễ cáu gắt và hay đau nhức. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm để chăm sóc tử cung, buồng trứng và hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

Ảnh minh họa

Nguyên tắc “5 giảm, 3 tăng” trong ăn uống được xem như một “chìa khóa” giúp phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh vượt qua kỳ kinh nguyệt nhẹ nhàng hơn, đồng thời bảo vệ sức khỏe sinh sản, phòng ngừa các bệnh phụ khoa.

"5 giảm" khi tới tháng để bảo vệ tử cung, buồng trứng

Giảm thực phẩm lạnh và có tính hàn

Kem, nước đá, cua, ốc, thịt vịt… có thể làm co bóp tử cung bất thường, máu kinh ứ trệ và gây đau bụng nhiều hơn. Với phụ nữ tiền mãn kinh, ăn lạnh còn dễ khiến miễn dịch suy giảm và gia tăng nguy cơ u xơ, u nang.

Giảm sữa và chế phẩm từ sữa

Phô mai, sữa đặc dễ gây đầy bụng, cản trở hấp thu magie – một khoáng chất có vai trò giúp ổn định tâm trạng, giảm lo âu và co thắt tử cung. Hạn chế nhóm thực phẩm này sẽ giúp cơ thể thoải mái hơn trong kỳ kinh.

Giảm muối, hạn chế đồ ngọt

Ảnh minh họa

Thực phẩm nhiều muối gây tích nước, đầy hơi; đồ ngọt làm đường huyết dao động, dễ căng thẳng và viêm nhiễm. Tử cung và buồng trứng vốn đang nhạy cảm càng dễ tổn thương hơn trong giai đoạn này.

Giảm đồ cay nóng

Món ăn cay khiến cơ tử cung co bóp mạnh, làm đau bụng kinh nặng hơn. Hệ tiêu hóa vốn yếu đi trong kỳ kinh cũng dễ bị kích thích bởi đồ cay, gây khó chịu kéo dài.

Giảm đồ uống gây kích thích

Rượu bia, cà phê, nước ngọt có ga khiến nội tiết rối loạn, ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt và chất lượng trứng. Chúng còn làm tăng nguy cơ loãng xương và bệnh tim mạch, vốn là những vấn đề thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

"3 tăng" trong ăn uống mỗi khi tới tháng

Tăng thực phẩm giàu sắt

Khi hành kinh, cơ thể mất đi một lượng máu đáng kể, kéo theo sắt giảm mạnh. Điều này càng nguy hiểm với phụ nữ tiền mãn kinh vốn đã dễ thiếu máu do nội tiết thay đổi. Bổ sung gan động vật, hải sản, rau bina, nấm hương, đu đủ, bơ… vừa giúp bổ máu, giảm mệt mỏi vừa hỗ trợ quá trình thải độc qua máu kinh.

Tăng uống nước

Uống đủ nước, nhất là nước ấm (30 - 45 độ C) không chỉ giúp cơ thể bù lại lượng dịch mất đi mà còn thúc đẩy tuần hoàn, hỗ trợ tử cung đào thải máu kinh tốt hơn. Ngoài nước lọc, có thể dùng thêm nước ép trái cây, rau củ giàu vitamin. Tránh trà, cà phê, nước ngọt có ga vì dễ gây co thắt tử cung và mất ngủ.

Ảnh minh họa

Tăng gia vị, thảo dược lành mạnh

Gừng, nghệ, dầu hạt lanh, đường nâu, chanh đều là “trợ thủ” hữu ích. Gừng và nghệ giảm viêm, giảm đau bụng kinh, đồng thời làm ấm tử cung – điều quan trọng với phụ nữ tiền mãn kinh dễ gặp tình trạng “tử cung lạnh”. Dầu hạt lanh giàu Omega-3 tốt cho miễn dịch và tim mạch. Đường nâu giúp tiêu huyết ứ, trong khi nước chanh hỗ trợ giải độc gan, từ đó gián tiếp bảo vệ buồng trứng.