Có lẽ ai cũng từng có giai đoạn cơ thể "xuống cấp" mà không hiểu lý do. Với tôi, khoảng 2 tháng trước, da đột nhiên trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Chỉ cần thay đổi thời tiết hoặc ăn đồ cay nóng, mặt lại nổi mẩn đỏ, ngứa rát khó chịu. Chưa kể hệ tiêu hóa cũng "dở chứng": Ăn uống bình thường thôi mà bụng lúc nào cũng đầy hơi, khó tiêu.

Thay vì lao vào mỹ phẩm đắt tiền hay thuốc bổ, tôi quyết định thử một giải pháp dân gian được nhiều người gợi ý: Uống nước lá tía tô vắt chanh. Nghe thì đơn giản, nhưng chính thức kiên trì uống trong 1 tháng đã mang lại cho tôi những thay đổi bất ngờ.

Hành trình bắt đầu với cốc nước lá tía tô vắt chanh

Thú thực, ban đầu tôi khá hoài nghi. Lá tía tô vốn chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, ăn kèm hải sản để đỡ tanh, hoặc nấu canh cho thơm. Còn chuyện uống nước tía tô lại kết hợp với chanh thì là lần đầu tôi nghe.

Tôi dành thời gian tìm hiểu và được biết:

Tía tô chứa nhiều vitamin C, A, E cùng các hoạt chất chống oxy hóa, có khả năng giảm viêm, làm dịu da, hỗ trợ tiêu hóa.

Chanh giàu vitamin C, có tính axit nhẹ, giúp thanh lọc cơ thể, tăng đề kháng và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Kết hợp hai nguyên liệu này, nhiều chuyên gia khẳng định sẽ tạo ra loại thức uống vừa tốt cho da, vừa tốt cho dạ dày, lại dễ thực hiện tại nhà.

Những thay đổi của tôi sau 1 tháng uống nước lá tía tô vắt chanh

Tôi kiên trì uống đều đặn mỗi ngày một cốc, thường là buổi sáng sau khi ăn nhẹ. Và đây là những gì cơ thể tôi cảm nhận được:

1. Da bớt mẩn đỏ, nhạy cảm hơn trước

Trước đây, chỉ cần nắng gắt hoặc ăn đồ hải sản, mặt tôi lập tức đỏ ửng, châm chích khó chịu. Sau khoảng 2 tuần uống nước lá tía tô vắt chanh, tình trạng này giảm hẳn. Da không còn dễ kích ứng như trước, mụn viêm cũng ít dần. Đặc biệt, cảm giác căng rát mỗi khi rửa mặt bằng nước lạnh đã biến mất.

2. Tiêu hóa "êm ru", không còn đầy hơi

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bụng nhẹ nhàng hơn hẳn. Trước kia, chỉ ăn bát bún sáng thôi cũng thấy đầy hơi. Sau 1 tháng, hiện tượng khó tiêu gần như biến mất. Tôi cảm nhận rõ cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, ăn ngon miệng hơn, đi ngoài cũng dễ dàng và đều đặn.

3. Eo nhỏ lại, cân nặng giảm đáng kể

Một thay đổi khiến tôi phấn khích nhất chính là vòng eo. Chẳng cần ăn kiêng quá khắt khe, tôi vẫn thấy bụng gọn gàng hơn, mỡ thừa vùng eo giảm rõ rệt. Cân nặng cũng giảm được gần 2kg sau 1 tháng. Có lẽ nhờ công dụng thanh lọc, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy chuyển hóa chất béo từ nước lá tía tô vắt chanh mà cơ thể tôi dần lấy lại đường cong nhẹ nhàng.

4. Ngủ sâu hơn, ít mệt mỏi

Có thể nhờ hệ tiêu hóa ổn định và da bớt kích ứng, giấc ngủ của tôi cũng cải thiện đáng kể. Tôi dễ chìm vào giấc ngủ, ít tỉnh giấc giữa đêm. Buổi sáng dậy thấy tỉnh táo, không còn uể oải như trước.

5. Cơ thể nhẹ nhõm, năng lượng dồi dào

Một điều thú vị là sau 1 tháng, tôi có cảm giác như cơ thể được "thanh lọc". Tinh thần sảng khoái, làm việc tập trung hơn, không còn cảm giác trì trệ.

Chuyên gia nói gì về uống nước lá tía tô vắt chanh?

Để yên tâm hơn, trước khi thực hiện, tôi đã hỏi ý kiến 1 bác sĩ dinh dưỡng mình quen biết. Theo chuyên gia, việc uống nước lá tía tô vắt chanh đúng cách có thể mang lại lợi ích nhờ các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất tự nhiên. Tuy nhiên, không nên xem đây là "thần dược" thay thế thuốc men.

Mỗi cơ địa sẽ có phản ứng khác nhau. Người khỏe mạnh có thể nhận thấy hiệu quả rõ rệt sau vài tuần, nhưng cũng có người cần nhiều thời gian hơn. Quan trọng là phải kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ điều độ thì mới đạt kết quả lâu dài.

Không phải ai uống cũng có hiệu quả như nhau. Nếu bạn muốn thử, hãy ghi nhớ một số lưu ý sau:

Không uống khi đói: Nước chanh có tính axit, dễ gây cồn ruột, làm tăng nguy cơ đau dạ dày. Nên uống sau bữa ăn 20–30 phút.

Không uống quá nhiều: Chỉ cần 1 cốc (200–250ml) mỗi ngày là đủ. Uống quá nhiều có thể gây mất cân bằng điện giải hoặc khiến cơ thể hạ huyết áp.

Rửa sạch lá tía tô: Ngâm lá trong nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn, hóa chất trước khi dùng.

Phụ nữ mang thai và người có bệnh lý dạ dày: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.

Không thay thế nước lọc: Dù tốt, nước tía tô vắt chanh không thể thay thế hoàn toàn 1,5-2 lít nước lọc mỗi ngày.

