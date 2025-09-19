Người xưa thường nói: "Thận khỏe mạnh tức là sức khỏe tốt". Khi chúng ta già đi, nhiều người cảm thấy sức lực suy giảm, thiếu năng lượng nói chung và tóc bạc nhanh. Tất cả những điều này đều liên quan đến thận. Đừng lo lắng! Những thực phẩm phổ biến có sẵn ngoài chợ này rất tốt cho sức khỏe thận. Ăn chúng có thể giúp phục hồi năng lượng và sức sống.

Đậu đen

Người xưa thường nói "thực phẩm màu đen bổ thận", và đậu đen là một ví dụ điển hình. Loại đậu này rất bổ dưỡng, giàu protein và vitamin, và ăn nhiều đậu đen có thể nuôi dưỡng cơ thể và mái tóc của bạn.

Trong y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt, tính hơi ôn, quy kinh thận. Đậu đen được cho là có khả năng bổ thận khí, bổ thận dương, giúp trị chứng tiêu thũng, tê thấp, lạnh chân tay, đau lưng mỏi gối.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, đậu đen chứa nhiều protein thực vật, chất xơ, vitamin (như B1, B6, folate), và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, kẽm, kali, photpho. Ngoài ra có các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin, saponin, kaempferol, quercetin… Những chất này giúp chống viêm, giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương.

Với phụ nữ, nhất là phụ nữ mang thai, sau sinh, giai đoạn tiền mãn kinh, đậu đen là thực phẩm không thể thiếu. Nó giúp bổ huyết, tăng cường tuần hoàn nhờ sắt, protein và chất dinh dưỡng hỗ trợ tạo máu, giúp làn da sáng hơn, tươi hơn. Phụ nữ ăn đậu đen thường xuyên cũng giảm mệt mỏi, lạnh tay chân...

Lươn

Lươn, loài cá này bơi rất nhanh trong nước và rất bổ dưỡng. Người xưa gọi nó là "nhân sâm trong nước".

Theo y học cổ truyền, lươn có vị ngọt, tính ôn, được coi là món ăn – vị thuốc hỗ trợ bổ khí dưỡng huyết, bổ can thận, làm mạnh gân cốt, khử phong thấp, dùng cho trường hợp cơ thể suy nhược, thiếu máu, đau lưng mỏi gối, phong thấp, tê mỏi...

Trong y học hiện đại, lươn chứa hàm lượng protein cao, các vitamin nhóm B (B1, B6…), vitamin A và các khoáng chất như sắt, kali, canxi, hỗ trợ tạo máu, bổ sung dưỡng chất. Lươn cũng được dùng trong các bài thuốc phối hợp với đậu đen, hà thủ ô để làm món canh giúp bổ can thận, chống lão hóa, làm sáng mắt, giảm tóc bạc sớm.

Đây là thực phẩm cực tốt cho phụ nữ sau sinh, người bị suy nhược nhờ khả năng bổ khí, dưỡng huyết, làm đẹp da, tóc, giảm các dấu hiệu tuổi tác như tóc bạc sớm, mỏi mắt, lưng mỏi. Kết hợp với đậu đen hoặc các vị thuốc bổ thận khác, lươn có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa khi chức năng nội tiết và thận suy giảm.

Cật lợn

Cật lợn ổ thận, ích tinh, tráng dương, hỗ trợ chữa các chứng thận hư, đau lưng, ù tai, mỏi gối. Ngoài ra, trong dân gian có quan niệm sử dụng cật để hỗ trợ chức năng thận, hỗ trợ sinh lực.

Loại thực phẩm này cung cấp protein động vật và khoáng chất như sắt, kẽm, hỗ trợ cho phụ nữ dễ bị thiếu máu, đặc biệt trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc sau sinh. Nếu thận yếu hoặc các dấu hiệu liên quan như mệt mỏi, đau lưng, thiếu sinh lực, cật có thể là một trong các món giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết.

Người xưa thường dùng cật lợn để giảm tiểu đêm, đau lưng, mỏi gối, ù tai - những triệu chứng phụ nữ trong tuổi trung niên hoặc mãn kinh có thể gặp. Tuy nhiên, cật lợn cũng là một loại nội tạng. Chúng ta không nên ăn nội tạng nói chung quá thường xuyên vì hàm lượng cholesterol, purin, nguy cơ về gan thận nếu lạm dụng. Nếu có bệnh nền như cao huyết áp, bệnh thận, bệnh tim mạch, nên hỏi ý kiến bác sĩ/dược sĩ.

