Trong thế giới thời trang vương tôn quý tộc, việc giữ gìn hình ảnh thanh lịch, chuẩn mực đôi khi vô tình khiến các bộ trang phục trở nên an toàn đến mức nhàm chán. Thế nhưng, Vương hậu Mary của Đan Mạch lại luôn biết cách tạo ra những nét chấm phá bừng sáng khiến người đối diện không thể rời mắt. Mới đây nhất, bằng việc kết hợp khéo léo chiếc váy xanh navy trang nhã cùng đôi giày cao gót màu vàng rực rỡ của Manolo Blahnik, bà đã không chỉ làm sống lại biểu tượng thời trang màn ảnh một thời, mà còn chia sẻ điểm chung thú vị với Vương phi Kate Middleton của Hoàng gia Anh. Đằng sau đôi giày nổi bật ấy là cả một câu chuyện tinh tế về cách dùng ngôn ngữ thời trang để truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc.

Sự tinh tế từ điểm nhấn sắc màu giữa không gian nghệ thuật đầy ẩn ý

Hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 2 vừa qua, Vương hậu Mary đã có mặt để tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Tâm thần Đan Mạch, một tổ chức mà bà đã vinh dự đảm nhận vai trò người bảo trợ suốt hai thập kỷ ròng rã. Bước vào không gian của buổi triển lãm mang tên "Elephant in Space" (Tạm dịch: Những chú voi trong không gian), vị Vương hậu 52 tuổi lập tức thu hút mọi ánh nhìn bởi gu thẩm mỹ sang trọng nhưng không hề phô trương. Bà khoác lên mình chiếc váy liền màu xanh navy mang thương hiệu Red Valentino, nổi bật với phần chân váy xếp ly nữ tính và chi tiết đính đá lấp lánh viền quanh cổ áo.

Sắc xanh navy vốn luôn được mặc định là gam màu an toàn, mang đậm tính hoàng gia chuẩn mực, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì bộ trang phục sẽ thiếu đi sức sống. Hiểu rõ điều này, Vương hậu Mary đã vô cùng cao tay khi quyết định thắp sáng tổng thể diện mạo bằng những phụ kiện mang sắc vàng chanh tươi tắn. Bà khéo léo cầm trên tay chiếc xắc cốt YSL màu vàng rực và đặc biệt là xỏ chân vào đôi cao gót Manolo Blahnik ton-sur-ton đầy kiêu hãnh.

Không gian triển lãm ngày hôm ấy trưng bày những bức tượng voi rực rỡ sắc màu do 30 nghệ sĩ Đan Mạch sáng tác, xoay quanh thông điệp "nói về con voi trong phòng" – một thành ngữ ám chỉ những vấn đề tâm lý nhức nhối hiện hữu ngay trước mắt nhưng người ta lại thường ngần ngại, né tránh nhắc tới. Bằng việc chọn một đôi giày mang gam màu nổi bật rực rỡ, Vương hậu Mary như ngầm hòa nhịp cùng những bức tượng đầy màu sắc kia, thể hiện sự đồng điệu sâu sắc với thông điệp bước ra ánh sáng, phá vỡ sự im lặng để dũng cảm đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Từ đôi giày cưới kinh điển màn ảnh đến sức hút mãnh liệt chốn Hoàng gia

Đôi cao gót màu vàng mà Vương hậu Mary diện không phải là một thiết kế xa lạ, mà chính là dòng Hangisi lừng danh của nhà mốt Manolo Blahnik, sở hữu độ cao khoảng 10 centimet với điểm nhấn là chiếc khóa cài hình vuông đính pha lê hoa mỹ ngay phần mũi nhọn. Thiết kế này từng "làm mưa làm gió", in sâu vào tâm trí của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới khi nhân vật Carrie Bradshaw đã chọn phiên bản màu xanh lam để diện trong ngày trọng đại bước lên xe hoa cùng "Mr. Big" ở phần một của bản điện ảnh "Sex and the City".

Hình ảnh ấy kinh điển đến mức nó đã tạo ra một cơn sốt mua sắm khổng lồ, khiến vô số cô dâu trẻ thời bấy giờ lùng sục bằng được một đôi để mang trong ngày cưới của chính mình. Nhưng rõ ràng, sức hấp dẫn của đôi Manolo Blahnik Hangisi không chỉ dừng lại ở tệp khách hàng thuộc thế hệ Millennials hay những cô nàng trót mê mẩn màn ảnh Hollywood. Sự lựa chọn của Vương hậu Mary đã chứng minh rằng, thiết kế mang tính biểu tượng này hoàn toàn có thể biến tấu để trở nên thanh lịch, quyền uy nhưng vẫn đầy tươi mới nơi chốn cung đình nghiêm ngặt.

Thú vị hơn nữa, Vương hậu Đan Mạch không phải là nhân vật Hoàng gia duy nhất đem lòng say đắm thiết kế vạn người mê này. Quay ngược thời gian về năm 2022, người hâm mộ Hoàng gia Anh từng vỡ òa khi ngắm nhìn bức chân dung sơn dầu chính thức đầu tiên của Thân vương và Vương phi xứ Wales do họa sĩ người Anh Jamie Coreth chấp bút. Trong tác phẩm nghệ thuật lịch sử ấy, Vương phi Kate Middleton đã tỏa sáng rạng ngời trong chiếc váy ánh kim lấp lánh màu xanh ngọc lục bảo của thương hiệu The Vampire's Wife, và đoán xem cô ấy đã mang đôi giày gì? Chính là một đôi Manolo Blahnik Hangisi phiên bản màu xanh lá cây đậm chất quý tộc.

Dù ngoài đời thực, công chúng vẫn chưa một lần được may mắn chiêm ngưỡng Vương phi Kate sải bước trên đôi giày tuyệt đẹp này, nhưng việc cô chọn nó để lưu giữ hình ảnh bản thân trong một bức chân dung mang tính di sản đã đủ nói lên vị thế không thể xô đổ của đôi giày "Carrie Bradshaw". Giữa hàng ngàn lựa chọn xa xỉ, những người phụ nữ quyền lực bậc nhất thế giới vẫn tìm thấy tiếng nói chung qua một thiết kế mang đầy tính nghệ thuật, giúp họ điểm xuyết thêm nét duyên dáng, hiện đại vào guồng quay bận rộn của những trọng trách Hoàng gia.