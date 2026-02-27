Mới đây, Thân vương William và Vương phi Catherine đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa đến Powys, Xứ Wales để cùng cộng đồng địa phương chuẩn bị đón mừng ngày lễ thánh St David's Day. Giữa bầu không khí nhộn nhịp nhưng ướt át của cơn mưa phùn đặc trưng xứ sương mù, Vương phi Kate bước xuống xe và ngay lập tức thắp sáng cả một góc phố. Không hổ danh là biểu tượng thời trang của Hoàng gia Anh, lần này, cô không chọn những gam màu trung tính an toàn mà quyết định chơi lớn với một "cây" đồ mang sắc đỏ rượu vang (burgundy) cực kỳ quyền lực và hút mắt.

Sự phối hợp đỉnh cao của sắc đỏ rượu thách thức mọi ánh nhìn

Set đồ của Vương phi là một bản hòa ca hoàn hảo của những sắc độ đỏ đô khác nhau, bao gồm một chiếc chân váy midi xếp ly mềm mại, áo blouse duyên dáng, khoác ngoài là chiếc áo choàng dáng dài thanh lịch cộp mác thương hiệu ruột Alexander McQueen, và chốt hạ bằng đôi boot da lộn cao cổ cùng tông màu. Để tôn lên nét đằm thắm, Kate chọn lối trang điểm nhấn vào đôi mắt khói quyến rũ, kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn lọn to bồng bềnh mang tính thương hiệu đã theo cô suốt bao năm qua. Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải, cõi mạng đã thực sự bùng nổ. Người hâm mộ hoàng gia dường như chỉ có chung một tiếng lòng khi bàn luận về diện mạo mới nhất của cô.





Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), các bình luận khen ngợi xuất hiện dày đặc. Một người dùng tinh tế nhận xét: "Thật sự rất táo bạo khi diện nhiều sắc độ của cùng một gam màu, đặc biệt là màu đỏ rượu, vốn là một màu cực kỳ khó nhằn để tạo ra sự cân bằng. Tôi quá mê mẩn giao diện này của cô ấy". Những người khác cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Cô ấy lúc nào cũng đáng yêu và được chuẩn bị một cách hoàn hảo không tì vết. Tôi không nghĩ mình từng thấy Kate có pha 'lên đồ' nào lỗi cả". Thậm chí, nhiều người còn khẳng định sắc đỏ rượu vang sinh ra là để dành cho làn da và khí chất Vương giả của bà mẹ ba con này.

Trú mưa, nhâm nhi cà phê và sự giản dị đến ấm lòng giữa đời thường

Thế nhưng, điều khiến công chúng yêu mến cặp đôi Hoàng gia không chỉ nằm ở những bộ cánh lụa là, mà chính là sự gần gũi, mộc mạc của họ khi hòa mình vào cuộc sống của người dân. Điểm đến của William và Kate là The Hanging Gardens – một trung tâm sinh hoạt cộng đồng mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kiên cường và sức sáng tạo tại thị trấn Llanidloes. Bất chấp cơn mưa rả rích, hàng dài người dân vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở bên ngoài. Trên tay họ là những lá cờ Xứ Wales tung bay và vô số những bó hoa thủy tiên vàng rực rỡ – loài hoa quốc dân của vùng đất này. Để đáp lại tình cảm ấy, William và Kate cũng tinh tế cài lên ve áo của mình một nhành hoa thủy tiên nhỏ xinh.





Bước vào bên trong khu phức hợp, cặp đôi tương lai của ngai vàng nước Anh cởi bỏ lớp áo choàng xa cách, trở thành những vị khách vô cùng thân thiện. Họ dừng chân tại một quán cà phê nhỏ, gọi những thức uống ấm nóng để xua tan cái lạnh. Trong khi Kate thong thả nhấp một ngụm cappuccino, thì William lại chọn cho mình một tách trà truyền thống. Vừa nhâm nhi, họ vừa vui vẻ trò chuyện với những người dân địa phương đang cặm cụi làm những tấm biển hiệu lễ hội bằng tiếng Xứ Wales. Chuyến tham quan tiếp tục dẫn họ ra khu vực lò rèn, nơi những em bé mầm non chỉ mới ba, bốn tuổi đang cầm trên tay những bức tranh tự vẽ để ngóng chờ cô chú Hoàng gia. Ở khu chợ nhỏ bên cạnh, Thân vương William còn vui vẻ nếm thử một ly rượu sâm panh táo (cider) đặc sản, trước khi cả hai bước vào căn bếp thơm lừng mùi món hầm cawl truyền thống và những chiếc bánh ngọt Welsh cakes đang được nướng vội để kịp cho ngày lễ Thánh David vào Chủ nhật tới. Mọi khoảnh khắc diễn ra tự nhiên, chân thật và không hề có khoảng cách.

Hành động "phá lệ" phút chót chứng minh đẳng cấp từ trong tâm hồn

Và có lẽ, chi tiết đắt giá nhất của cả chuyến đi, điều khiến các trang báo phải đồng loạt đưa tin, lại nằm ở những phút cuối cùng. Theo đúng lịch trình đã định, sau khi tham quan khu bếp, chuyến thăm sẽ chính thức khép lại. William và Kate đã chào tạm biệt mọi người, bước lên chiếc xe hơi êm ái và cửa xe đã đóng chặt, chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng, khi chiếc xe mới chỉ lăn bánh được một đoạn rất ngắn, tiếng reo hò của đám đông đội mưa bên ngoài vẫn vang lên không ngớt. Thay vì phóng xe đi thẳng như lịch trình an ninh thông thường, một sự "phá lệ" đã diễn ra. Cặp đôi quyết định yêu cầu dừng xe, bước hẳn ra ngoài để tiến về phía những người dân đã cất công chờ đợi mình giữa thời tiết khắc nghiệt. Dưới màn mưa, nụ cười của Vương phi Kate dường như còn rạng rỡ hơn cả khi cô sải bước trên thảm đỏ. Họ nán lại thêm một lúc, bắt tay, trò chuyện và gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ nhiệt thành.

Chính khoảnh khắc ấy đã lý giải vì sao Vương phi Kate luôn nhận được cơn mưa lời khen dù cô đi đến bất cứ đâu. Không chỉ là một biểu tượng thời trang biết cách làm chủ mọi gam màu khó nhằn, Kate Middleton còn sở hữu một thứ "trang sức" quý giá hơn cả: Sự tinh tế, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho những người yêu mến mình. Diện mạo đỏ rượu vang có thể làm người ta say đắm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chính cách cư xử mộc mạc, đầy tính người ấy mới là thứ giúp cô giữ trọn vẹn trái tim của công chúng.