Người xưa thường nói "tướng do tâm sinh", mọi vạn vật trên thế gian đều có sự gắn kết vô hình với nhân tướng học. Dù để đánh giá trọn vẹn vận mệnh của một người cần dựa vào rất nhiều yếu tố từ bát tự đến ngũ hành, nhưng không thể phủ nhận rằng những đặc điểm ngoại hình cũng ngầm tiết lộ cho chúng ta những thông điệp thú vị về chặng đường tài lộc.

Mỗi một độ tuổi sẽ tương ứng với những nét tướng vượng phát khác nhau. Đứng trước gương, bạn hãy thử quan sát thật kỹ xem mình đang sở hữu những bộ vị nào nổi bật, từ đó nắm bắt đúng "điểm rơi" phong độ của bản thân để không bỏ lỡ những cơ hội làm giàu vàng ngọc trong đời.

Vầng trán cao rộng và sống mũi thẳng: Tài lộc nở rộ ngay từ thuở thanh xuân

Trong nhân tướng học, sống mũi được xem là nơi làm chủ về kho tàng tài phú, còn vầng trán đại diện cho trí tuệ và sự sáng dạ. Những người bẩm sinh sở hữu vầng trán cao, rộng và đầy đặn thường là những người vô cùng thông minh, cơ trí, thành tích học tập xuất chúng hoặc sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm từ khi còn rất trẻ.

Ngay từ những năm tháng đầu đời, họ đã được cát tinh chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn hơn người. Đặc biệt, nếu kết hợp thêm một tướng mũi đẹp, sống mũi cao thẳng, cánh mũi dày dặn dồi dào sinh khí thì sự thông tuệ ấy lại càng có đất dụng võ. Khí thế nối liền mạch từ trán xuống mũi tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, giúp vận may của tuổi trẻ được nhân lên gấp bội phần.

Những người có nét tướng này thường đón nhận vận may tiền bạc rất sớm, chỉ trong khoảng từ mười mấy cho đến năm hai mươi tám tuổi là đã có thể tự tay tạo dựng được cơ ngơi, tài vận hanh thông, đúng chuẩn mẫu người "thiếu niên đắc chí" vạn người ao ước.





Ấn đường sáng sủa, rộng rãi kết hợp mũi đẹp: Tiền tài rủng rỉnh từ ngưỡng cửa trưởng thành

Ấn đường là khoảng trống nằm ngay giữa hai đầu lông mày, đây là một vị trí vô cùng quan trọng trên khuôn mặt dùng để xem xét khí độ, lòng dạ cũng như sự suôn sẻ trong con đường sự nghiệp của một con người. Một người sở hữu ấn đường rộng rãi, bằng phẳng, màu sắc da dẻ khu vực này luôn hồng hào và có độ bóng sáng tự nhiên thì chắc chắn người đó có một tấm lòng vô cùng rộng lượng, bao dung.

Họ là những người hiểu thấu nhân tình thế thái, kiến thức uyên bác, cư xử khéo léo nên đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng chạm tay tới thành công. Khi sự rộng mở của ấn đường kết hợp cùng một chiếc mũi cao thẳng, nhiều thịt, vận trình tài lộc của họ sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ nhất bắt đầu từ năm hai mươi tám tuổi. Tiền bạc và những cơ hội thăng tiến sẽ liên tục gõ cửa, giúp con đường làm giàu của họ trải dài sự hanh thông và vững vàng cho đến tận những năm tháng tuổi trung niên.

Mắt sáng mày thanh, dái tai dày dặn: Quãng đời 30 đến 40 tuổi gặt hái vô vàn thành tựu

Để xét về độ giàu có, ngoài chiếc mũi đại diện cho tài bạch thì chúng ta còn phải xem xét sự phối hợp đồng bộ của các bộ vị khác trên khuôn mặt. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa lông mày, đôi mắt và đôi tai sẽ tạo ra một chiếc "phễu tụ tài" vô cùng mạnh mẽ. Đôi tai vốn được coi là cội nguồn của tài lộc, là nền móng gốc rễ của một người, những ai có đôi tai to dày, vành tai rõ ràng, màu sắc nhuận trắng và đặc biệt là phần dái tai rủ xuống dày cộm thì thường có xuất thân tốt hoặc được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục bài bản.

Trong khi đó, đôi mắt và hàng lông mày lại là nơi phản chiếu trí tuệ, vốn sống và sự tinh anh toát ra từ nội tâm. Người có nét tướng mày thanh mắt sáng đi kèm với đôi tai phú quý chắc chắn sẽ dùng chính thực lực, sự chín chắn và bản lĩnh của mình để kiến tạo nên những khối tài sản đáng tự hào trong giai đoạn vàng son từ ba mươi đến bốn mươi tuổi.





Môi đỏ hồng hào, nhân trung sâu rộng: Lộc lá dồi dào, hậu vận sung túc

Đôi khi, ông trời không phú cho bạn một chiếc mũi hoàn hảo, nhưng nếu các đường nét khác trên khuôn mặt biết cách "bù trừ" và phối hợp nhịp nhàng thì bạn vẫn hoàn toàn có thể trở thành những người nắm trong tay khối tài sản kếch xù. Phụ nữ có khuôn miệng hơi vuông vức, đôi môi đầy đặn, căng mọng với sắc môi đỏ hồng hào tự nhiên, kết hợp cùng đường nhân trung (rãnh lõm dưới mũi) sâu, rộng và rõ nét mang hình dáng như một giọt nước thì tài vận vô cùng rực rỡ.

Những người có nét tướng này thường rất vượng lộc đường ăn uống, lời ăn tiếng nói có trọng lượng và được nhiều người tín nhiệm. Đặc biệt, bước vào giai đoạn từ bốn mươi đến sáu mươi tuổi, khi nhiều người đã bắt đầu chững lại về mặt sự nghiệp thì họ lại càng làm ăn phát đạt, duy trì được dòng chảy tài lộc vô cùng thông suốt, cuộc sống an nhàn không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Cằm tròn đầy đặn và mũi đẹp: Tích tụ khối tài sản khổng lồ, đại phú đại quý lúc xế chiều

Nếu như chiếc mũi đại diện cho tài vận ở độ tuổi trung niên (từ bốn mươi đến năm mươi tuổi) thì khu vực địa các (phần cằm và hai bên cằm) lại là nơi làm chủ toàn bộ vận trình của những năm tháng vãn niên. Một chiếc mũi cao thẳng, cánh mũi nảy nở sẽ mang lại dòng tiền tốt ở tuổi trung niên, nhưng để giữ được số tiền đó, không bị thất thoát và tích tụ thành những khối tài sản lớn thì phải nhờ cậy vào đặc điểm của phần cằm.

Miễn là tướng mũi không quá xấu, cộng thêm phần cằm và hai bên góc hàm tròn trịa, đầy đặn, nhiều thịt, da dẻ hồng hào thì càng về già cuộc sống lại càng sung túc, viên mãn. Đây là nét tướng của những người từ sau năm bốn mươi tuổi bắt đầu tích lũy được rất nhiều điền sản, tiền bạc dồi dào, con cháu hiếu thuận, hưởng trọn vẹn sự đại phú đại quý của cuộc đời.

Việc hiểu rõ từng giai đoạn thịnh vượng thông qua nhân tướng học sẽ giúp chúng ta biết cách trân trọng thời gian và dồn toàn lực phấn đấu đúng lúc. Tuy nhiên, tướng mạo chỉ là những nét phác thảo chung nhất, vận mệnh con người còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực tự thân. Đừng quên rằng "tướng do tâm sinh, vận tùy tâm chuyển", chỉ cần bạn sống hướng thiện, làm nhiều việc tốt và không ngừng nỗ lực, thì dù ở độ tuổi nào, sự giàu có và bình an cũng sẽ tự khắc tìm đến gõ cửa.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)