Cuộc sống phía sau cánh cửa Hoàng gia Anh luôn khiến công chúng tò mò, không chỉ bởi những nghi thức trang trọng mà còn vì những quy tắc ngầm ít ai biết đến. Một trong số đó là cách các thành viên hoàng gia ứng xử với quà tặng và đặc biệt là đồ hiệu từ các nhà thiết kế. Gần đây, một chi tiết liên quan đến Vương phi Kate và Meghan Markle tiếp tục được nhắc lại, làm dấy lên nhiều tranh luận về chuẩn mực, trách nhiệm và hình ảnh của người phụ nữ khi bước vào gia đình quyền lực bậc nhất nước Anh.

Vương phi Kate và nguyên tắc “không nhận đồ miễn phí”

Kể từ khi kết hôn với Thân vương William và trở thành thành viên Hoàng gia, Catherine, Princess of Wales luôn được đánh giá cao bởi phong thái chuẩn mực và sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Một trong những nguyên tắc được cho là bà luôn tuân thủ suốt gần 15 năm làm dâu Hoàng gia chính là không nhận đồ thiết kế miễn phí.

Theo chia sẻ của Donna Ida - nhà sáng lập thương hiệu denim nổi tiếng với tờ Daily Mail, Công nương xứ Wales luôn khăng khăng trả tiền cho những chiếc quần jeans mình mua, dù hoàn toàn có thể nhận chúng như một món quà từ thương hiệu. Được biết, bà là một trong những khách hàng nổi bật nhất của hãng. Điều đáng nói là trong thế giới thời trang, việc một biểu tượng phong cách như Vương phi Kate mặc sản phẩm có thể giúp thương hiệu tăng doanh số chóng mặt, nên chuyện “tặng miễn phí” vốn không hiếm.

Tuy vậy, theo Donna Ida, việc các thành viên Hoàng gia tự bỏ tiền mua trang phục thực ra lại có lợi hơn cho nhà thiết kế. Điều đó thể hiện sự trân trọng thực sự và là cách ủng hộ thương hiệu một cách minh bạch. Khi một món đồ được mua bằng tiền của chính họ, nó không còn là sản phẩm quảng bá đơn thuần mà trở thành sự lựa chọn có chủ đích. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh Vương phi Kate nhiều năm qua luôn gắn liền với sự tiết chế, chuẩn mực và tinh tế, kể cả trong cách tiêu dùng.

Trong môi trường Hoàng gia, việc nhận quà tặng, đặc biệt là quà có giá trị lớn, vốn đã được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh xung đột lợi ích hay nghi ngờ thiên vị. Việc kiên quyết trả tiền cho trang phục cho thấy sự ý thức rất rõ về vị thế và trách nhiệm của bà.





Meghan Markle và những tiết lộ gây tranh cãi

Trái ngược với hình ảnh đó, Meghan Markle từng được nhắc đến trong một số cuốn sách và bài viết với góc nhìn khác về chuyện đồ hiệu miễn phí. Nhà báo kỳ cựu Tina Brown, tác giả cuốn The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil, cho rằng Meghan có mối quan tâm đặc biệt tới các sản phẩm từ thương hiệu xa xỉ, đặc biệt trong giai đoạn cô còn viết blog và hoạt động trong giới giải trí.

Theo trích dẫn được đăng tải lại trên The Mirror, Tina Brown viết rằng Meghan từng tạo dựng “danh tiếng” trong giới marketing của các thương hiệu cao cấp là người nhiệt tình đón nhận những túi quà tặng sản phẩm. Tác giả còn đề cập tới việc sau khi kết hôn với Vương tử Harry, một thành viên trong đội ngũ của Meghan được cho là đã nhắn với một đơn vị PR rằng cô vẫn có thể nhận sản phẩm gửi tới như trước đây.

Những thông tin này nhanh chóng gây xôn xao bởi nó đặt Meghan vào thế đối lập với quy tắc được cho là nghiêm ngặt mà Vương phi Kate đang tuân thủ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng Meghan chưa từng lên tiếng bình luận trực tiếp về các cáo buộc trong sách. Và như nhiều câu chuyện liên quan tới Hoàng gia, ranh giới giữa sự thật và góc nhìn cá nhân của tác giả đôi khi rất mong manh.





Hai lối sống, hai cách lựa chọn

Nhìn ở góc độ rộng hơn, câu chuyện không chỉ nằm ở vài chiếc túi xách hay quần jeans. Nó phản ánh hai hành trình khác nhau. Vương phi Kate lớn lên trong một gia đình trung lưu Anh, bước vào Hoàng gia khi còn khá trẻ và dần thích nghi với những quy tắc đã tồn tại hàng thế kỷ. Meghan Markle lại xuất thân từ môi trường giải trí Mỹ, nơi việc hợp tác thương hiệu, tặng sản phẩm quảng bá là điều rất phổ biến và được xem là một phần của công việc.

Sự khác biệt về nền tảng văn hóa và nghề nghiệp có thể phần nào lý giải cho cách ứng xử khác nhau với các thương hiệu. Trong khi Hoàng gia đề cao tính trung lập và tránh xung đột lợi ích, thì thế giới showbiz lại vận hành dựa trên mối quan hệ cộng sinh giữa người nổi tiếng và nhãn hàng.

Dù vậy, công chúng vẫn thường đặt hai người phụ nữ này lên bàn cân so sánh, từ phong cách thời trang, ngôn ngữ cơ thể cho tới những chi tiết nhỏ như cách họ sở hữu một món đồ thiết kế. Có thể với nhiều người, việc trả tiền hay nhận miễn phí chỉ là vấn đề cá nhân. Nhưng với Hoàng gia, nơi từng cử chỉ đều mang tính biểu tượng nó lại trở thành câu chuyện về hình ảnh, trách nhiệm và giá trị đại diện.

Ở cuối cùng, mỗi người có một lựa chọn, một bối cảnh và một con đường riêng. Và có lẽ chính sự khác biệt ấy đã khiến câu chuyện về Vương phi Kate và Meghan Markle chưa bao giờ ngừng thu hút sự quan tâm của công chúng trên toàn thế giới.