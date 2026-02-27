Hình ảnh những thành viên Hoàng gia thường gắn liền với sự nguyên tắc, xa hoa và những lịch trình được tính toán chính xác đến từng phút. Thế nhưng, trong chuyến ghé thăm xứ Wales mới đây, vợ chồng Thân vương và Vương phi xứ Wales đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Sẵn sàng đội mưa suốt gần nửa tiếng đồng hồ, chủ động yêu cầu dừng xe để trò chuyện cùng người dân, vô tư chơi oẳn tù tì cùng đám trẻ hay vui vẻ nếm thử ly rượu táo địa phương... tất cả những khoảnh khắc đời thường, chân thật và dung dị ấy của Kate và William đã chứng minh rằng: Sự ấm áp từ trái tim có thể xua tan mọi rào cản, kể cả là thời tiết khắc nghiệt nhất.

Nụ cười rạng rỡ xua tan cơn mưa tầm tã và quyết định "phá lệ" phút chót

Chuyến ghé thăm hạt Powys của vợ chồng Thân vương xứ Wales diễn ra ngay trước thềm Ngày Thánh David (quốc khánh của xứ Wales) trong một buổi chiều mà thời tiết chẳng mấy chiều lòng người. Cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngớt khiến bầu không khí trở nên ẩm ướt và buốt giá, nhưng điều đó dường như không làm giảm đi chút nào sự nhiệt thành của những người dân đã đứng đợi hàng giờ đồng hồ để được gặp gỡ những nhân vật Hoàng gia mà họ yêu mến. Xuất hiện rạng rỡ trong chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang sang trọng thanh lịch phối cùng áo voan đồng điệu từ thương hiệu Me Em và đôi boots cao cổ năng động, Vương phi Kate thu hút mọi ánh nhìn bởi nụ cười luôn thường trực trên môi, trên ve áo của cả cô và William đều cài một bông hoa thủy tiên vàng – biểu tượng kiêu hãnh của vùng đất này.





Thay vì nhanh chóng di chuyển vào không gian kín để tránh ướt, cặp đôi đã có một quyết định khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phải rưng rưng cảm động. Họ yêu cầu đoàn xe dừng lại giữa đường, bước xuống và che ô để tự mình tiến về phía đám đông đang reo hò. Hai vợ chồng đã dành ra gần 30 phút đồng hồ chỉ để đi dạo, bắt tay, trao những cái ôm ấm áp và thậm chí là hồn nhiên chơi trò oẳn tù tì với những người dân đang co ro trong mưa lạnh. Sự nhiệt tình và thân thiện ngoài dự kiến này đã khiến lịch trình của họ bị trễ tới 50 phút so với kế hoạch ban đầu, nhưng nhìn cách Kate vội vã chạy lại chỗ những em nhỏ đang ướt sũng vì đứng chờ mình, người ta hiểu rằng với họ lúc này, không có lịch trình nào quan trọng bằng tình cảm của người dân.





Những khoảnh khắc dung dị đằng sau tước hiệu Hoàng gia hào nhoáng

Khi bước vào bên trong trung tâm cộng đồng The Hanging Gardens – một tổ hợp ấm cúng bao gồm quán cà phê, vườn cộng đồng, không gian nghệ thuật và rạp chiếu phim, cặp đôi Hoàng gia đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài xa cách để hòa mình vào cuộc sống của những người dân bản địa một cách tự nhiên nhất. Khung cảnh lúc đó chẳng khác nào một buổi gặp mặt xóm giềng rôm rả, nơi William vui vẻ nhấp một ngụm rượu táo địa phương và tếu táo đùa rằng "nếu có người mời tôi một ly rượu táo, tôi chắc chắn sẽ uống cạn", trong khi Kate thích thú nếm thử thứ nước ép lạ miệng kết hợp giữa lựu và cam.





Hình ảnh vị Thân vương tương lai của nước Anh xắn tay áo đứng lật từng chiếc bánh ngọt truyền thống xứ Wales trên chiếc vỉ nướng nhỏ xíu trong gian bếp chung, vừa làm vừa lắng nghe người dân giãi bày về những lo toan sinh hoạt và gánh nặng chi phí đắt đỏ, đã mang đến một cảm giác vô cùng chân thực và gần gũi. Họ ra về với vòng tay ôm đầy những món quà mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm, từ chiếc móc sắt do chàng thợ rèn 21 tuổi tự tay rèn ngay tại chỗ, một hộp socola thơm lừng mua vội ngoài chợ, cho đến bức tranh vẽ chì màu ngộ nghĩnh được ép plastic cẩn thận bởi những đứa trẻ trong vùng.

"Ông bố bỉm sữa" đi tìm vợ cho fan nhí và sự ấm áp chạm đến trái tim

Càng quan sát, người ta càng nhận ra điểm tỏa sáng nhất của chuyến đi này chính là cách William và Kate tương tác với những mầm non nhỏ tuổi, điều bộc lộ rõ nhất bản năng làm cha mẹ đầy âu yếm của họ. Khi nhìn thấy một nhóm trẻ mẫu giáo đang vẫy những lá cờ xứ Wales tự tô màu, William đã không giấu nổi sự phấn khích, anh thốt lên "Ôi, tôi phải ra chào các bạn nhỏ thôi" rồi lật đật đi tìm một chiếc ô. Vương phi Kate cũng ân cần đưa ô của mình ra che chở và hỏi han: "Con có muốn vào đứng chung ô với cô không?". Cô thậm chí còn hóm hỉnh giả vờ giật mình sợ hãi khi cậu bé Joseph 3 tuổi cố tình gầm gừ trêu chọc mình.





Đỉnh điểm của sự đáng yêu là khoảnh khắc đoàn xe chuẩn bị rời đi Newtown nhưng một lần nữa phải dừng lại vì dòng người vây kín hai bên đường. Hai vợ chồng quyết định chia nhau ra đi dọc hai bên để có thể chào được nhiều người nhất. Nhưng khi một cậu bé mặc áo khoác hình khủng long xanh ngượng ngùng nói với William rằng cậu đang chờ được gặp Vương phi, vị Thân vương đã không ngần ngại quay lại, len lỏi qua đám đông cảnh sát và phóng viên để cất công "tìm vợ" về cho bằng được để hoàn thành tâm nguyện của fan nhí.

Kate ngay lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu bé và trìu mến nói: "Cô rất vui được gặp con, những bông hoa này đẹp quá phải không? Cô rất thích hoa thủy tiên. Con đứng đây có bị ướt lắm không? Cảm ơn con vì đã đến gặp cô chú nhé". Ngày hôm đó đã khép lại bằng một hình ảnh vô cùng xúc động khi ông cụ Gareth Morgan, một cựu ủy viên hội đồng 90 tuổi, nhẹ nhàng vỗ vai William và nói "Chúa ban phước cho cậu", đồng thời nhắn nhủ rằng mọi người luôn hướng về gia đình anh. Những cái chạm khẽ khàng, những lời hỏi han mộc mạc giữa cơn mưa lạnh giá ấy đã thực sự dệt nên một câu chuyện tuyệt đẹp về tình người, thứ tình cảm chân thành vượt lên trên mọi tước vị hay thân phận.