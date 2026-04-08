“Cô dâu 62 tuổi” Thu Sao chụp ảnh cưới với tình trẻ sau ly hôn, thái độ của bạn trai kém tuổi gây chú ý

Sau gần một thập kỷ chung sống, cuộc hôn nhân từng gây nhiều tranh cãi giữa "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao (sinh năm 1957, ở tỉnh Cao Bằng) và chồng trẻ Hoa Cương đã khép lại bằng quyết định “đường ai nấy đi”, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Hậu ly hôn, trái với hình dung của nhiều người về một giai đoạn u buồn, chị Thu Sao lại cho thấy cuộc sống khá tích cực. Trên mạng xã hội, người phụ nữ này thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ, thoải mái đi chơi, giao lưu cùng bạn bè và người thân. Trong khi đó, Hoa Cương gần như “im hơi lặng tiếng”, không còn xuất hiện hay cập nhật trạng thái như trước.

Cặp đôi đi chụp ảnh cưới khiến nhiều người chú ý

Đáng chú ý, chỉ vài tháng sau khi chia tay, chị Thu Sao bất ngờ công khai bạn trai mới kém tuổi. Theo chia sẻ, người đàn ông này đã không ngần ngại bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để gặp gỡ và ở bên bạn gái, cho thấy mối quan hệ đang tiến triển nhanh chóng.

Không dừng lại ở đó, mới đây chị Thu Sao tiếp tục thu hút sự chú ý khi tiết lộ cả hai đã cùng nhau chụp ảnh cưới. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây có thể là cách để cặp đôi thu hút sự quan tâm, trong khi nhiều ý kiến khác lại bày tỏ sự tò mò, chờ đợi một cái kết hạnh phúc sau những đổ vỡ trước đó.

Chị Thu Sao cùng bạn trai kém tuổi luôn đồng hành trong cuộc sống

Đặc biệt, bạn trai kém tuổi của chị Thu Sao cũng lần đầu lên tiếng về mối quan hệ này. Người đàn ông chia sẻ: “Mọi người đều có chuyện tình của riêng mình. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều tôi quan tâm là chúng tôi hạnh phúc và trân trọng nhau”.

Qua những đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy bạn trai mới dành cho chị Thu Sao sự quan tâm chu đáo, từ những cử chỉ chăm sóc đời thường đến việc đồng hành trong các chuyến đi chơi. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau với hình ảnh thân thiết, thoải mái.

Hiện tại, thực hư về việc tổ chức đám cưới vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận. Tuy nhiên, chuyện tình mới của "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao tiếp tục trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm và bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng.