Mẹ chồng mừng rỡ khi tôi ký vào đơn ly hôn, 3 ngày sau cả nhà họ sụp đổ bởi màn "phượng hoàng sa cơ"

Ngày tôi ký đơn ly hôn, mẹ chồng hớn hở như bắt được vàng, chồng tôi cúi đầu chọn cách 'cắt lỗ' tình thâm. Họ tưởng tôi là gánh nặng sắp chết chìm, ai ngờ tòa lâu đài sụp đổ chỉ là một màn kịch thử lòng người. 3 ngày sau, một tin nhắn 'chúc mừng' gửi đến máy chồng cũ, biến sự đắc thắng của họ thành trò cười rẻ rúng nhất thế gian.

Khi chiếc mặt nạ rơi xuống

Cầm tờ biên bản ly hôn còn thơm mùi mực, bà Trương Lan – mẹ chồng tôi không giấu nổi vẻ hân hoan, đôi mắt híp lại sau lớp phấn dày cộp. Bà ta khinh khỉnh liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn con trai mình như vừa cứu được nó khỏi một vũng bùn lầy.

"Vãn này, cũng đừng trách thằng Hạo nó cạn tình". Giọng bà ta lanh lảnh, sắc lẹm như dao cạo. "Chim khôn chọn cành mà đậu. Bố cô vỡ nợ, công ty Lâm thị sắp bị siết nợ trắng tay, nhà tôi là nhà gia giáo, không thể để cái nợ ấy nó kéo cả tông ti họ hàng xuống vực được".

Chu Hạo ngồi bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi thấp đến mức không dám nhìn vào mắt tôi. Anh ta – người đàn ông từng thề thốt sẽ là 'vách đá' cho tôi tựa vào giờ đây im lặng như một con rùa rụt cổ, mặc cho mẹ mình nhục mạ vợ.

"Được thôi, tôi ký", tôi đáp, giọng bình thản đến lạ lùng.

Nét chữ "Lâm Vãn" hiện lên dứt khoát. Sự bình tĩnh của tôi khiến bà Trương Lan khựng lại một nhịp. Bà ta vốn mong chờ thấy tôi gào khóc, van xin, hay ít nhất là héo úa như bông hoa tàn. Nhưng không, tôi vẫn đứng đó, thanh tao và lạnh lùng như một pho tượng cẩm thạch.

"Cô giả vờ cái gì? Từ tiểu thư hào môn thành con nợ bạc tỷ, để xem sau này có ai thèm ngó ngàng đến cô không!". Bà ta nhổ toẹt một bãi nước bọt vô hình, hậm hực lôi con trai đi thẳng.

Phép thử từ bóng tối

Tôi đứng lặng lẽ nhìn bóng lưng họ khuất dần. Trong đầu tôi hiện về gương mặt sắc sảo của bố tôi ba ngày trước.

Ông nhấp một ngụm trà đặc, thần thái vẫn ung dung dù tin đồn Lâm thị phá sản đang tràn ngập các mặt báo. Ông bảo: "Vãn à, thương trường là chiến trường, nhưng lòng người mới là chiến trường tàn khốc nhất. Bố dàn dựng màn 'phá sản' này để lọc bỏ những kẻ ký sinh xung quanh chúng ta. Đứa con rể ấy, nếu nó nắm lấy tay con lúc này, bố sẽ cho nó cả thiên hạ. Nếu nó buông... thì nó không xứng".

Và Chu Hạo đã buông. Một cách nhanh chóng và dứt khoát đến đau lòng.

Thực ra, Lâm thị không hề phá sản. Đó chỉ là một cú "ve sầu thoát xác" kinh điển. Toàn bộ tài sản cốt lõi đã được chuyển dịch sang một pháp nhân mới tinh khôi, đứng tên một mình tôi. Lâm thị cũ chỉ là một cái vỏ rỗng để thu hút những con kền kền háo mồi.

Về đến nhà, tôi thấy Chu Hạo đã dọn sạch đồ đạc của anh ta. Trên bàn chỉ còn lại một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tôi dang dở từ tháng trước. Tôi mỉm cười, ném nó vào sọt rác. Sự phản bội đôi khi cũng có cái giá của nó, và cái giá của Chu Hạo sẽ rất đắt.

Tin nhắn định mệnh

3 ngày sau khi ly hôn, bà Trương Lan đang rình rang đặt tiệc "ăn mừng con trai độc thân trở lại" tại một nhà hàng sang trọng, thậm chí đã nhắm sẵn một cô con dâu mới là con gái một chủ xưởng gỗ nhỏ. Chu Hạo ngồi đó, gượng cười giữa những lời chúc tụng của họ hàng về việc "thoát nạn kịp thời".

Ting. Điện thoại Chu Hạo báo tin nhắn. Anh ta mở ra, và rồi gương mặt đang hồng hào vì men rượu bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

"Kính gửi ông Chu Hạo. Theo thỏa thuận ly hôn tự nguyện, ông đã từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến tài sản của vợ cũ. Chúng tôi trân trọng thông báo: Nhạc phụ của ông - Chủ tịch Lâm Kiến Quốc vừa hoàn tất việc bổ nhiệm bà Lâm Vãn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Lâm (đơn vị sở hữu 90% nợ của các đối tác cũ của Lâm thị). Đặc biệt, căn hộ và chiếc xe ông đang sử dụng hiện thuộc tài sản của Thiên Lâm, yêu cầu bàn giao trong vòng 24 giờ".

Cả phòng tiệc lặng ngắt khi Chu Hạo hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ. Bà Trương Lan giật lấy điện thoại, đọc xong thì mắt trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hóa ra, không phải tôi là gánh nặng của họ, mà họ chính là những kẻ trắng tay từ khoảnh khắc tôi ký tên vào tờ đơn ly hôn đó.

Trong tình yêu, nếu bạn chọn rời đi khi bão tố, bạn vĩnh viễn không có tư cách đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ của đối phương. Nhân quả không ở đâu xa, nó nằm ngay ở lòng tham và sự cạn tình của chính bạn.