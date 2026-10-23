Cô vợ 21 triệu follow tuyên bố ly hôn, lý do đầy ẩn ý: "Nghiệp duyên quấn lấy, không tỉnh táo được"

Chuyện tình nửa thập kỷ từng được ngưỡng mộ nay khép lại đầy tiếc nuối

Từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp và tổ ấm nhỏ hạnh phúc, cặp đôi TikToker Trà Đặng và Hưng Phạm khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối khi xác nhận không còn là một gia đình trọn vẹn sau 5 năm gắn bó.

Đáng chú ý, những chia sẻ gần đây của Trà Đặng về cuộc sống cá nhân cùng động thái trước bình luận nhắc đến người thứ ba càng khiến câu chuyện nhận được sự quan tâm.

Trà Đặng (Đặng Thu Trà, SN 1998) là gương mặt TikToker quen thuộc trên mạng xã hội. Bên cạnh hoạt động cá nhân, cô từng cùng ông xã Hưng Phạm xây dựng hình ảnh gia đình trẻ hạnh phúc thông qua kênh TikTok chung mang tên "Đu Đủ Family".

Trong khoảng thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ sinh hoạt gia đình đến những giây phút vui vẻ bên con gái đầu lòng. Những video gần gũi, ấm áp giúp cặp đôi nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm từ người theo dõi.

Thế nhưng, những hình ảnh hạnh phúc từng được chia sẻ rộng rãi giờ đây trở thành kỷ niệm.

Trà Đặng tiết lộ cuộc sống hiện tại của hai mẹ con

Nữ TikToker thông báo ngừng hoạt động trên kênh "Đu Đủ Family" vì lý do cá nhân, đồng thời cho biết cô không còn sở hữu kênh này. Thay vào đó, Trà Đặng sẽ tiếp tục cập nhật cuộc sống của hai mẹ con thông qua tài khoản riêng. Và hiện tại bé Đu Đủ sống cùng mẹ.

Trong những phản hồi trên mạng xã hội, Trà Đặng có những chia sẻ khiến người theo dõi chú ý. Khi nhắc đến những trải nghiệm đã qua, cô viết: "Nghiệp duyên quấn lấy, không tỉnh táo được".

Câu nói nhanh chóng được cộng đồng mạng bàn luận. Một số người cho rằng đây có thể là cách nữ TikToker bày tỏ cảm xúc về mối quan hệ trong quá khứ. Tuy nhiên, Trà Đặng không công khai giải thích cụ thể câu nói này đề cập đến sự việc nào.

Bên cạnh đó, khi có người để lại bình luận nghi vấn về sự xuất hiện của người thứ ba, Trà Đặng đã thả tim bình luận này. Động thái trên tiếp tục khiến dư luận đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự dẫn đến sự tan vỡ của cặp đôi.

Bên cạnh những bình luận gây chú ý, Trà Đặng cũng chia sẻ quan điểm về cuộc sống và hạnh phúc cá nhân. Nữ TikToker cho biết con gái hiện ở cùng mẹ, đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi người cần tự đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.

Cô bày tỏ: "Cuộc đời và hạnh phúc của mình là do mình quyết định, không ai làm điều đó cho mình được".

Dù không tiết lộ chi tiết về những vấn đề đã xảy ra trong hôn nhân, cô vẫn nhận được nhiều bình luận động viên từ người theo dõi.

Hưng Phạm lên tiếng, mong khép lại câu chuyện trên mạng xã hội

Sau khi thông tin tan vỡ được công bố, Hưng Phạm có những chia sẻ đáng chú ý trên mạng xã hội. Anh cho rằng khi đã quyết định bước tiếp, mỗi người không nhất thiết phải liên tục nhắc lại chuyện cũ hay tìm kiếm sự đồng cảm từ dư luận.

Đặc biệt, nam TikToker nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ trong việc bảo vệ hình ảnh và sự bình yên của con gái giữa những ồn ào trên mạng xã hội.

Hưng Phạm chia sẻ: "Đã nói move on rồi thì chẳng cần mãi kể lể chuyện cũ, càng không cần lên MXH để tìm kiếm sự đồng cảm hay chứng minh bản thân là người tốt trong mắt thiên hạ".

Anh cũng bày tỏ quan điểm rằng tình yêu thương dành cho con không nằm ở những lời nói thể hiện công khai, mà được chứng minh qua cách cha mẹ bảo vệ con trước những tác động từ bên ngoài.

Theo Hưng Phạm, khi con gái trưởng thành, những gì người lớn từng nói và làm trên mạng xã hội có thể trở thành điều mà con nhìn lại. Vì vậy, anh mong cả hai có thể giữ gìn sự tôn trọng dành cho nhau, tránh để những vấn đề riêng tư ảnh hưởng đến con trẻ.

Khép lại chia sẻ, Hưng Phạm cho biết đây là video cuối cùng anh muốn thực hiện để kết thúc câu chuyện, đồng thời xác nhận: "Chúng mình đã không còn là một gia đình trọn vẹn sau 5 năm gắn bó".

Phát ngôn của nam TikToker nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bàn luận về cách cả hai lựa chọn ứng xử sau khi hôn nhân kết thúc.