Tôi cứ ngỡ mẹ chồng thương con dâu nên tháng nào cũng cho 3 triệu, nào ngờ sau 2 năm, sự thật phơi bày khiến tôi ngỡ ngàng

Vợ chồng tôi sống và làm việc trên thành phố, có một đứa con nhỏ đang học mẫu giáo. Thu nhập của hai vợ chồng không đến nỗi thiếu thốn, nhưng tiền thuê nhà, tiền học của con, ăn uống và đủ thứ chi phí khiến tháng nào chúng tôi cũng phải tính toán. Chồng tôi là người sống khá tình cảm với bố mẹ, thường xuyên gọi điện hỏi han, cuối tuần có điều kiện thì về quê thăm ông bà. Tôi luôn ủng hộ chuyện ấy, bởi bố mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn, khi trưởng thành thì việc phụng dưỡng là điều nên làm.

Mỗi lần về quê, mẹ chồng đều dúi cho tôi vài triệu đồng, bảo cầm lấy mua sữa, mua quần áo cho cháu. Có tháng bà gửi tiền qua tài khoản, có tháng lại đưa tận tay. Tôi ngại nhận nhưng bà cứ nói ông bà có lương hưu, tiền bạc không thiếu, con cháu ở xa thì giúp được chút nào hay chút ấy. Nghe vậy, tôi càng cảm động. Tôi còn thường xuyên mua quà biếu bố mẹ chồng, nghĩ rằng mình được ông bà thương yêu thì cũng nên biết cách đáp lại.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế suốt hai năm, cho đến một lần tôi tình cờ biết chồng đều đặn chuyển về quê 10 triệu đồng mỗi tháng. Ban đầu, tôi còn tưởng anh gửi tiền cho bố mẹ dưỡng già, nhưng khi hỏi chuyện, tôi mới biết hóa ra suốt những năm qua, chồng tôi đều đặn biếu bố mẹ 10 triệu mỗi tháng. Chắc hẳn ông bà nhận nhiều cũng ngại, hoặc ông bà không tiêu hết nên gửi lại cho tôi 3 triệu để lo cho các cháu.

Tôi nghe xong mà nghẹn cả lòng, tôi cứ cảm động vì nghĩ mẹ chồng thương con dâu, chủ động giúp đỡ lúc khó khăn, trong khi số tiền ấy thực chất bắt nguồn từ chính thu nhập của vợ chồng tôi mà chồng chưa từng nói với tôi một lời nào.

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Khi tôi trách móc, chồng còn nổi giận. Anh cho rằng mỗi tháng gửi bố mẹ 10 triệu là trách nhiệm của mình, tiền anh kiếm được thì anh có quyền báo hiếu. Anh thậm chí bảo tôi nhận tiền bố mẹ cho là sai, đã không biết đường trả lại còn quay sang trách móc chồng. Tôi không phản đối chuyện báo hiếu, nhưng vợ chồng còn con nhỏ, mọi khoản chi tiêu đều cần bàn bạc. Anh tự quyết định một khoản tiền lớn rồi để tôi ngộ nhận suốt hai năm.

Tôi thực sự uất ức. Nếu ngay từ đầu anh nói rõ mỗi tháng gửi bố mẹ 10 triệu, tôi có thể cùng anh tính toán, miễn sao phù hợp với thu nhập và trách nhiệm của gia đình. Tôi cũng chẳng tiếc tiền cho ông bà, càng không muốn ngăn cản chồng chăm sóc bố mẹ. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh có thể coi việc mình gửi tiền về quê là báo hiếu chính đáng, còn tôi muốn được biết và cùng bàn bạc về tài chính gia đình lại thành người sai trái.

Điều làm tôi buồn nhất là suốt hai năm qua, tôi luôn nghĩ mình may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, biết thương con dâu. Giờ đây, tình cảm của ông bà tôi vẫn trân trọng, nhưng cảm giác vui vẻ ngày trước đã khác. Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà mất đi sự gần gũi với bố mẹ chồng, cũng không muốn biến việc báo hiếu thành nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa. Chỉ có điều, tôi vẫn không biết phải làm sao để chồng hiểu rằng, một gia đình muốn yên ổn thì lòng hiếu thảo rất đáng quý, nhưng sự minh bạch và tôn trọng giữa hai vợ chồng cũng quan trọng không kém?