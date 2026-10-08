Ly hôn 3 năm, mẹ chồng cũ vẫn đều đặn gọi điện gửi quà: Đến khi biết lý do thật sự, tôi ngớ cả người

Tôi ly hôn đã được 3 năm, cuộc hôn nhân của tôi kết thúc không quá ồn ào, cũng chẳng có chuyện ai phản bội ai. Chúng tôi chỉ dần nhận ra mình không còn phù hợp để đi tiếp cùng nhau. Sau khi ký đơn, tôi chuyển ra ngoài thuê trọ.

Tôi từng nghĩ ly hôn rồi thì quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng sẽ chấm dứt theo. Nhưng không ngờ ngay tuần đầu tiên sau khi tôi chuyển đi, mẹ chồng cũ gọi điện hỏi tôi đã ổn chưa, công việc thế nào, ăn uống có đầy đủ không? Tôi trả lời qua loa, nghĩ chắc bà chỉ thương con dâu cũ nên hỏi han lần cuối.

Nhưng một tuần sau bà lại gọi. Rồi tháng nào bà cũng nhắn cho tôi vài câu. Khi thì hỏi trời trở lạnh tôi có mua áo ấm chưa, lúc lại hỏi tôi bị cảm đã khỏi chưa? Có lần bà có ít cam ngon, bà gửi lên cho tôi một túi. Tết đến, bà gửi ít bánh, mấy tháng sau lại gửi chai mật ong. Những món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng tôi luôn trân trọng. Tôi biết đó là tình cảm của bà.

Có lần tôi nói bà đừng gửi nữa, tôi sống một mình vẫn ổn. Bà chỉ bảo rằng bà coi tôi như con gái, có gì đâu mà ngại.

Ảnh minh họa

Suốt 3 năm, bà chưa từng một lần trách tôi chuyện ly hôn. Cũng không nói xấu tôi hay bênh con trai. Vì thế, dù đã không còn là con dâu, tôi vẫn giữ liên lạc với bà. Cho đến gần đây, tôi bắt đầu nhận ra những câu hỏi của bà có gì đó khác.

Bà thường hỏi tôi cuối tuần có bận không, đi đâu với ai? Có lần bà hỏi thẳng tôi đã có người mới chưa? Tôi cười, bảo chuyện tình cảm của tôi vẫn bình thường, chưa nghĩ đến.

Bà im lặng một lúc rồi nói rằng nếu tôi chưa có ai thì đừng vội, vì con trai bà cũng chưa lập gia đình mới.

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra suốt 3 năm qua, ngoài việc thương tôi, mẹ chồng cũ vẫn âm thầm hy vọng một ngày nào đó tôi và con trai bà quay lại với nhau.

Tôi nghe mà vừa thương vừa khó xử. Tôi biết bà vẫn quý tôi. Tôi cũng quý bà thật lòng. Nếu tôi nói thẳng rằng tôi không bao giờ muốn tái hôn với con trai bà nữa, tôi sợ những năm tháng tình cảm giữa hai người sẽ trở nên lạnh lẽo. Nhưng nếu tôi cứ im lặng, bà sẽ tiếp tục hy vọng mà tôi không muốn làm bà tổn thương.

Tôi đã nghĩ rất nhiều ngày. Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn bà, dù không còn là con dâu, tôi vẫn coi bà là một người mẹ của mình. Nhưng chuyện giữa tôi và con trai bà đã thực sự kết thúc, và tôi mong bà cũng cho phép cả hai được bước sang một cuộc sống khác. Nhưng tôi chưa biết phải nói thế nào để bà thông cảm và hiểu được?