Cô gái mặc váy đỏ gây chú ý trên phố đi bộ Hà Nội: Lấy chồng doanh nhân, 6 năm sau ly hôn không tiết lộ lý do

Nếu từng theo dõi những khoảnh khắc “hot girl phố đi bộ” trên mạng xã hội khoảng một thập kỷ trước, có lẽ nhiều người vẫn nhớ hình ảnh một cô gái Hàn Quốc diện chiếc váy đỏ ôm sát, khoe vóc dáng nổi bật giữa phố đi bộ Hồ Gươm.

Cô gái ấy là Clara Lee (SN 1985) - diễn viên, người mẫu từng được biết đến với hình tượng gợi cảm tại Hàn Quốc. Năm 2018, cô đến Việt Nam du lịch và chỉ bằng vài bức ảnh check-in ở Hà Nội đã gây chú ý trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Clara vốn đã là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Hàn, nhiều lần được nhắc đến trong các bảng xếp hạng nhan sắc và nổi tiếng với vóc dáng nóng bỏng. Thế nhưng, gần 1 thập kỷ sau khoảnh khắc ấy, cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi: kết hôn với một doanh nhân nổi tiếng, sống trong khu căn hộ siêu sang, rồi sau 6 năm hôn nhân lại bất ngờ trở thành người độc thân.

Clara Lee là sao nữ nổi tiếng. Ảnh: IGNV

Từ cô gái mặc váy đỏ gây sốt phố đi bộ Hà Nội đến nàng dâu hào môn

Ngày 12/8/2018, Clara Lee đăng tải những hình ảnh trong chuyến du lịch tại Hà Nội. Cô diện một chiếc váy đỏ ôm sát, đi giày bệt và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc dạo chơi tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Không phải một sự kiện hay buổi chụp hình được đầu tư cầu kỳ, đây đơn giản là những bức ảnh check-in trong chuyến đi. Thế nhưng, vóc dáng nổi bật cùng diện mạo quyến rũ khiến những hình ảnh đời thường nhanh chóng được chú ý. Khi ấy, nhiều cư dân mạng Việt Nam thậm chí không biết Clara Lee là ai, chỉ biết đến cô qua loạt ảnh và gọi bằng những cái tên như “mỹ nhân phố đi bộ”, “hot girl phố đi bộ”.

Ảnh: IGNV, MXH

Cô nàng và ảnh chụp trên phố đi bộ ở Hà Nội. Ảnh: IGNV, MXH

Trước đó, Clara đã nổi tiếng tại Hàn Quốc với hình tượng gợi cảm. Cô từng được tạp chí Mode Lifestyle bình chọn ở vị trí thứ 2 trong danh sách 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2014.

Sau chuyến đi Việt Nam, cuộc sống của Clara cũng nhanh chóng bước sang một trang khác.

Chỉ một năm sau, năm 2019, cô kết hôn với Samuel Hwang, doanh nhân Mỹ gốc Hàn sinh năm 1983. Samuel từng học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), có bằng cử nhân và thạc sĩ liên quan đến kỹ thuật, sau đó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ. Truyền thông Hàn Quốc cũng từng nhắc đến anh với vai trò doanh nhân, người có nhiều hoạt động trong cộng đồng khởi nghiệp.

Sau khi kết hôn, Clara hạn chế xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật thường xuyên như trước, thay vào đó dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Cô và chồng doanh nhân. Ảnh: MXH

Hai vợ chồng được cho là sống tại Lotte World Tower ở khu Jamsil, Songpa-gu, Seoul - tòa tháp nổi tiếng với những căn hộ siêu sang. Các căn hộ tại đây có diện tích từ khoảng 139m² đến 842m², giá khởi điểm khoảng 84 tỷ đồng và những căn đắt nhất có thể lên tới gần 700 tỷ đồng.

Trong thời gian kết hôn, Clara cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh: hàng hiệu, những chuyến nghỉ dưỡng, các sự kiện thời trang và những trải nghiệm xa xỉ. Đáng chú ý, cô từng sở hữu chiếc Rolls-Royce Cullinan có nội thất màu hồng được cho là quà từ chồng, trị giá khoảng 23 tỷ đồng theo các thông tin được đăng tải trước đó.

Từ một cô gái bất ngờ được người đi đường ghi lại trên phố đi bộ Hà Nội, Clara vài năm sau đã trở thành một trong những mỹ nhân Hàn Quốc có cuộc sống khiến nhiều người tò mò.

Sau 6 năm hôn nhân, Clara ly hôn không tiết lộ lý do, cuộc sống giờ thế nào?

Sau 6 năm kết hôn, Clara Lee và Samuel Hwang chính thức ly hôn vào tháng 8/2025. Hai tháng sau, phía người đẹp này mới công bố thông tin, đồng thời cho biết cả hai đã cân nhắc và trao đổi kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định này.

Lý do cụ thể dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ không được tiết lộ. Phía Clara cho biết hai người đã có thời gian cân nhắc và trao đổi kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới những người từng dành sự quan tâm, ủng hộ cho cuộc hôn nhân của mình.

Sau khi ly hôn, Clara không biến mất khỏi showbiz. Ngược lại, cô tiếp tục làm việc và đẩy mạnh hoạt động ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Bên cạnh diễn xuất, người đẹp còn xuất hiện với vai trò người mẫu, tham gia các chiến dịch thời trang và trở thành gương mặt trên một số tạp chí.

Người đẹp hiện tại tham dự nhiều sự kiện, sắc vóc cũng ngày càng thăng hạng. Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Người đẹp này cũng duy trì việc tập luyện. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập Pilates, giữ vóc dáng săn chắc và phong thái trẻ trung.

Trần Hà.