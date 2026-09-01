Lương Vịnh Kỳ - nữ chính "Ác ma bên người" - ở tuổi 50 vẫn giữ dáng đáng nể: 3 năm ăn thuần chay với những món rất quen thuộc

Lương Vịnh Kỳ (Gigi Leung) là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc), từng ghi dấu qua nhiều bộ phim như Ác ma bên người, Thiên nhai hải giác và Trái tim yêu. Ở tuổi 50, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài trẻ trung và phong thái năng động.

Bí quyết của nữ diễn viên không nằm ở một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô từng tiết lộ đã ăn thuần chay khoảng 3 năm, thường xuyên sử dụng đậu phụ, natto, ngũ cốc nguyên hạt và uống nước đậu đen. Đặc biệt, món ăn vặt mà con gái cô yêu thích lại là một loại rau quen thuộc.

Lương Vịnh Kỳ là ai mà khiến nhiều người chú ý?

Lương Vịnh Kỳ sinh ngày 25/3/1976, là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của Hong Kong từ thập niên 1990.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, cô còn được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng hình ảnh nữ tính, Lương Vịnh Kỳ từng là một trong những mỹ nhân được yêu thích của màn ảnh Hong Kong.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì cuộc sống khá năng động. Nữ diễn viên kết hôn và có một con gái. Ở tuổi 50, cô vẫn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, trẻ trung.

Một trong những điều được người hâm mộ quan tâm là cách cô duy trì vóc dáng dù đã bước qua tuổi 40.

3 năm ăn thuần chay, bữa ăn của Lương Vịnh Kỳ có gì?

Lương Vịnh Kỳ từng chia sẻ cô đã ăn thuần chay trong khoảng 3 năm. Việc lựa chọn chế độ ăn này một phần chịu ảnh hưởng từ mẹ, vốn cũng là người ăn chay.

Trong các bữa ăn thường ngày, nữ diễn viên lựa chọn khá nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu phụ áp chảo, cà chua áp chảo, natto và ngũ cốc nguyên hạt.

Cô từng cho biết từ khi ăn thuần chay, bản thân cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Điều thú vị là thói quen ăn uống của Lương Vịnh Kỳ cũng ảnh hưởng đến con gái. Cô tiết lộ món ăn vặt mà con gái yêu thích không phải kem, bánh ngọt hay đồ ăn nhanh mà lại là súp lơ xanh.

Súp lơ xanh chứa chất xơ, vitamin C, folate và nhiều hợp chất thực vật. Tuy nhiên, đây nên được xem là một lựa chọn thực phẩm lành mạnh chứ không phải “món ăn giảm cân”.

Nước đậu đen được Lương Vịnh Kỳ uống mỗi ngày

Bên cạnh chế độ ăn, Lương Vịnh Kỳ từng tiết lộ cô có thói quen uống nước đậu đen mỗi ngày.

Nước đậu đen thường được nhiều chị em sử dụng với mong muốn hỗ trợ giảm cân hoặc giảm cảm giác đầy bụng. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa nước đậu đen không đường và việc ăn cả hạt đậu.

Đậu đen chứa protein thực vật, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật. Khi ăn cả hạt, cơ thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ hơn so với chỉ uống phần nước.

Vì vậy, không nên xem nước đậu đen như một loại “nước giảm cân” có khả năng tự động đốt mỡ. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng thể chế độ ăn, lượng năng lượng nạp vào và mức độ vận động.

Ở tuổi 50, Lương Vịnh Kỳ vẫn chăm tập thể thao

Không chỉ kiểm soát chế độ ăn, nữ diễn viên còn duy trì vận động.

Một trong những môn thể thao cô yêu thích là tennis. Đây là hoạt động vừa giúp tăng sức bền tim mạch, vừa huy động nhiều nhóm cơ và tạo điều kiện để cơ thể vận động thường xuyên.

Việc tập luyện ngoài trời cũng khiến Lương Vịnh Kỳ đặc biệt chú ý đến chăm sóc da. Cô từng chia sẻ các bước như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Đây có lẽ là điểm đáng học hỏi hơn cả từ thói quen giữ dáng của nữ diễn viên: không phụ thuộc vào một món ăn hay một loại nước, mà kết hợp ăn uống và vận động trong thời gian dài.

Người ăn thuần chay phải đặc biệt chú ý protein

Theo chuyên gia dinh dưỡng Dư Chu Thanh, người ăn chay có thể xây dựng chế độ ăn lành mạnh nếu biết lựa chọn thực phẩm đa dạng. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cần đặc biệt quan tâm là protein.

Protein cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp và nhiều hoạt động sinh lý.

Với người thuần chay, nguồn protein bị giới hạn hơn nên càng cần chủ động bổ sung từ nhiều thực phẩm khác nhau.

Một số lựa chọn phù hợp gồm:

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

Đậu phụ.

Sữa đậu nành. Natto.

Đậu đen, đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu lăng.

Các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 40, việc đảm bảo đủ protein càng đáng lưu ý bởi khối lượng cơ có xu hướng suy giảm theo tuổi. Kết hợp đủ protein với các bài tập sức mạnh có thể giúp hỗ trợ duy trì cơ bắp.

50 tuổi vẫn giữ dáng: Điều đáng học không phải là một “công thức thần kỳ”

Câu chuyện của Lương Vịnh Kỳ cho thấy một điều khá rõ: không có một món ăn hay loại nước nào đủ sức quyết định vóc dáng của một người.

Nữ diễn viên duy trì chế độ ăn giàu thực vật, chú ý đến nguồn protein từ đậu, ăn nhiều rau củ, đồng thời vận động thường xuyên.

Với phụ nữ bước vào tuổi 40-50, đây cũng là những nguyên tắc đáng quan tâm hơn việc chạy theo các “mẹo giảm cân” trên mạng: ăn đủ protein, tăng rau củ và chất xơ, kiểm soát khẩu phần, hạn chế thực phẩm siêu chế biến và duy trì vận động.

Một ly nước đậu đen không đường có thể là lựa chọn đồ uống phù hợp, nhưng không nên kỳ vọng nó có thể tự “đốt mỡ” hay “thải độc”.

Giữ dáng sau tuổi 40 không cần một bí quyết quá đặc biệt. Điều quan trọng là những thói quen đủ tốt được duy trì đều đặn qua nhiều năm – giống như cách Lương Vịnh Kỳ đã làm.