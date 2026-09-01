50 tuổi vẫn có cơ bụng săn chắc, nữ cảnh sát trong loạt phim Fast & Furious chỉ ra điều phụ nữ 40+ thường làm sai

Ở tuổi 50, Elsa Pataky vẫn khiến nhiều người trầm trồ với vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng đáng nể. Nữ diễn viên nổi tiếng của loạt phim Fast & Furious mới đây gây chú ý khi mặc bikini, tập luyện ngay trên boong một chiếc thuyền và gửi đến phụ nữ một thông điệp rất đơn giản: Không cần phòng gym, điều quan trọng là bắt đầu vận động.

Nếu từng xem Fast & Furious, bạn có thể nhận ra Elsa Pataky qua vai Elena Neves – nữ cảnh sát xuất hiện trong nhiều phần của loạt phim hành động đình đám. Cô cũng được biết đến là vợ của tài tử Chris Hemsworth - ngôi sao thủ vai Thor của Marvel.

Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, Elsa còn được chú ý bởi thói quen tập luyện nghiêm túc và vóc dáng khỏe khoắn ở tuổi 50. Nhưng điều đáng nói là bí quyết của cô không chỉ nằm ở việc tập thật nhiều hay sở hữu một phòng gym hiện đại...

Trong một video mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Elsa Pataky xuất hiện trong bộ bikini nhỏ gọn trên boong một chiếc thuyền. Nữ diễn viên thực hiện liên tiếp nhiều động tác quen thuộc như chống đẩy, squat và lunge.

Không máy móc cầu kỳ, không không gian phòng tập chuyên nghiệp, bài tập của Elsa diễn ra ngay trên boong tàu.

Đi kèm video, nữ diễn viên 50 tuổi nhắn nhủ người theo dõi: "Bạn không cần phòng gym. Bạn không cần điều kiện hoàn hảo. Bạn chỉ cần bắt đầu. Không viện cớ. Hãy vận động".

Thông điệp đơn giản này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ. Nhiều người cho biết họ được truyền cảm hứng từ cách Elsa duy trì việc vận động ngay cả khi đang đi nghỉ.

Bí quyết giữ vóc dáng của Elsa Pataky là gì?

Đằng sau hình ảnh tập luyện vài phút trên boong tàu là một thói quen vận động được Elsa duy trì khá đều đặn trong nhiều năm.

Nữ diễn viên kết hợp cardio, tập tạ và yoga, thay vì chỉ tập trung vào một hình thức vận động.

Đặc biệt, Elsa từng chia sẻ rằng cô thực hiện khoảng 3 buổi tập tạ, mỗi buổi 30 phút mỗi tuần, sau đó dành thời gian giãn cơ.

Với Elsa, tập tạ không phải điều đáng sợ đối với phụ nữ.

Cô từng chia sẻ rằng sự kết hợp giữa tập tạ và yoga phù hợp với cơ thể mình. Tập tạ giúp xây dựng cơ bắp, trong khi yoga giúp cơ thể linh hoạt, kiểm soát chuyển động và tạo cảm giác cân đối hơn.

Đây cũng là lý do Elsa không còn e ngại việc tập luyện với tạ.

Yoga không chỉ dành cho vóc dáng

Bên cạnh lợi ích về thể chất, Elsa đặc biệt yêu thích yoga vì tác động đối với tinh thần.

Nữ diễn viên đã duy trì yoga trong nhiều năm. Theo cô, yoga mang lại một dạng năng lượng khác, đồng thời giúp đầu óc được thư giãn.

Sau mỗi buổi tập, Elsa thường dành vài phút nằm yên, thở sâu và cố gắng không suy nghĩ về bất cứ điều gì.

Với cô, khoảng thời gian ngắn này giống như một dạng thiền, giúp cơ thể hạ nhịp và tâm trí được nghỉ ngơi.

Sau tuổi 40, tập gì để cơ thể săn chắc hơn?

Điều đáng chú ý trong cách Elsa Pataky tập luyện không nằm ở việc cô sở hữu vóc dáng của một ngôi sao, mà ở sự kết hợp nhiều dạng vận động.

Thay vì chỉ tập cardio để đốt calo, cô kết hợp tập sức mạnh, yoga, giãn cơ và các bài vận động sử dụng chính trọng lượng cơ thể.

Đây là hướng tập luyện ngày càng được quan tâm ở phụ nữ trung niên.

Khi bước vào tuổi 40-50, mục tiêu tập luyện không chỉ nên là giảm cân. Duy trì khối cơ, sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và độ linh hoạt cũng rất quan trọng.

Tập sức mạnh có thể giúp cơ thể duy trì và phát triển cơ bắp, trong khi các bài tập như yoga có thể hỗ trợ sự linh hoạt và khả năng kiểm soát cơ thể.

Và điều quan trọng nhất, như Elsa nhấn mạnh, là đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu vận động.

Bạn không nhất thiết phải có một phòng gym tại nhà, một bộ đồ tập đắt tiền hay dành hàng giờ mỗi ngày cho việc tập luyện.

Một buổi đi bộ, vài động tác squat, lunge, chống đẩy hoặc các bài tập với trọng lượng cơ thể ngay tại nhà cũng có thể là điểm bắt đầu.

Ở tuổi 50, Elsa nói gì về cơ thể và sự tự tin?

Elsa Pataky vừa bước sang tuổi 50 vào ngày 18/7. Trong một cuộc trò chuyện với HELLO!, nữ diễn viên cho biết bước vào tuổi trưởng thành mang lại cho cô cảm giác tự tin và bình tĩnh hơn.

Cô cho rằng sự trưởng thành giúp mình hiểu rõ hơn điều bản thân muốn, đồng thời không còn tạo quá nhiều áp lực cho chính mình.

Với Elsa, việc chăm sóc cơ thể cũng không chỉ nhằm duy trì ngoại hình.

Cô từng chia sẻ rằng nếu có thể truyền cảm hứng để mọi người chăm sóc bản thân, cảm thấy khỏe hơn và bắt đầu chơi thể thao, đó là điều khiến cô tự hào.

Và có lẽ đây mới là thông điệp đáng chú ý nhất từ vóc dáng của Elsa Pataky ở tuổi 50: Tập luyện không nhất thiết phải bắt đầu bằng một mục tiêu "đẹp hơn", mà có thể bắt đầu đơn giản bằng mong muốn khỏe hơn, mạnh hơn và cảm thấy tốt hơn trong chính cơ thể mình.