60 tuổi vẫn giữ vóc dáng và thần thái như phụ nữ 40, nữ MC Đài Loan tiết lộ 5 thói quen để trẻ lâu mà không cần ép cân

Ở tuổi 60, nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Diệp Đình (Lin Yeh-Ting) vẫn gây chú ý bởi vóc dáng gọn gàng, thần thái trẻ trung và làn da được chăm sóc kỹ lưỡng. Bí quyết của cô không nằm ở một phương pháp “hack tuổi” đặc biệt, mà là những thói quen được duy trì bền bỉ từ khi còn trẻ.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 60, Lâm Diệp Đình chia sẻ trên Instagram: “Năm thứ 60 của cuộc đời, tôi sẽ bước đi thật chậm và ngắm nhìn cảnh vật thật kỹ. Chúc mừng sinh nhật, chính mình”.

Nhìn lại hành trình chăm sóc bản thân của cô, có thể thấy một điểm chung: Cô không chờ đến khi xuất hiện dấu hiệu tuổi tác mới bắt đầu chống lão hóa, mà duy trì việc chăm sóc da, vận động và ăn uống lành mạnh như một phần của cuộc sống.

1. Bắt đầu chăm sóc da từ năm 18 tuổi và thay đổi theo từng giai đoạn

Lâm Diệp Đình bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc da từ khoảng năm 18 tuổi, khi có thời gian du học tại Nhật Bản. Những nguyên tắc cơ bản cô duy trì từ thời điểm đó là làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng.

Ảnh hưởng từ văn hóa làm đẹp Nhật Bản khiến cô hình thành thói quen: đã trang điểm thì phải tẩy trang và làm sạch da kỹ càng, đồng thời chú trọng bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Khi bước sang tuổi 20, vì có đôi mắt lớn và thường xuyên cười, cô nhận thấy vùng da quanh mắt dễ xuất hiện nếp nhăn nên bắt đầu chú trọng chăm sóc khu vực này.

Đến tuổi 30, sau khi mang thai và sinh con, cô nhận thấy làn da có nhiều thay đổi và bắt đầu bổ sung collagen dạng uống, đồng thời điều chỉnh việc chăm sóc tùy theo tình trạng da.

Sau tuổi 40, ngoài serum và kem dưỡng, cô bổ sung thêm các loại dầu dưỡng như dầu hoa hồng, dầu thực vật... để chăm sóc cả da mặt và cơ thể.

Bước sang tuổi 50, cô kết hợp thêm các thiết bị làm đẹp tại nhà. Khi cần thư giãn, cô lựa chọn massage hoặc spa.

Điểm đáng chú ý trong cách chăm sóc của Lâm Diệp Đình là không áp dụng một công thức cố định. Cô quan sát sự thay đổi của làn da theo tuổi và điều chỉnh chu trình chăm sóc tương ứng.

2. Tập cơ mặt bằng những động tác đơn giản

Không chỉ chăm sóc da, Lâm Diệp Đình còn quan tâm đến việc duy trì hoạt động của các nhóm cơ vùng mặt và cổ.

Trong một chương trình truyền hình, cô từng hướng dẫn một số động tác sử dụng đũa để hỗ trợ vận động cơ mặt.

Một động tác là chu môi giữ đũa, kết hợp hít vào, nâng cổ rồi từ từ thở ra. Một động tác khác là dùng răng cửa giữ phần đầu đũa và thực hiện chuyển động lên xuống.

Cuối cùng, cô đặt đũa theo chiều ngang để tập cơ quanh miệng, kết hợp với các động tác kéo giãn đầu và cổ sang nhiều hướng.

Theo cách cô thực hiện, mỗi động tác khoảng 10 lần và lặp lại 3 hiệp.

Tuy nhiên, đây nên được xem là một dạng bài tập cơ mặt mà cô yêu thích, chứ không nên hiểu rằng vài động tác với đũa có thể “xóa nếp nhăn” hay thay thế các phương pháp chăm sóc da.

3. Mỗi ngày dành 5-10 phút để kéo giãn cơ thể

Một bí quyết khác giúp Lâm Diệp Đình duy trì vóc dáng là không bỏ qua những khoảng thời gian vận động ngắn trong ngày.

Cô dành khoảng 5-10 phút mỗi ngày cho các bài kéo giãn, đặc biệt chú ý đến vùng vai, cổ, lưng và cánh tay.

Thay vì coi việc tập luyện là một nhiệm vụ nặng nề, cô tận dụng những khoảng thời gian rảnh để vận động cơ thể.

Việc duy trì độ linh hoạt và tư thế thẳng có thể giúp cơ thể trông gọn gàng, khỏe khoắn hơn. Với phụ nữ trung niên, đây cũng là một phần quan trọng của việc duy trì thể lực khi tuổi tác tăng lên.

4. Tập K-pop, yoga và tập sức mạnh

Lâm Diệp Đình không chỉ tập một bộ môn duy nhất.

Mỗi tuần, cô dành khoảng một giờ cho aerobic theo nhạc K-pop. Với cô, nhảy không chỉ giúp vận động cơ thể mà còn mang lại cảm giác vui vẻ và năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, cô tập yoga, yoga trên không, tập sức mạnh và các bài tập cơ trung tâm (core).

Việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp cô chú trọng đồng thời đến sức mạnh cơ bắp, độ linh hoạt, khả năng giữ thăng bằng và vóc dáng.

Đây cũng là một điểm đáng lưu ý khi bước vào tuổi 40-50: thay vì chỉ tập để giảm cân, việc duy trì khối cơ và sức mạnh cơ thể ngày càng quan trọng.

5. Ăn theo hướng Địa Trung Hải, nhưng không tuyệt đối kiêng đồ ngọt

Trong chế độ ăn uống, Lâm Diệp Đình ưu tiên kiểu ăn gần với chế độ Địa Trung Hải, chú trọng thực phẩm ít qua chế biến.

Các nguồn tinh bột cô lựa chọn gồm khoai lang, gạo lứt và những thực phẩm nguyên bản. Cô cũng hạn chế đường tinh luyện và các sản phẩm làm từ bột mì tinh chế.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt.

Lâm Diệp Đình vẫn ăn những món mình yêu thích nhưng chú ý đến tần suất và khẩu phần. Khi chế độ ăn uống hằng ngày tương đối cân bằng, việc thỉnh thoảng thưởng thức món yêu thích sẽ dễ duy trì lâu dài hơn.

Đây cũng là nguyên tắc quan trọng của một chế độ ăn lành mạnh: không nhất thiết phải “cấm tuyệt đối” một loại thực phẩm, mà cần quan tâm đến tổng thể chế độ ăn và lượng tiêu thụ.

60 tuổi và bí quyết “chậm lão hóa” không nằm ở một món thần dược

Từ tuổi 18 đến 60, những gì Lâm Diệp Đình duy trì không phải là một công thức chống lão hóa thần kỳ.

Đó là chăm sóc da phù hợp với từng giai đoạn, vận động thường xuyên, duy trì cơ bắp, ăn uống cân bằng và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Điều đáng nói là những thói quen này không mang lại sự thay đổi chỉ sau vài tuần. Chúng cần được duy trì trong nhiều năm mới tạo nên sự khác biệt.

Ở tuổi 60, Lâm Diệp Đình vẫn lựa chọn sống theo nhịp độ của riêng mình. Và có lẽ, “bí quyết trẻ lâu” thực tế nhất mà cô truyền cảm hứng chính là: đừng đợi đến khi tuổi tác để lại dấu vết mới bắt đầu chăm sóc bản thân.