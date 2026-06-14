Lương hưu 14 triệu đồng cũng không chống lại được cảnh "tuổi già bận cháu": Tháng nào cũng hết, chẳng giữ được đồng dưỡng già

Nghỉ hưu thường được xem là giai đoạn an nhàn sau nhiều năm lao động. Tuy nhiên, với không ít người lớn tuổi, đây lại là lúc họ bắt đầu một "công việc" mới: hỗ trợ con cái nuôi dạy cháu.

14 triệu lương hưu và "bận cháu" lúc tuổi già

Ông Bắc và bà Thảo đều nghỉ hưu từ đầu năm nay. Ông nhận lương hưu 8 triệu đồng mỗi tháng, bà nhận 6 triệu đồng, với tổng thu nhập 14 triệu đồng, cuộc sống của hai ông bà khá thoải mái. Sau khi chi trả tiền ăn uống, điện nước và thuốc men, ông bà vẫn để dành được một khoản mỗi tháng để phòng khi đau ốm tuổi già.

Nhưng 3 tháng trước, con gái lớn quyết định cùng chồng vào Nam làm việc và gửi lại 2 con cho ông bà chăm sóc. Do công việc chưa ổn định, vợ chồng người con không thể hỗ trợ tài chính.

Từ đó, mọi khoản chi trong gia đình đều tăng lên. Tiền ăn, sữa, quần áo, sách vở cho 2 đứa trẻ trở thành chi phí cố định hàng tháng. Chưa kể, con gái còn gọi điện dặn bố mẹ cho cháu lớn học thêm tiếng Anh, cháu nhỏ học thêm Toán để theo kịp bạn bè. Chỉ riêng tiền học thêm đã khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

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Thương con, thương cháu nên ông bà cố gắng xoay xở. Thế nhưng, từ chỗ có thể tiết kiệm vài triệu đồng mỗi tháng, giờ đây lương hưu gần như dùng hết. Có tháng phát sinh thêm tiền thuốc men hoặc chi phí học tập của các cháu, ông bà phải rút vào khoản tiền dưỡng già đã chuẩn bị từ trước.

Bà Thảo tâm sự rằng nuôi cháu không phải là điều khiến ông bà ngại vất vả. Điều bà lo nhất là nếu tình trạng này kéo dài, tuổi ngày càng cao, sức khỏe yếu đi thì liệu khoản tiền dành cho chính mình có còn đủ để an tâm bước qua tuổi già hay không?

Làm sao để giúp con cháu nhưng vẫn giữ được quỹ dưỡng già?

Việc ông bà hỗ trợ chăm sóc cháu là điều phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng người cao tuổi cần đặt ra giới hạn phù hợp để tránh rơi vào cảnh kiệt quệ khi chính mình cần được chăm sóc.

1. Luôn giữ lại một khoản dưỡng già riêng biệt

Khoản tiền này không nên sử dụng cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày của con cháu, trừ trường hợp khẩn cấp. Đây là quỹ dành cho thuốc men, viện phí hoặc những biến cố sức khỏe có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

2. Xác định rõ mức hỗ trợ tối đa mỗi tháng

Nếu tổng lương hưu là 14 triệu đồng, ông bà có thể thống nhất chỉ dành một phần cố định để hỗ trợ việc nuôi cháu. Khi vượt quá giới hạn đó, cần trao đổi lại với con cái thay vì âm thầm gánh vác.

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3. Minh bạch các khoản chi liên quan đến cháu

Việc ghi chép tiền ăn uống, học tập, y tế của các cháu không phải là tính toán với con cái mà giúp cả gia đình hiểu rõ áp lực tài chính thực tế để cùng chia sẻ trách nhiệm.

4. Ưu tiên nhu cầu thiết yếu trước

Những khoản như ăn uống, học phí chính khóa cần được ưu tiên. Với các lớp học thêm, ông bà có thể cân nhắc mức độ cần thiết và điều kiện tài chính thực tế thay vì cố đáp ứng mọi mong muốn.

5. Chủ động trao đổi với con cái về kế hoạch dài hạn

Nếu việc gửi cháu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, áp lực sẽ dễ xoay xở hơn. Nhưng nếu kéo dài nhiều năm, cần có lộ trình cụ thể để bố mẹ các cháu dần san sẻ trách nhiệm tài chính khi công việc ổn định.

Yêu thương con cháu là bản năng của những người làm cha mẹ, làm ông bà. Nhưng sự hy sinh cũng cần đi kèm với sự chuẩn bị và giới hạn hợp lý. Một tuổi già an toàn về tài chính không chỉ giúp người cao tuổi sống bình yên hơn mà còn tránh tạo thêm gánh nặng cho chính con cháu trong tương lai.