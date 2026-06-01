"Nếu không đưa tiền, tôi sẽ kiện": Câu nói của em chồng khiến tôi chết lặng dù cuốn sổ đỏ mang tên vợ chồng tôi từ nhiều năm trước

Tôi lấy chồng được gần 10 năm. Vợ chồng tôi không giàu có gì, chỉ là hai người làm công ăn lương, dành dụm từng chút một để lo cho cuộc sống và nuôi dạy con cái. May mắn lớn nhất của chúng tôi là vài năm trước, bố mẹ chồng quyết định làm thủ tục sang tên sổ đỏ căn nhà đang ở cho vợ chồng tôi.

Ngày cầm cuốn sổ đỏ mang tên hai vợ chồng, tôi xúc động lắm. Tôi vẫn nhớ lời bố chồng dặn rằng ông bà già rồi, chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong các con ổn định mà làm ăn, nuôi dạy con cái cho tốt. Tôi biết ơn nên từ ngày xây nhà, vợ chồng tôi luôn cố gắng chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ chu đáo.

Mọi chuyện vốn rất bình yên cho đến gần đây thì gặp chút trục trặc.

Em trai chồng tôi làm kinh doanh, có thời gian cậu ấy kiếm được khá nhiều tiền, mua xe mới, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện lúc nào cũng đầy tự tin. Thế nhưng việc làm ăn dạo này không thuận lợi, nghe đâu đầu tư thua lỗ, lại vay mượn thêm nên áp lực nợ nần ngày một lớn.

Ban đầu, em chồng về xin bố mẹ giúp đỡ. Nhưng ông bà cũng chỉ có khoản tiết kiệm dưỡng già, không thể đưa một số tiền lớn như em ấy yêu cầu. Từ đó, cậu ấy quay sang tìm đến vợ chồng tôi.

Chồng tôi vốn thương em nên lúc đầu vẫn hỗ trợ được bao nhiêu thì hỗ trợ. Nhưng càng ngày, số tiền em ấy đòi hỏi càng lớn. Khi chồng tôi nói thật rằng gia đình cũng còn bao nhiêu khoản phải lo, con cái đang tuổi ăn học, tiền tiết kiệm không dư dả, thái độ của em ấy thay đổi hẳn.

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Từ chỗ nhờ vả, em chồng chuyển sang trách móc. Cậu ấy cho rằng bố mẹ thiên vị, căn nhà chúng tôi đang ở thực chất cũng có phần của mình. Theo suy nghĩ của cậu ấy, tài sản của bố mẹ thì con cái đều phải được chia đều. Cậu ấy nói nếu vợ chồng tôi không đưa tiền thì sẽ kiện ra tòa vì cho rằng chúng tôi chiếm đoạt tài sản chung của gia đình.

Lần đầu nghe những lời đó, tôi vừa sốc vừa tức giận. Căn nhà này là bố mẹ chồng tự nguyện cho riêng vợ chồng tôi. Thủ tục sang tên đã hoàn tất từ nhiều năm trước. Toàn bộ chi phí xây nhà là tiền tích cóp của hai vợ chồng, cộng thêm khoản vay ngân hàng mà chúng tôi đã mất nhiều năm mới trả xong.

Nhưng dù biết mình không sai, tôi vẫn thấy mệt mỏi. Em chồng nhìn vợ chồng tôi bằng ánh mắt đầy bất mãn. Có lần cậu ấy còn nói bóng gió rằng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi khéo léo giữ hết tài sản của bố mẹ, mặc kệ anh em ruột thịt khó khăn. Những lời đó khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Có những chuyện đúng sai rất rõ ràng trên giấy tờ, nhưng trong gia đình lại chẳng dễ dàng giải quyết bằng vài câu phân tích lý lẽ. Nếu em chồng vẫn tiếp tục gây sức ép và đòi hỏi vô lý như thế, tôi nên làm thế nào để bảo vệ cuộc sống của gia đình mình mà không khiến mối quan hệ này hoàn toàn không còn đường quay lại?