Mẹ chồng lén cho chị chồng hết lương hưu suốt nhiều năm, đến khi đột ngột đưa tôi giữ tiền mới lộ ra sự thật cay đắng

Từ ngày về làm dâu, tôi biết mẹ chồng rất thương chị chồng. Bà có lương hưu hơn 5 triệu mỗi tháng. Cứ lĩnh lương được vài hôm là chị chồng lại ghé qua nhà. Khi thì chị bảo con cái đến kỳ đóng học, khi lại than thở chuyện sinh hoạt trong nhà thiếu trước hụt sau. Có lần, tôi vô tình bắt gặp mẹ chồng lặng lẽ đưa tiền cho chị rồi dặn chị cố gắng tiết kiệm, chăm lo cho các cháu. Chị gật đầu, mắt đỏ hoe, nhìn cảnh ấy, tôi cũng thấy thương.

Thú thật, có đôi lúc tôi chạnh lòng. Vợ chồng tôi sống chung với mẹ, tiền điện nước, thuốc men, cơm nước hằng ngày phần lớn đều do chúng tôi gánh vác. Trong khi đó, số tiền lương hưu của mẹ gần như đều được đưa cho chị chồng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ lên tiếng. Tôi luôn nghĩ đó là tiền của mẹ, bà muốn cho ai là quyền của bà. Hơn nữa, hoàn cảnh của chị chồng cũng không dễ dàng gì. Anh rể là người ham chơi, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, hiếm khi quan tâm đến vợ con. Hai đứa cháu lại đang tuổi ăn tuổi học. Làm mẹ, ai chẳng xót con gái của mình.

Mọi chuyện kéo dài nhiều năm như thế cho đến khoảng nửa năm trở lại đây, khi mẹ chồng đột nhiên thay đổi. Sau mỗi lần lĩnh lương hưu, bà lại gọi tôi vào phòng, đưa toàn bộ số tiền cho tôi cất giữ. Khi tôi ngạc nhiên hỏi vì sao không tự giữ lấy, mẹ chỉ bảo tuổi già hay quên, để tôi quản lý giúp cho chắc chắn. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cẩn thận ghi chép từng khoản chi tiêu của bà để sau này dễ đối chiếu.

Thế nhưng, kể từ khi mẹ không còn giữ tiền bên người, chị chồng lại xuất hiện ở nhà thường xuyên hơn. Chị mang ít hoa quả sang biếu mẹ, khi thì hộp sữa, khi thì túi bánh cho các cháu, nhưng sau vài câu hỏi han sức khỏe, câu chuyện lại xoay về chuyện tiền nong. Mẹ chồng lần nào cũng nói rằng tiền đã dùng để trả thuốc men, đóng tiền điện nước hoặc chi vào những khoản cần thiết khác. Tôi nghe mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

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Cho đến một buổi tối, khi hai mẹ con đang ngồi gấp quần áo, mẹ chồng mới chậm rãi kể cho tôi nghe mọi chuyện. Bà nói rằng trước đây bà thương con gái thật lòng. Biết con rể chỉ biết ăn chơi, bỏ mặc trách nhiệm với gia đình, bà nghĩ rằng nếu mình giúp đỡ thì các cháu ngoại sẽ đỡ khổ hơn. Vì thế, gần như toàn bộ tiền lương hưu, bà đều lén đưa cho chị chồng để lo cho con cái.

Nhưng rồi bà phát hiện số tiền ấy không được dùng đúng mục đích. Chị chồng lại đem đưa hết cho chồng. Anh rể lấy tiền để tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt và phục vụ những thú vui của bản thân. Mẹ chồng đã nhiều lần khuyên nhủ, mong chị nghĩ đến tương lai của các con, nhưng lần nào chị cũng hứa hẹn rồi đâu lại vào đấy. Dần dần, sự thương xót của một người mẹ biến thành nỗi thất vọng.

Mẹ chồng bảo với tôi rằng bà đã già rồi, không còn khả năng kiếm ra tiền. Bà vẫn thương con gái, nhưng không thể tiếp tục nuôi dưỡng sự vô trách nhiệm của con rể bằng chính đồng lương hưu ít ỏi của mình. Điều bà lo nhất bây giờ là tuổi già, là những lúc đau ốm bệnh tật, không muốn sau này lại trở thành gánh nặng cho các con. Vì thế, bà mới quyết định nhờ tôi giữ giúp số tiền ấy để dành cho những lúc cần đến.

Nghe mẹ tâm sự, tôi không biết phải nói gì. Tôi hiểu rằng đối với một người mẹ, không có nỗi đau nào lớn hơn việc nhìn thấy sự hy sinh của mình bị đặt nhầm chỗ. Mẹ thương con gái là thật, muốn bảo vệ các cháu ngoại cũng là thật, nhưng càng cho đi, bà càng nhận ra mình đang vô tình tiếp tay cho những thói quen xấu của con rể và sự mềm yếu của con gái.

Từ hôm đó, mỗi lần chị chồng ghé qua nhà rồi vòng vo hỏi mẹ còn tiền hay không, tôi lại thấy ánh mắt buồn bã của mẹ chồng. Tôi không còn nghĩ đơn giản rằng mẹ thiên vị con gái nữa, không biết tôi có thể làm gì để giúp mẹ chồng thoát khỏi tình trạng bị chị chồng ngày ngày tới hỏi tiền nong như thế này nữa?