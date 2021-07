Luôn nghĩ vợ là "siêu nhân", tôi chết lặng khi vô tình đọc được dòng tin nhắn đầy tuyệt vọng trong điện thoại cô ấy

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Chào Hướng Dương,

3 năm nay, mọi việc trong nhà, ngoài ngõ đều do vợ tôi gánh vác. Cô ấy chẳng khác gì "siêu nhân" khi làm mọi thứ đều gọn gàng và chu đáo. Khi có con, vợ nghỉ hẳn ở nhà đến bây giờ, vừa chăm con, vừa quán xuyến nhà cửa và mở một cửa hàng tạp hóa bán thêm. Tôi đi làm về đã có cơm canh đầy đủ, con gái được tắm rửa sạch sẽ. Tôi chỉ chơi với con một chút cho vợ ăn uống, tắm rửa rồi thôi, không phải làm việc gì cả. Phải nói tôi từng rất tự hào về vợ mình.

Thế nhưng hôm qua, khi lấy điện thoại vợ gọi cho bố mẹ vợ, tôi lại phát hiện dòng tin nhắn của cô ấy với em gái. Hai người họ nói rất nhiều. Vợ tôi than mệt mỏi, suy sụp và mất động lực sống. Thậm chí, cô ấy còn hỏi em gái: "Nên nhảy cầu hay uống thuốc để chết nhẹ nhàng nhất?". Tôi chết sững. Em vợ khuyên can mấy câu rồi trách móc tôi không biết chia sẻ với vợ. Nhưng do vợ tôi chưa bao giờ lên tiếng nhờ vả cả. Hướng Dương ơi, phải làm sao để hiểu được tâm lý của phụ nữ? Và vợ tôi có đang trong tình trạng tâm lý bất thường không? (ngkhoi...@gmail.com)

Chào bạn,

Qua dòng tin nhắn của vợ bạn và em gái, có thể thấy cô ấy đang rất đau khổ, mệt mỏi, chán chường và ngột ngạt trong cuộc sống. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của vợ bạn cũng như sự phát triển tốt nhất của con gái bạn. Bây giờ, vai trò của bạn rất quan trọng trong việc giúp đỡ vợ gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trên.

Nếu bạn muốn hiểu tâm lý của vợ, hãy thường xuyên trò chuyện, chia sẻ, tâm sự cùng cô ấy. Đừng đợi khi vợ nhờ vả, hãy chủ động giúp vợ việc nhà, chăm con và lắng nghe những điều vợ muốn nói. Một khi bạn chủ động tiến lại gần để hiểu vợ, bạn sẽ thấu hiểu được điều cô ấy muốn, điều cô ấy nghĩ và có biện pháp thiết thực để giúp đỡ vợ ổn định tinh thần. Khi đó, tình cảm vợ chồng cũng sẽ thắt chặt và hạnh phúc hơn.

Bạn cũng nên dành thời gian quan sát hành động, lời nói của vợ. Nếu thấy cô ấy có những hành động không bình thường, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và con nhỏ, bạn cần đưa vợ đi khám hoặc đến gặp bác sĩ tư vấn tâm lý gấp. Họ sẽ có biện pháp điều trị, giúp đỡ cô ấy hữu hiệu nhất.

Thân chào.

Hướng Dương.