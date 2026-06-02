Luộc trứng mà thêm thao tác này, vỏ không bao giờ nứt, hương vị ngon hơn hẳn

Trứng luộc là món ăn tuyệt vời cho bữa sáng, bữa trưa hoặc các bữa ăn nhẹ, đặc biệt là vào mùa hè. Đây cũng là nguyên liệu hấp dẫn để bổ sung vào các món salad mùa hè, giúp bữa tối thêm ngon miệng và giàu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, dù rất quen thuộc, luộc trứng đúng cách lại không hề đơn giản. Thời gian nấu đóng vai trò quyết định đến thành phẩm cuối cùng. Dù bạn thích lòng đỏ lỏng để chấm bánh mì, trứng lòng đào hơi sệt hay trứng chín kỹ truyền thống, tất cả đều đòi hỏi sự chính xác.

Sự khác biệt giữa các kiểu trứng này đôi khi chỉ tính bằng vài phút, vì vậy việc canh thời gian là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, có một bước chuẩn bị thường bị bỏ qua trước khi luộc trứng.

Trong quá trình luộc, trứng có thể bị nứt vỏ, khiến lòng trắng chảy ra ngoài. Thậm chí nước có thể thấm vào bên trong vỏ, làm ảnh hưởng đến hương vị của trứng.

May mắn là có một cách rất đơn giản để hạn chế tình trạng này: đưa trứng về nhiệt độ phòng trước khi luộc.

Các chuyên gia của BBC Good Food giải thích: “Hãy đảm bảo trứng không còn quá lạnh sau khi lấy từ tủ lạnh. Trứng ở nhiệt độ phòng sẽ ít bị sốc nhiệt hơn khi cho vào nước nóng, nhờ đó giảm nguy cơ nứt vỏ.”

“Bạn cũng có thể dùng dụng cụ châm trứng để tạo một lỗ rất nhỏ trên vỏ trước khi luộc. Cách này giúp giảm khả năng trứng bị nứt khi gặp nhiệt độ cao.”

“Khi cho trứng vào nồi, hãy dùng thìa để nhẹ nhàng thả xuống nước thay vì thả trực tiếp.”

Luộc trứng tưởng đơn giản nhưng yêu cầu sự chính xác tuyệt đối.