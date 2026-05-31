Mỗi khi cả nhà chán ăn, mẹ tôi lại nấu món ăn này, lập tức cơm hết vèo vèo

Món ăn này gồm 3 nguyên liệu: Cà chua, mướp và đậu phụ cá. Kết cấu và hương vị của nó vô cùng mềm mại. Hôm nay, chúng ta sẽ xào và nấu 3 nguyên liệu này để làm một món ăn có cả rau, thịt và nước dùng sánh mịn.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngày dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu công thức làm món đậu phụ cá nấu cà chua và mướp. Món ăn có vị ngọt, chua và mềm, chắc chắn bạn sẽ thích ngay từ miếng đầu tiên! Nước súp chan vào cơm cũng rất ngon.

Nguyên liệu làm món đậu phụ cá nấu cà chua và mướp

3 quả mướp, 2 quả cà chua, khoảng 10 miếng đậu phụ cá, một ít tép biển khô, 1 muỗng canh tương cà chua, một lượng hành lá và tỏi băm vừa đủ, muối, một ít tinh bột gà, dầu ăn và khoảng 2 muỗng canh bột bắp.

Cách làm món đậu phụ cá nấu cà chua và mướp

Bước 1: Trước tiên, bạn cần sơ chế đậu phụ cá, rã đông sơ qua, sau đó chần trong nước sôi. Vắt bớt nước thừa và để sang một bên. Chúng ta hãy dùng mướp hương nhỏ, nhiều thịt, gọt bỏ vỏ sau đó rửa sạch và cắt chúng thành từng miếng nhỏ. Nếu bạn lo mướp bị đen, có thể ngâm nó trong nước lạnh với một ít giấm trắng và khuấy đều. Rửa sạch cà chua sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Rửa một ít tép biển khô sau đó vắt hết nước thừa và để riêng. Chuẩn bị một ít hành lá thái nhỏ và tỏi băm để làm gia vị.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, đun khô sau đó cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho tép biển khô, hành lá băm nhỏ và tỏi vào, đảo đều cho thơm. Sau đó, cho cà chua thái miếng vào và đảo cho đến khi nước cà chua tiết ra. Nếu thích, bạn có thể cho thêm một thìa canh tương cà vào lúc này và đảo đều. Cho các miếng mướp vào nồi, vặn lửa lớn và xào nhanh cho đến khi đều. Sau đó, đổ một lượng nước sôi vừa đủ dọc theo mép nồi. Nêm nếm gia vị với một chút muối, một ít nước dùng gà và hạt tiêu.

Bước 3: Cho đậu phụ cá vào nồi. Giữ lửa lớn và khuấy đều. Sau đó đậy nắp và nấu nhỏ lửa từ 3 đến 5 phút. Trong quá trình này, mướp sẽ tiết ra nước, vì vậy nước dùng trong nồi sẽ tăng lên. Nấu cho đến khi mướp chín. Cuối cùng, lấy bột bắp, cho vào bát, hòa tan với nước lạnh và khuấy đều. Đổ trực tiếp vào nồi, giữ lửa lớn và khuấy nhanh bằng thìa cho đến khi nước dùng hơi sánh lại và bám vào bề mặt các nguyên liệu. Tắt bếp và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món đậu phụ cá nấu cà chua và mướp

Đậu phụ cá nấu cà chua và mướp là sự kết hợp hoàn hảo giữa nước dùng chua thanh đậm đà từ cà chua, vị ngọt mát của mướp, cùng đậu phụ cá chín mềm, béo ngậy. Món ăn có vị chua ngọt, tươi mát, đậu phụ cá mềm thơm, mướp được phủ nước dùng cà chua tạo nên hương vị độc đáo và thơm ngon. Màu sắc của món ăn hài hòa và hương thơm hấp dẫn, nhìn thôi đã muốn ăn 2 bát cơm.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ cá nấu cà chua và mướp!