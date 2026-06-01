Tạm quên dưa chuột và mướp đi, đây mới là loại rau bạn nên mua ngay để nấu 2 món ngon ăn giòn tan, tươi mát vô cùng

Mỗi mùa hè, chợ rau quả trở thành thiên đường của các loại rau họ nhà bầu bí (bầu, bí, mướp, dưa chuột...). Tuy nhiên nếu chúng ta cứ ăn ngày nào cũng ăn thì cũng dễ khiến khẩu vị trở nên nhàm chán. Thực ra, còn một "kho báu" khác được giấu kín trong mùa hè - đó là ngó sen, hay còn gọi là liên ngẫu.

Ngó sen non có màu trắng, mềm và giòn; chúng là phần thân non, giống như rễ non (thân ngầm) của củ sen. Chúng nằm sâu dưới lớp bùn lầy, có dạng hình trụ dài màu trắng, bên trong rỗng và chứa nhiều lỗ nhỏ. Ngó sen thường xuất hiện trên thị trường trước cả khi hoa sen nở, và nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ phải đợi đến năm sau. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách biến kho báu này thành 2 món ăn gia đình cực kỳ ngon và dễ làm, đảm bảo sẽ khiến dưa chuột và mướp trở nên nhạt nhẽo khi so sánh.

Công thức 1: Ngó sen xào thịt

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g ngó sen tươi, 150g thịt lợn nạc (thịt thăn hoặc thịt vai đều được), 4-5 tép tỏi băm nhỏ, 1 quả ớt thái khoanh nhỏ, một ít gừng thái sợi, 2 cây hành lá cắt khúc (để riêng phần gốc hành), lượng vừa đủ nước tương, nước tương đen, dầu hào, bột bắp, muối, đường và giấm trắng, nửa thìa rượu nấu ăn.

Cách làm món ngó sen xào thịt

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch ngó sen sau đó cắt chéo thành từng đoạn nhỏ dài từ 2-3cm, và ngâm ngay vào nước giấm pha loãng (một thìa giấm trắng trong một chậu nước) để giữ cho ngó sen không bị oxy hóa chuyển đen. Ngâm 5-6 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước. Rửa sạch thịt heo và thái thành từng dải dày khoảng bằng đầu đũa. Cho thịt vào bát, thêm một chút muối, nửa thìa nước tương, nửa thìa rượu nấu ăn và một thìa bột bắp. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại, sau đó thêm một ít dầu ăn để giữ độ ẩm. Ướp thịt trong 10 phút.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi đun nóng, láng đều chảo. Sau đó cho thịt heo đã ướp vào, đảo nhanh tay đến khi thịt heo chuyển sang màu trắng và chín đều, lấy ra khỏi chảo. Thêm một chút dầu vào chảo, cho tỏi băm, gừng thái sợi, phần gốc hành lá và ớt thái khoanh vào, xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Sau đó chỉnh lửa lớn và cho ngó sen vào. Xào nhanh trên lửa lớn. Khi thấy ngó sen chuyển từ màu trắng sang hơi trong suốt, với một vài vết cháy sém quanh thì cho 1 thìa nước tương và nửa thìa nhỏ dầu hào vào, rồi xào nhanh cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 3: Cho thịt heo xào vào, rắc phần hành lá còn lại lên trên, nếm thử độ mặn và thêm muối nếu cần. Nếu thích vị ngọt nhẹ, bạn có thể rắc thêm ít đường để tăng hương vị. Xào thêm khoảng 10 giây nữa để thịt heo được phủ đều gia vị, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món ngó sen xào thịt

Món này ngon tuyệt! Ngó sen giòn tan như nhảy múa trong miệng, còn thịt heo thái sợi ngấm đẫm nước sốt tỏi ớt. Chỉ với một miếng, bạn có thể dễ dàng ăn hết nửa bát cơm. Lưu ý bạn đừng ngó sen quá chín, nếu không chúng sẽ bị nhũn và mất độ giòn. Bí quyết là nấu nhanh trên lửa lớn trong suốt quá trình.

Công thức 2: Ngó sen xào trứng

Nếu bạn chỉ muốn ăn món gì đó nhẹ nhàng và thanh mát, bạn nhất định phải thử món củ sen xào trứng này. Món ăn này vô cùng đơn giản, thơm ngon với sự kết hợp màu vàng và trắng đẹp mắt cùng màu xanh tươi mát, và hương vị nhẹ nhàng của hành lá. Đặc biệt thích hợp khi bạn không có cảm giác thèm ăn vào mùa hè.

Chuẩn bị các nguyên liệu: 200g ngó sen, 2-3 quả trứng gà, 2 cây hành lá, muối, rượu nấu ăn, bột tiêu và dầu ăn.

Cách làm món ngó sen xào hành lá

Bước 1: Sơ chế sạch ngó sen sau đó thái vát thành các đoạn ngắn vừa phải. Ngâm chúng trong nước giấm một lát rồi vớt ra để ráo - điều này giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa và đổi màu, giữ cho chúng trông hấp dẫn. Đập trứng vào một tô lớn, thêm vài giọt rượu nấu ăn để khử mùi tanh, một chút tiêu và lượng muối vừa đủ. Dùng đũa khuấy mạnh theo chiều kim đồng hồ cho đến khi xuất hiện những bong bóng nhỏ li ti trên bề mặt hỗn hợp trứng. Việc này sẽ giúp trứng chiên bông xốp hơn. Cắt nhỏ hành lá.

Bước 2: Làm nóng chảo, cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào. Khi dầu nóng, giảm lửa xuống mức trung bình và đổ hỗn hợp trứng vào. Khi phần lớn trứng đã đông lại, dùng phới dẹt cắt thành từng miếng vừa ăn và nhanh chóng lấy ra khỏi chảo. Lúc này, trứng đã chín khoảng 80% và rất mềm. Cho một ít dầu vào chảo, bật lửa lớn và nhanh chóng xào ngó sen. Các lát củ sen mỏng, nên sẽ chín trong khoảng 1 phút. Lúc này, rắc chút muối rồi đảo đều. Đổ trứng đã chiên trở lại chảo, rắc hành lá thái nhỏ vào, đảo nhanh khoảng 10 giây để hành lá tỏa hương thơm, sau đó tắt bếp.

Thành phẩm món ngó sen xào trứng

Trứng chiên vàng bao phủ những mầm ngó sen giòn tan, mỗi miếng ăn đều được bao phủ hương thơm của trứng và vị ngọt của sen lan tỏa trong miệng. Món này ngon đến nỗi những đứa trẻ biếng ăn cũng phải gắp lia lịa.

Cả 2 món ăn này đều dễ làm và chỉ tốn khoảng 10 phút nấu. Ngó sen trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại là một món ngon theo mùa. Mùa hè là mùa cao điểm của độ tươi ngon, giòn và giá cả rất rẻ. Mua một bó, bạn có thể dễ dàng xào chúng thành một món ăn ngon. Cho dù ăn kèm với cơm hay cháo, chúng đều giòn, tươi mát và ngon miệng.