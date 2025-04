Trong những tháng gần đây, nếu bạn lướt TikTok, chắc hẳn không ít lần bắt gặp những video của một nhân vật tự xưng là Tiến sĩ An. Với phong cách nói chuyện tự tin, gần gũi và những lời tuyên truyền đầy thuyết phục về sức khỏe, ông đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành một hiện tượng trên nền tảng này.

Tuy nhiên gần đây nhất, vị Tiến sĩ này đã gây ra "làn sóng" tranh cãi dữ dội khi quảng bá và trực tiếp bán sản phẩm NMN. Cụ thể, sau khi những video của vị Tiến sĩ này "tung hô" công dụng của sản phẩm NMN được đăng tải, lập tức có những người dùng MXH lên tiếng bác bỏ như: "NMN là sản phẩm ở một số nước vẫn đang cấm", "con người nghiễm nhiên trở thành chuột bạch"; "những nghiên về sản phẩm này mới chỉ thực hiện ở trên động vật"...

Hiện tại, làn sóng tranh cãi về sản phẩm NMN hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí ngày càng có nhiều tài khoản TikTok đưa ra những bằng chứng "quảng cáo thổi phồng" công dụng NMN của Tiến sĩ An. Điều này khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, thậm chí cảm thấy mình bị lừa, là "vật thí nghiệm" bởi trót tin theo.

Tiến sĩ An là ai?

Theo những gì chia sẻ trên truyền thông, Tiến sĩ An, tên đầy đủ là Lê Ngọc An. Hiện đang làm việc tại Viện Sức khỏe Thông thái WHC, đồng thời giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi thi tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội và nhận được học bổng, Lê Ngọc An quyết định du học để thực hiện ước mơ nghiên cứu và nâng cao học vấn. Sau khi hoàn tất nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Zurich, Thuỵ Sĩ, vị Tiến sĩ này cũng chia sẻ trên truyền thông rằng ông đã bỏ qua nhiều lời mời làm việc với mức thu nhập cao tại châu Âu, quyết định về nước nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Tiến sĩ An tham gia sáng tạo nội dung trên nền tảng kênh truyền thông kỹ thuật số và thường xuyên truyền tải kiến thức về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tập luyện đến mọi người.

Trên TikTok, Tiến sĩ An thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, hàng triệu lượt thích nhờ vào các video chia sẻ kiến thức y khoa và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Một trong những sản phẩm được ông giới thiệu là NMN (Nicotinamide Mononucleotide), tuyên truyền khả năng hỗ trợ trẻ hóa và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Và những chia sẻ về sản phâm này của Tiến sĩ An đang gây ra những tranh cãi trên nền tảng MXH.

Tiến sĩ An quảng cáo cho sản phẩm NMN như thế nào?

Tiến sĩ An xuất hiện trong nhiều video, bài viết và livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, và YouTube, nơi ông trực tiếp giới thiệu về sản phẩm NMN. Ông thường nhấn mạnh rằng NMN (Nicotinamide Mononucleotide) là một "bước đột phá khoa học" trong việc chống lão hóa, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Những lời quảng cáo của vị Tiến sĩ này thường đi kèm với các tuyên bố hấp dẫn như: "NMN giúp tái tạo tế bào", "ngăn ngừa các bệnh mãn tính", hay thậm chí "đảo ngược quá trình lão hóa".

Để tăng tính thuyết phục, Tiến sĩ An thường sử dụng hình ảnh của mình trong vai trò một nhà khoa học, kết hợp với các thuật ngữ chuyên môn như "NAD+", "mitochondria", hay "telomere" – những khái niệm liên quan đến sinh học phân tử và lão hóa. Ông cũng kể lại câu chuyện cá nhân về việc từ bỏ cuộc sống sung túc ở nước ngoài để mang "công nghệ tiên tiến" này về Việt Nam, nhằm tạo sự đồng cảm và tin tưởng từ người tiêu dùng. Các bài quảng cáo thường được thiết kế bắt mắt, kèm theo hình ảnh mình trong phòng thí nghiệm hoặc những lời chứng thực từ người dùng, dù tính xác thực của những lời chứng này vẫn là một dấu hỏi lớn.

"NMN giúp trẻ hóa, đảo ngược lão hóa là hoàn toàn có thật. Nếu bạn có điều kiện mà không sử dụng NMN hoặc đang nghi ngờ về NMN là điều rất đáng tiếc cho các bạn. Đây không chỉ là marketing mà đây hoàn toàn là sự thật. Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về NMN trên khắp thế giới", Tiến sĩ An khẳng định. Thậm chí, ông còn đưa tên một chuyên gia đến từ Đại học Harvard, Giáo sư David Sinclair, là một trong những người đi đầu. Vị chuyên gia này cũng có bài phát biểu về công dụng của NMN được Tiến sĩ An trích dẫn và dịch lại.

TS An nói về NMN. (Nguồn: TikTok TS An)

NMN đang được Tiến sĩ An quảng cáo là gì?

NMN, hay Nicotinamide Mononucleotide, là một hợp chất tự nhiên có trong cơ thể người, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất NAD+ – một coenzyme cần thiết cho quá trình trao đổi chất và sửa chữa DNA. Các nghiên cứu khoa học sơ bộ, chủ yếu trên động vật, cho thấy NMN có tiềm năng cải thiện sức khỏe tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, cho đến nay, theo nhiều tài liệu công bố thì chưa có đủ bằng chứng khoa học trên người để khẳng định NMN là "thần dược" như cách nó thường được quảng bá. Tại nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ và các nước châu Âu, NMN chủ yếu được bán dưới dạng thực phẩm bổ sung (dietary supplement) chứ không phải thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm NMN mà Tiến sĩ An quảng cáo được giới thiệu là một loại thực phẩm chức năng, thường ở dạng viên uống hoặc bột. Tuy nhiên, những tuyên bố về công dụng "chống lão hóa toàn diện" hay "phòng ngừa bệnh tật" mà ông đưa ra vượt xa những gì khoa học hiện tại có thể chứng minh. Điều này khiến nhiều người lên tiếng cảnh báo rằng cách quảng cáo của Tiến sĩ An có dấu hiệu thổi phồng công dụng, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đặc biệt khi sản phẩm được gắn mác "công nghệ cao từ châu Âu".

NMN mới chỉ nghiên cứu ở chuột, bị cấm ở Mỹ, Trung Quốc, châu Âu?

Trước những thông tin được quảng cáo về một sản phẩm chống lão hóa quá đỗi tuyệt vời của TS An, một số bác sĩ đã lên tiếng, tỏ rõ thái độ về NMN. Chỉ cần dạo một vòng quanh TikTok, bạn sẽ thấy không thiếu những ý kiến phản đối của các chuyên gia, bác sĩ về sản phẩm đang cực hot trong cộng đồng làm đẹp.

Thậm chí, có bác sĩ còn chia sẻ, mình đã gửi email sang Mỹ để hỏi về sản phẩm NMN đang được TS An bán ở Việt Nam. Nhưng câu trả lời là sản phẩm bị cấm bán ở Mỹ. FDA không hề chứng nhận cho sản phẩm này.

Chưa hết, mới đây nhất, sản phẩm NMN này còn vướng nghi vấn được sản xuất tại Việt Nam, thay vì được sản xuất tại Mỹ như vị tiến sĩ kia quảng cáo. Trước những thông tin này, người dùng NMN hiện nay vô cùng hoang mang.

Một TikToker có tên là Y.D cũng lên tiếng, bày tỏ sự lo lắng."Ui mọi người ơi, mình bây giờ tự nhiên thấy lo lắng. Mình đi dạo một vòng trên TikTok thì phát hiện NMN mình uống, mình mua của Tiến sĩ An mới chỉ được thử nghiệm trên chuột bạch và rất ít người, khoảng 100 người hoặc 1000 người gì đấy. Số lượng được thử nghiệm rất ít".

TikToker Y.D

Chưa hết, sản phẩm NMN này còn "bị cấm bán ở Mỹ, ở Trung Quốc thì cấm hoàn toàn, châu Âu cũng cấm... tức là không được bán tại thị trường đấy. Nhưng mà không hiểu sao Việt Nam lại cho nhập về, bán tại Việt Nam. Bây giờ, người Việt Nam lại nghiễm nhiên trở thành chuột bạch cho quá trình nghiên cứu NMN, nên bây giờ mình thấy lo. Mình đã uống rồi, mới uống 1 hộp thôi nhưng thấy rất lo. Bạn của mình, 2 vợ chồng uống đến 6 hộp".

Theo TikToker YD, nếu sản phẩm tốt thực sự thì chắc Tiến sĩ An sẽ được tiếng thơm, hỗ trợ cho sản phẩm NMN được nghiên cứu thành công... "Nhưng nếu có vấn đề gì thì thế nào nhỉ?...", TikToker bày tỏ sự lo lắng.

Nữ TikToker cho biết, với tâm lý phụ nữ muốn chống lão hóa, sản phẩm được quảng cáo với nhiều công dụng khiến cô rất ưng ý. Nhưng khi nghe chia sẻ NMN qua nhiều bác sĩ, chuyên gia khác trên Tiktok (chứ không phải tự tìm hiểu hay bịa đặt thông tin), cô thấy vô cùng hoang mang, nhận ra mình không khác gì chuột bạch.

Hiện tại, thông tin về việc cấp phép cho sản phẩm NMN mà Tiến sĩ An quảng cáo vẫn chưa rõ ràng. Tại một số quốc gia, NMN chưa được công nhận là một loại thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm chính thức. Do đó, người tiêu dùng nên thận trọng và tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, chất lượng cũng như giấy phép lưu hành của sản phẩm trước khi sử dụng.