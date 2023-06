Siberian Wellness – nỗ lực chắt chiu những giá trị xanh cho sức khỏe cộng đồng

Lan tỏa lối sống xanh, trân quý mẹ thiên nhiên

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa trên toàn cầu diễn ra nhanh chóng đã kéo theo sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn… đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của con người. Khi suy thoái môi trường ngày một nặng nề, con người mới giật mình nhìn lại vai trò của hệ sinh thái tự nhiên tới cuộc sống hàng ngày và ý thức hơn đến việc bảo vệ, trân quý mẹ thiên nhiên.

Là một công ty chuyên về thực phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp có thành phần từ thiên nhiên, ngay từ khi mới thành lập, Siberian Wellness luôn đưa ra cam kết lâu dài trong việc bảo vệ, duy trì sức sống xanh của trái đất. Và điều đó đã và đang được chứng minh qua những việc làm cụ thể, không chỉ đơn thuần là bảo vệ môi trường mà còn tích cực tìm kiếm, nghiên cứu để đưa ra những sáng kiến, dự án thực thi nhằm phục hồi, gìn giữ và phát triển thiên nhiên ở những tầm ảnh hưởng rộng lớn. Trong mọi hoạt động, Siberian Wellness luôn mong muốn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường tới các Gen Well - những người theo đuổi lối sống lành mạnh, biết cách chăm sóc bản thân, gia đình và cả môi trường để cùng chung tay hành động.

Dự án "Eco project - Tái tạo 100 héc-ta rừng" là một trong nhiều chiến dịch về môi trường mà Siberian Wellness đang triển khai với sự chung tay của các tình nguyện viên Gen Well trên toàn cầu. Sau 2 năm được phát động, Siberian Wellness đã trồng hơn 113.6 héc ta rừng cùng 4.170 Gen Well tại 13 quốc gia trên toàn thế giới như Nga, Belarus, Mông Cổ, Serbia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam....

Tại Việt Nam, sự kiện Eco project mới đây nhất đã được tổ chức tại Đồng Nai, thu hút sự quan tâm của rất nhiều Gen Well trong đó có Hoa hậu thể thao Đoàn Thu Thủy và cả những Gen Well nhí là các em học sinh trường TH và THCS Mã Đà. Siberian Wellness và các Gen Well đã trồng hơn 500 cây xanh, tìm hiểu vai trò quan trọng của rừng Đồng Nai. Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm thiên nhiên độc đáo không chỉ giúp các Gen Well thêm kết nối với thiên nhiên bằng cả 5 giác quan, mà còn tăng cường sức khỏe, thư giãn tinh thần, thêm yêu thiên nhiên và cuộc sống.

Ngoài dự án này thì Siberian Wellness cũng đang triển khai những dự án bảo tồn thiên nhiên khác như The "Herb Hunters" (Người săn tìm cây thuốc) nhằm nêu cao nhận thức về những nguy cơ đối với môi trường dưới tác động của phát triển công nghiệp; dự án "Help to Save Snow Leopards!" nhằm bảo vệ loài báo tuyết; dự án "Baikal Protection" Project (Bảo vệ Hồ nước sâu Baikal); và dự án Siberian Health Gardens" (Những khu vườn Siberian Health) để kêu gọi bảo tồn thiên nhiên và môi trường trên quy mô lớn.

Chắt chiu những giá trị xanh chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Không chỉ tạo những hoạt động cộng đồng để Gen Well có cơ hội "phụng sự" Mẹ Trái Đất mà Siberian Wellness còn không ngừng sáng tạo để mang những tinh túy của thiên nhiên đến gần hơn với con người qua những sản phẩm có nguyên liệu hoàn toàn từ thảo mộc tự nhiên.

Được chắt chiu từ những tinh hoa thảo mộc hoang sơ, tinh sạch và thuần khiết nhất mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Siberi, bộ sưu tập trà Baikal Tea Collection của Siberian Wellness được xem là mảnh ghép hoàn hảo giúp con người gần gũi hơn với thiên nhiên và tận hưởng trọn vẹn tinh hoa của đất trời bằng tất cả các giác quan - không chỉ có mùi vị, hương thơm thảo mộc mà còn rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

9 loại trà trong Baikal Tea Collection là 9 "câu chuyện" tuyệt vời cho sức khỏe được viết nên bởi thiên nhiên Siberia và khoa học sáng tạo, là sự kết hợp của sức mạnh tự nhiên và trí tuệ con người. Nếu TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection, Herbal tea No.1 có tác dụng giúp nhuận tràng nhờ lá phan tả diệp, vỏ cây buốc đen thì TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No. 2 với các thảo dược thiên nhiên có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tốt cho phụ nữ. Cây ích mẫu, bạc hà, rễ cây nữ lang và kinh giới cay có trong TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No. 3 sẽ hỗ trợ an thần kinh và hỗ trợ ngủ ngon giấc.

TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No.4 hỗ trợ tăng cường sức đề kháng bảo vệ sức khỏe với lá kinh giới, lá bạc hà âu. Thành phần độc đáo của thảo dược Siberia có trong TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No.5 hỗ trợ tiêu hóa tốt cho người dùng. TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No.6 hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ tăng cường chức năng giải độc của gan nhờ các dưỡng chất có trong hoa cúc vàng, rau đắng, cây ban âu và râu ngô .

Lá cây phúc bồn tử đen, cây tiểu sài hồ…. có trong TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No.7 hỗ trợ thanh nhiệt và giúp giảm đau mỏi xương khớp. TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea No 8 hỗ trợ giúp tăng cường lưu thông khí huyết, tốt cho tim mạch. Thành phần thảo dược thiên nhiên trong TPBVSK Trà thảo mộc Baikal tea Collection Herbal tea N.9 tốt cho người có chỉ số đường huyết cao.

Với triết lý kinh doanh hài hòa với thiên nhiên, các nhà khoa học của Siberian Wellness luôn cố gắng đưa tất cả sức mạnh của vùng Siberi vào từng sản phẩm Herbal tea với dưỡng chất và tinh túy, hoàn toàn không chứa phụ gia độc hại như sulfat, phthalates, paraben… Ngay trong quá trình sản xuất, Siberian Wellness ứng dụng "công nghệ xanh", với các trang thiết bị tiên tiến nhất như hệ thống lọc nước, không khí đa tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO, GMP, FDA, HACCP và cũng như sử dụng các vật liệu có tính tự hủy sinh học, nhằm hạn chế các chất thải ra môi trường.

Trong tương lai, Siberian Wellness vẫn đang nghiên cứu thêm đa dạng các sản phẩm cũng như triển khai nhiều dự án ý nghĩa, góp phần kết nối con người với thiên nhiên, làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Siberian Wellness tại: Website: https://vn.siberianhealth.com/vn/ Đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.3783.6033 Khuyến cáo: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.