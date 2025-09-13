Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người". Bước đầu, Thuận thừa nhận hành vi sát hại gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất).

Danh tính các nạn nhân gồm: chị H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.), anh Bùi Hữu Ng. (em chị H.), và cháu Trần Tấn P. (con riêng chị H.). Trong đó 3 người tử vong tại chỗ, riêng cháu P. bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thuận khai trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ (chưa đăng ký kết hôn), dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị bắt giữ

Đáng chú ý, Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây Thuận nhiều lần tìm đến gây sự. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới vụ thảm án đau lòng.

Thuận và chị H. từng sống chung như vợ chồng, có một con chung 3 tuổi. Tuy nhiên do lối sống phức tạp, thường xuyên cãi vã nên thời gian gần đây mẹ vợ không cho Thuận vào nhà.

Khoảng 2 ngày trước, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối. Khoảng 23h tối 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp. Khi em vợ mở cửa, Thuận dùng búa tấn công, rồi kéo nạn nhân ra ngoài đường, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó Thuận xông vào nhà, lần lượt ra tay sát hại mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ. Riêng cháu trai con riêng chị H., sau khi bị đâm trong nhà, cháu may mắn chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, Thuận vẫn bình tĩnh kéo thi thể em vợ vào trong nhà, rồi lấy nước xịt rửa vết máu trước khi bỏ trốn bằng xe máy.