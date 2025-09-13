Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (tên thường gọi Hào, SN 1988, trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong và một cháu nhỏ bị thương nặng.

Chỉ hơn 6 giờ sau khi gây án, Thuận bị phát hiện khi đang cải trang thành phụ nữ, đi trên chiếc xe máy cướp được từ người dân gần hiện trường để lẩn trốn về hướng rẫy vắng cách nơi gây án khoảng 5 km. Thông tin tại hiện trường cho thấy trước khi ra tay, đối tượng đã sử dụng ma túy đá.

Chân dung Thuận khi bị bắt. Ảnh: VTC News

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Tuổi Trẻ, sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Đại Nam Thuận đã khai nhận chi tiết quá trình phạm tội.

Đối tượng thừa nhận trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ hờ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), khiến quan hệ gia đình căng thẳng.

Thuận cho biết do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình vợ khinh thường, đặc biệt là việc mẹ vợ không cho ở chung nhà, nên gần đây anh ta nhiều lần tìm đến gây sự nhưng đều bị khóa cửa không gặp. Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến vụ thảm án đau lòng.

Vì vậy 23h tối 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến nhà chị H. gõ cửa đòi gặp. Khi em vợ là snh Bùi Văn N. (SN 2002) mở cửa, Thuận dùng búa tấn công, rồi kéo nạn nhân ra ngoài đường, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bên trong ngồi nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: VTC News

Sau đó, Thuận xông vào nhà, lần lượt ra tay sát hại mẹ vợ Trần Thị D. (SN 1970), vợ và con riêng của vợ là cháu Trần Tấn P. (SN 2013). Vụ việc khiến 3 người tử vong tại chỗ, chỉ có cháu P. sống sót. Riêng cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H., không bị tấn công.

Một người hàng xóm gần nhà nạn nhân chia sẻ với tờ Dân Trí rằng, chị H. đã ly hôn với chồng cũ nhiều năm, khoảng 4 năm trước, chị quen biết Thuận rồi đưa về chung sống.

Theo lời hàng xóm, Thuận không có công việc ổn định, lại thường xuyên rượu chè nên thường xảy ra mâu thuẫn với mẹ chị H. Thời gian gần đây, anh ta không còn được cho ở trong nhà mẹ con chị H. nữa.

Người hàng xóm còn thấy vài ngày trước, Thuận với vẻ mặt tức tối tìm mẹ của chị H., nhưng khi đến nơi thì cổng đã bị khóa, không được cho vào. Có thể đó chính là nguồn cơn khiến hắn tích tụ cơn thù hận rồi ra tay dã man.