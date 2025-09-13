Liên quan đến vụ việc gã đàn ông sát hại cả gia đình vợ "hờ" xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13/9 tại Đắk Lắk đang gây rúng động dư luận, nghi phạm của vụ việc đã được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Thuận có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với nạn nhân N.T.K.H. (33 tuổi). Cả hai còn có một con chung là bé gái 3 tuổi. Thế nhưng, gã đàn ông máu lạnh đã nhẫn tâm xuống tay truy sát cả gia đình chị H.

Ngoài chị H., 2 nạn nhân khác tử vong là bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.). Con riêng của chị H. và chồng cũ là cháu T.T.P. (13 tuổi) bị thương nặng.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Nghi phạm bị bắt sau 7 tiếng gây án.

Chia sẻ trên báo Dân trí, một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho hay, chị H. và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm. Người phụ nữ này chuyển về sống cùng mẹ ruột tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Cách đây khoảng 4 năm, chị H. quen biết Thuận và đưa người này về sống chung. Tuy nhiên, giữa Thuận và mẹ của chị H. xảy ra mâu thuẫn do đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên ăn nhậu. Gần đây, Thuận không được cho sống chung trong nhà nữa.

Theo người hàng xóm, khoảng vài ngày trước, người này thấy Thuận mặt hằm hằm sát khí đi tìm mẹ của chị H. nhưng khi đến nhà, mọi người khóa cổng không cho tên này vào. Đến rạng sáng nay, em trai chị H. mới đi lái taxi về nhà nghỉ ngơi thì Thuận đứng chờ sẵn, dùng dao sát hại anh này và lao vào nhà tấn công những người còn lại. Đối tượng đã xuống tay với cả gia đình chị H., chỉ trừ bé gái 3 tuổi là con chung của nghi phạm và H.

Hàng xóm nhà nạn nhân kể thêm, thời điểm gây án, Thuận rất hung hãn, manh động nên không ai dám vào can ngăn. Rất may, cháu P. đã trèo ra được ngoài cổng nên không bị giết chết. Cháu bé hiện đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng, Thuận đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn, đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai của nghi phạm.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online, một vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, bước đầu Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ coi thường, mẹ vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây thường tìm đến gây sự.

Hiện tại, người nhà và nhân thân các nạn nhân đang dọn dẹp, dựng rạp để lo hậu sự cho những người xấu số sau khi công an bàn giao thi thể.