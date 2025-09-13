Sáng 13-9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân Trần Tấn P. (SN 2012, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) 1 trong 4 nạn nhân trong vụ thảm án tại Đắk Lắk sức khỏe đã tạm ổn định.

Dù bị đâm trọng thương nhưng em Trần Tấn P. vẫn cố gắng trèo tường chạy ra ngoài, thoát chết kỳ diệu

Theo bệnh viện, bệnh nhân P. nhập viện vào lúc 2 giờ 23 phút cùng ngày trong tình trạng đa vết thương ngực 2 bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái... do bị đâm. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân P. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân hiện đã tạm ổn.

Theo người nhà nạn nhân, em P. cùng các thành viên trong gia đình bị đâm nhiều nhát vào người. Dù bị thương nặng nhưng em P. đã cố gắng trèo bức tường cao phía sau nhà để thoát thân. Sau khi trèo được ra ngoài, do bị thương nặng nên em P. đã bất tỉnh.

Sau thời gian dài, mọi người mới phát hiện và đưa em P. đi cấp cứu.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm án

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và H. không bị Thuận sát hại.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường và triển khai các tổ truy bắt.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm tại phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm.

Tại thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Nam Đại Thuận đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng để tránh sự phát hiện của công an.