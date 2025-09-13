Sáng 13/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, Đắk Lắk), nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) tử vong, 1 người bị thương.

Đáng chú ý, trước thời điểm sát hại gia đình bạn gái vài ngày, một tài khoản được cho là của Thuận đã đăng tải hình ảnh bạn gái cùng con chung lên mạng xã hội với dòng trạng thái ngắn ngủi: "Bình yên nhé!". Điều này đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi ngay sau đó không lâu, nghi phạm lại ra tay dã man với cả 4 người trong gia đình bạn gái. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và H. không bị Thuận sát hại.

Bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người

Liên quan đến vụ việc, trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H.. Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.