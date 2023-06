Loạt chi tiết ẩn của bom tấn The Flash: Không chỉ 1 mà có đến 5 Batman xuất hiện

Wonder Woman (lại) đóng cameo

Công chúa Diana rất siêng năng đóng cameo trong phim DC gần đây khi sau Shazam! 2, The Flash là dự án tiếp theo có cô tham gia. Khi Batman và The Flash truy đuổi kẻ xấu ở Gotham, Wonder Woman đã xuất hiện để chi viện.

Loạt phim kinh điển

Nhiều siêu phẩm nổi tiếng xuất hiện trong The Flash, như Scooby Doo - một trong những dự án đời đầu do James Gunn chấp bút, hay Back to the Future - bộ phim có sự thay đổi về diễn viên khi dòng thời gian bị Barry Allen phá vỡ.

Tiệm Grayson’s

Đối diện căn hộ nhỏ của Barry Allen có một cửa hàng tên Grayson’s. Cái tên này gợi nhớ đến Dick Grayson, cũng chính là Robin thế hệ đầu tiên.

Warner Bros. ngầm công nhận Justice League của Zack Snyder

Có 2 tình tiết trong The Flash cho thấy DC và Warner Bros. đã công nhận phiên bản Justice League của Zack Snyder. Một là việc Iris West từng gặp Barry Allen nhiều năm trước (khi anh cứu cô trong hình dạng The Flash), và việc The Flash từng đi ngược thời gian 1 giây vốn chỉ xảy ra trong Snyder’s Cut.

Một loạt Batman xuất hiện

Bên cạnh các phiên bản Batman của Ben Affleck và Michael Keaton giữ vai trò lớn, The Flash còn có các phiên bản Người Dơi khác khiến khán giả phấn khích. Đầu tiên là phiên bản Batman của Adam West trong loạt phim truyền hình thập niên 60. Phiên bản này xuất hiện trong vùng speed force khi các vũ trụ sắp đâm vào nhau.

Cũng xuất hiện trong phân đoạn trên là phiên bản Batman của Lewis Wilson trong loạt phim năm 1943.

Cuối cùng là phiên bản Batman của George Clooney. Nam tài tử xuất hiện với hình tượng Bruce Wayne ở cảnh cuối thay vì Ben Affleck, cho thấy Barry Allen có lẽ chưa thật sự thành công.

Superman và Supergirl “thời hoàng kim”

Trong phân đoạn va chạm đa vũ trụ, hình ảnh Superman và Supergirl thuở xưa bất ngờ xuất hiện. Hai nhân vật kinh điển do Christopher Reeve và Helen Slater thể hiện xuất hiện bên nhau, cùng nhìn vào vùng nhiễu loạn đa vũ trụ trước Barry Allen thành công ngăn chặn thảm hoạ.

Superman của Nicolas Cage

Bên cạnh Christopher Reeve, phiên bản Superman “lỗi” của Nicolas Cage cũng xuất hiện. Trong cảnh phim, nhân vật này đang chiến đấu với một con nhện khổng lồ.

“Túi cười” của Joker

Tại Hang Dơi của Batman “già”, Barry Allen #2 đã tìm thấy một túi nhỏ phát ra tiếng cười. Đây là “đồ chơi” của Joker trong phim Batman 1989 có Michael Keaton đóng. Ngoài ra, một bản Joker khác của Cesar Romero cũng góp mặt trong cảnh “va chạm đa vũ trụ” của The Flash.

“The Flash” Jay Garrick

Một phiên bản The Flash đã xuất hiện chớp nhoáng vài giây trong cảnh “va chạm”. Đó là phiên bản The Flash của Jay Garrick (The Flash đầu tiên) do Teddy Sears thể hiện trong series đình đám của CW.

Đạo diễn góp vui

“Cha đẻ” phim The Flash - Andy Muschietti cũng góp mặt trong phim của mình. Anh thủ vai một vị phóng viên bị Barry Allen cướp mất bữa sáng trước khi anh đến vụ xét xử cha của mình.

Aquaman

Vị anh hùng của Atlantis xuất hiện bất ngờ trong after-credit của The Flash. Anh có bữa “nhậu” với Barry Allen nhưng sau đó say bí tỉ, thậm chí ngã vào vũng nước ven đường rồi ngủ.

The Flash khởi chiếu vào ngày 16.06.2023.

