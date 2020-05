Xôn xao tin mẹ ruột tiết lộ nguyên nhân diễn viên 16 tuổi "The Flash" qua đời đột ngột: Tất cả là do "thuốc xác sống"!

Ngày 2/4 vừa qua, làng giải trí Hollywood đã trải qua một nốt trầm khi nam diễn viên trẻ Logan Williams qua đời dù mới 16 tuổi. Trước sự ra đi đột ngột của Logan, nhiều bạn diễn trong các bộ phim anh từng tham gia đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với gia đình anh. Tuy nhiên, nguyên nhân về cái chết của Logan vẫn không được người nhà công khai.

Cho tới mới đây, mẹ của nam diễn viên - bà Marlyse Williams - đã tiết lộ với tờ New York Post về nguyên nhận dẫn đến cái chết thương tâm của con traii. Bà tiết lộ rằng đứa con trai nhỏ của bà đã nghiện thuốc 3 năm nay và sau một lần sử dụng thuốc quá liều, cậu đã ra đi mãi mãi. Được biết, chất Logan sử dụng là fentanyl - loại thuốc an thần giảm đau được gọi là "thuốc xác sống", mạnh hơn heroin từ 30-50 lần, mạnh gấp 100 lần so với morphine. Mẹ Logan cũng mong rằng thông tin này có thể làm giảm một phần nào tỉ lệ thanh thiếu niên chết do chất kích thích hiện nay. Bà chia sẻ trong nỗi đau đớn khôn nguôi: "Cái chết của thằng bé sẽ không vô ích. Nó sẽ thức tỉnh những người đang sa ngã".

Sự ra đi của tài năng trẻ Marlyse Williams khiến nhiều khán giả tiếc nuối, xót xa.

Logan được biết đến qua bộ phim "The Flash" và "When Calls The Heart".

Nguồn: Dealine