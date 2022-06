Sau 2 lần bị bắt, "The Flash" Ezra Miller lại tiếp tục vướng vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng

Nam diễn viên Ezra Miller vừa bị cha mẹ của một thanh niên 18 tuổi có biệt danh là Tokata "Iron Eyes" trình giấy tờ yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh bảo vệ con của họ khỏi nam diễn viên. "The Flash" bị cáo buộc “sử dụng bạo lực, đe dọa, đe dọa bạo lực, gây sợ hãi, hoang tưởng, ảo tưởng và ma túy" để níu kéo con gái của họ.

Ezra Miller lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý.

Cha mẹ của cô gái 18 tuổi khai báo cả hai gặp nhau tại khu bảo tồn Standing Rock ở phía Bắc Dakota khi cô mới 12 tuổi. Hai người này cũng cho rằng nam diễn viên nổi tiếng đã cho Tokata uống rượu và sử dụng chất cấm, đưa con họ đến London và những nơi khác như Vermont, New York, California và Hawaii.

Những tội danh mà "The Flash" đang bị cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng. - Nguồn: Perez Hilton

Cách đây không lâu, Ezra Miller đã bị cảnh sát Hawaii bắt giữ đến hai lần trong vòng chưa đầy 30 ngày. Lần đầu anh bị bắt vào ngày 28/3 vì hành vi gây rối tại quán bar, lần tiếp theo với mức độ nghiêm trọng hơn khi bị tố cáo có “hành vi tấn công cấp độ hai”. Theo Sở Cảnh sát Hawaii, Miller bị cáo buộc đã trở nên giận dữ và ném ghế, đánh vào trán một phụ nữ 26 tuổi và dẫn đến vết cắt khoảng 2cm.

Ezra Miller hiện đang đảm nhiệm vai trò siêu anh hùng The Flash trong thương hiệu điện ảnh Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Ngoài sự xuất hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Justice League (2017), bom tấn riêng về The Flash dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 23/6/2023. Miller cũng xuất hiện trong thương hiệu tiền truyện của Harry Potter mang tên Fantastic Beasts, gần nhất là phần phim The Secrets of Dumbledore của hãng Warner Bros..

Hết Will Smith rồi đến Amber Heard, giờ lại đến lượt Ezra Miller. 2022 quả là năm "bị nguyền rủa" của nhà DC.

Nhiều dự đoán rằng, những ồn ào pháp lý của Ezra Miller không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng và sự nghiệp của nam diễn viên, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hãng phim DC và những bộ phim mà anh góp mặt.