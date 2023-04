Soi trailer mới của The Flash: Đa vũ trụ sắp sụp đổ, dọn đường cho DCU mới của James Gunn?

Mới đây, Warner Bros. đã công bố trailer chính thức tiếp theo của The Flash, bom tấn siêu anh hùng sẽ ra mắt vào ngày 16/6 năm nay. Với đề tài du hành thời gian và đa vũ trụ, bộ phim này sẽ tái khởi động lại toàn bộ DCU theo đúng tầm nhìn của James Gunn và Peter Safran, hai tân chủ tịch của DC Studios.

The Flash sẽ mang đến 2 phiên bản khác nhau của Barry Allen, cùng với đó là sự trở lại của 2 Batman do Michael Keaton và Ben Affleck thủ vai. Ngoài ra, đoạn trailer trên đây còn hé lộ thêm rất nhiều chi tiết đáng chú ý về mặt kịch bản của bom tấn này.

Cha mẹ của Batman (1989) lộ diện

Bức ảnh của Thomas và Martha Wayne đã xuất hiện trong phân đoạn đầu tiên của trailer - Ảnh: Internet.

Đoạn trailer mới nhất của The Flash đã hé lộ thêm về quá khứ của Batman do Michael Keaton thủ vai, trong đó bao gồm cả sự kiện cái chết của ông bà Wayne. Trong phân cảnh mở đầu, chúng ta có thể thấy bức ảnh chụp cha mẹ của chàng Dơi được treo tại căn cứ mật bên dưới dinh thự nhà Wayne, nơi Batman cất giữ các bộ trang phục siêu anh hùng của mình. Vì The Flash xoay quanh rất nhiều nhân vật đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên sự xuất hiện của Thomas và Martha Wayne trong bộ phim này cũng hoàn toàn hợp lý.

Cuộc đời của Bruce Wayne sau những sự kiện trong Batman Returns

Batman phiên bản của Michael Keaton đã nghỉ hưu? - Ảnh: Internet.

Bruce Wayne xuất hiện với mái tóc dài gợn sóng với màu vàng trắng đã phần nào phản ánh về cuộc đời nhân vật này trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Sau những sự kiện trong Batman Returns, chàng Dơi dường như đã lui về ở ẩn và không xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm liền. Anh đã từ bỏ trách nhiệm, cuộc đời của một siêu anh hùng, trước khi Barry Allen xuất hiện và cần đến sự giúp đỡ của anh để khôi phục lại sự bình yên cho đa vũ trụ.

Iris West

Iris West cũng sẽ trở lại trong The Flash - Ảnh: Internet.

Mặc dù không trực tiếp xuất hiện trong đoạn trailer, thế nhưng chúng ta có thể nghe thấy giọng nói của Iris West, do Kiersey Clemons thủ vai với lời thoại: “Tôi không thể tưởng tượng được những gì mà anh đã phải trải qua. Anh đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một ngày”. Đây có thể là cuộc trò chuyện giữa Iris và Flash hoặc Batman, dựa trên quá khứ của họ. Ban đầu, vai diễn của Kiersey Clemons đã bị cắt bỏ trong bộ phim Justice League (2017), nhưng sau đó đã được khôi phục lại trong phiên bản của đạo diễn Zack Snyder.

Cái chết của mẹ của Flash

Mục đích chính của Barry khi du hành thời gian là để cứu lấy người mẹ của mình - Ảnh: Internet.

Nhắc đến cha mẹ của Barry, đoạn trailer mới nhất của The Flash cũng cung cấp thêm một vài phân cảnh liên quan đến cái chết của mẹ nhân vật này, Nora Allen. Trong truyện tranh, mẹ của Flash đã bỏ mạng dưới tay của Reverse-Flash, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, chưa rõ DC có tận dụng chi tiết này trong bom tấn sắp tới hay không. Cái chết của Nora là nguyên nhân chính thôi thúc Barry ngược dòng thời gian để thay đổi những gì xảy ra trong quá khứ, qua đó gây ra xáo trộn đa vũ trụ của DC.

Di sản của mẹ Batman

Viện Martha Wayne cũng đã xuất hiện trong trailer The Flash - Ảnh: Internet.

Di sản của những người mẹ tiếp tục được thể hiện trong trailer của The Flash, với chi tiết liên quan đến Martha Wayne. Đó chính là Viện Martha Wayne, một chi tiết easter egg từ cuộc tấn công hủy diệt nhắm vào Trái Đất của Zod trong Man of Steel. Không rõ liệu nơi này sẽ có vai trò thế nào trong bộ phim sắp tới, thế nhưng dường như di sản của Martha vẫn luôn tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ người khác nhiều năm sau khi bà qua đời.

Biến thể khác của Barry Allen trong bộ trang phục nguyên mẫu của Flash

The Flash sẽ mang đến ít nhất 2 phiên bản của Barry Allen - Ảnh: Internet.

Một khoảnh khắc chớp nhoáng trong đoạn trailer của The Flash đã cho thấy biến thể khác của Barry Allen trong bộ trang phục siêu anh hùng nguyên mẫu của mình. Anh xuất hiện ở phần nền trong một cảnh quay về cuộc tấn công vào Trái Đất của Zod. Bộ trang phục này dường như bao gồm một lớp áo bảo vệ màu đen, phần đế màu trắng chủ đạo và điểm thêm vài chi tiết vàng và đỏ đặc trưng của Flash.

Biểu tượng của Supergirl mang ý nghĩa Hy vọng

Ý nghĩ của biểu tượng này cũng tương tự như Superman - Ảnh: Internet.

Biểu tượng giống như chữ S vốn đã gắn liền với hình ảnh của Superman, với ý nghĩa là hòa bình. Biểu tượng này tiếp tục xuất hiện trên bộ trang phục của Supergirl trong The Flash với ý nghĩa tương tự, cho thấy rằng dù ai đảm nhận vai trò Siêu Nhân đi nữa, nhiệm vụ và sứ mệnh của họ là không hề thay đổi. Và trong một dòng thời gian mà Superman không tồn tại, Supergirl cũng chính là hy vọng lớn nhất của nhân loại để đẩy lùi cuộc tấn công của Zod.

Câu thoại kinh điển của Michael Keaton

“Let’s Get Nuts” là một trong những lời thoại kinh điển trong bộ phim Batman (1989) - Ảnh: Internet.

Đoạn trailer của The Flash đã mang đến một trong những câu thoại kinh điển của Michael Keaton trong bộ phim Batman. Đó chính là “You wanna get nuts? Let’s get nuts” (tạm dịch: Muốn nổi điên không? Nào thì điên nào). Câu thoại này vốn được Bruce sử dụng khi thách thức Joker.

Trang phục chính thức của Barry Allen đến từ dòng thời gian khác

Các Flash trong bộ phim này sẽ diện những bộ phục trang khác nhau - Ảnh: Internet.

Bộ trang phục siêu anh hùng dành cho Barry Allen đến từ một vũ trụ khác cũng đã lộ diện hoàn chỉnh trong đoạn trailer mới, được tạo ra dựa trên một phiên bản phục trang của Batman. Dường như Barry đã nhuộm đỏ bộ quần áo cũ của chàng Dơi, thiết kế thêm biểu tượng tia sét vàng đặc trưng của mình, đồng thời loại bỏ 2 chiếc tai dơi ở mũ trùm đầu. Chi tiết này, cộng với tia chớp màu xanh, sẽ giúp khán giả phân biệt được giữa 2 phiên bản Flash trong quá trình theo dõi phim.

Supergirl giải cứu Flash - liệu Barry Allen có bỏ mạng trong bom tấn này?

Với việc DCU đang bước vào thời kỳ mới, số phận của những siêu anh hùng xưa cũ như Flash đang là một dấu hỏi lớn - Ảnh: Internet.

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác trong The Flash chính là khi Supergirl bay lên giữa không trung để đón lấy Barry Allen - người dường như đang rơi tự do trong trạng thái bất tỉnh. Hiện tại, chưa rõ số phận của siêu anh hùng này sẽ ra sao, nhưng những vết bỏng xuất hiện trên cơ thể của Barry cho thấy dường như anh đã phải chịu không ít tổn thương nặng nề trong phân đoạn này.

Flash bị tra tấn bởi một kẻ thù bí ẩn

Dường như Zod không phải là phản diện duy nhất trong The Flash - Ảnh: Internet.

Đoạn trailer The Flash cũng hé lộ thêm một nhân vật phản diện bí ẩn, thông qua chi tiết Barry Allen bị tra tấn bằng những chùm tia sét quyền năng và tỏ ra vô cùng đau đớn. Gần như chắc chắn đây không phải là tác phẩm của Zod, mà có thể liên quan đến một ác nhân gắn liền với Speed Force. Đã có những thông tin cho rằng Dark Flash mới là phản diện thực sự của The Flash, và rất có thể hắn mới là người đứng sau màn tra tấn này.

Supergirl áp đảo hoàn toàn tướng Zod, nhưng lại không lấy mạng hắn

Với màn tái xuất lần này, Zod sẽ phải đối đầu với Supergirl thay vì Superman - Ảnh: Internet.

Một khoảnh khắc ấn tượng khác trong trailer The Flash chính là khi Supergirl áp đảo và đánh bại Zod, với đòn cuối cùng được thực hiện bằng một ống kim loại khổng lồ, khiến Zod bị đánh lõm vào một con tàu Kryptonian. Đây không chỉ là một minh chứng tuyệt vời về sức mạnh của Supergirl trong The Flash, mà nó còn hé lộ về khác biệt trong năng lực giữa cô và Superman. Chàng Siêu Nhân chỉ có thể hạ gục Zod bằng cách giết hắn ta, một chi tiết từng gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Bộ trang phục Batman của Michael Keaton có khả năng chống đạn

Batman sử dụng chiếc áo choàng của mình để chặn đứng làn đạn từ kẻ thù - Ảnh: Internet.

Batman vốn nổi tiếng với những dụng cụ, thiết bị cao cấp, tối tân. Và trong trailer của The Flash, anh tiếp tục thể hiện điều đó với chiếc áo choàng có khả năng chống đạn, ngăn không cho kẻ thù gây ra bất kỳ sát thương chí mạng nào cho bản thân mình. Tuy nhiên, dù không thể bay xuyên qua lớp áo choàng, nhưng những viên đạn vẫn có thể phần nào gây ra tác động, thậm chí là đả thương Bruce, khiến anh vẫn liên tục giật nảy mình mỗi khi trúng đạn.

Barry Allen bị điện giật trong Batcave (bởi biến thể đa vũ trụ của chính mình?)

Liệu có bao nhiêu biến thể của Flash sẽ xuất hiện trong bộ phim này? - Ảnh: Internet.

Một trong những phân cảnh khiến nhiều khán giả phải vò đầu bứt tai trong trailer mới nhất của The Flash chính là khi Barry Allen bị vây quanh bởi những luồng điện màu xanh tại Batcave. Một phân cảnh sau đó cũng cho thấy Barry hét lên trong đau đớn và bị chính những tia sét này thiêu cháy. Dựa trên những chi tiết khác, không loại trừ khả năng loại sét này có liên quan đến biến thể của chính Barry, đến từ một dòng thời gian khác trong đa vũ trụ DC. Điều đó đồng nghĩa với việc Barry bị chính một phiên bản khác của mình tấn công với mục đích chưa được tiết lộ.

The Flash “nhá hàng” cho dòng thời gian mới của DCU

Cuộc phiêu lưu đa vũ trụ của Flash sẽ giúp tạo ra thực tại mới cho DCU theo đúng tầm nhìn của James Gunn? - Ảnh: Internet.

The Flash sẽ là bộ phim tái khởi động toàn bộ vũ trụ DC. Đó chính là lý do vì sao trong đoạn trailer, Barry Allen lại cho rằng anh sẽ không thể khắc phục những gì mà anh đã gây ra khi ngược dòng thời gian, trở về quá khứ. Đây có thể sẽ là cơ hội để DC Studios tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới để phục vụ cho kế hoạch của James Gunn, đồng thời xóa bỏ những sự kiện đã diễn ra trong DCEU trước đây.

Con tàu Batwing

Thêm một biểu tượng kinh điển nữa trong Batman (1989) được đưa vào The Flash - Ảnh: Internet.

Trailer của The Flash cũng mang đến rất nhiều chi tiết mang tính biểu tượng gắn liền với Batman của Michael Keaton. Một trong số đó chính là con tàu Batwing, xuất hiện đầy ấn tượng ngay phía trước mặt trăng, tạo ra logo Batman đặc trưng của Keaton.

Nguồn: ScreenRant