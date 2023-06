Loại vitamin có nhiều trong rau củ quả giúp hỗ trợ chữa một số bệnh, phòng ung thư lại tăng sinh collagen

Đó chính là vitamin C!

Theo BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội.), vitamin C thực sự đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, vitamin C chỉ là vitamin làm đẹp, giúp tăng sinh collagen... Trong thực tế, vitamin C có thể hỗ trợ chữa một số bệnh. Ngoài ra, nó cũng là loại vitamin có công dụng ngăn ngừa ung thư rất tốt.



Vitamin C hỗ trợ chữa những bệnh gì?

1. Hen suyễn

BS Nguyễn Văn Thái chia sẻ, những người mắc bệnh hen suyễn có nhu cầu vitamin C cao hơn những người bình thường khác trong cộng đồng. Vitamin C còn làm cải thiện các thông số hô hấp, các triệu chứng suyễn. Sử dụng vitamin C liều cao làm giảm nồng độ histamine, ngăn chặn sự phóng thích histamin cho các bệnh nhân hen suyễn.

2. Xơ vữa động mạch, cholesterol và huyết áp tăng

Theo BS Thái, nếu thuộc nhóm đối tượng mắc phải những chứng bệnh này, bạn sẽ giảm đáng kể nguy cơ tử vong do đột quỵ và nhồi máu cơ tim nhờ vào việc sử dụng dinh dưỡng giàu vitamin C.

Theo các nghiên cứu, vitamin C có lợi cho huyết áp. Nguyên nhân bởi, vitamin C có thể hoạt động như thuốc lợi tiểu, khiến thận loại bỏ nhiều natri và nước hơn. Từ đó làm giãn thành mạch máu, giảm huyết áp.

3. Đục thủy tinh thể

Chuyên gia nhận định, những người đang bị đục thủy tinh thể và có nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa võng mạc như người cao tuổi, cần phải có một chế độ dinh dưỡng giàu vitamin C.

Ngoài ra, nhóm đối tượng này cũng cần bổ sung vitamin E, carotene và selenium. Các chất chống oxy hóa này sẽ làm kìm hãm tiến trình đục thủy tinh thể. Từ đó giúp cải thiện thị lực, giúp bạn có khả năng nhìn tốt hơn.

4. Cảm lạnh thông thường

Theo khảo sát của các nhà nghiên cứu, vai trò của vitamin C trên bệnh cảm cúm và khả năng tăng cường miễn dịch thể hiện rất rõ. Điều này chứng tỏ vitamin C có thể làm giảm được các triệu chứng nặng và cả thời gian nhiễm bệnh.

BS Thái chia sẻ thêm, hiện nay người ta đang khuyến cáo việc sử dụng vitamin C trong trường hợp bị nhiễm trùng cấp tính. Đặc biệt là ở người cao tuổi. Vitamin C có thể giúp cải thiện các triệu chứng lâm sàng bằng việc sử dụng liều thấp. Ở bệnh nhân cao tuổi bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp nên sử dụng vitamin C theo chỉ định của bác sĩ.

Vitamin C giúp phòng chống ung thư

BS Thái cho biết, vitamin C có nhiều chức năng quan trọng. Trong đó có vai trò bảo vệ cơ thể chống lại ung thư.

Nguyên nhân bởi, vitamin C làm tăng cường chức năng miễn dịch, giúp cơ thể chống chọi với ô nhiễm môi trường. Các nghiên cứu được xem xét cho thấy, lượng vitamin C từ các nguồn tự nhiên có thể ngăn ngừa sự phát triển của ung thư phổi và ung thư vú. Kết hợp truyền tĩnh mạch vitamin C với gemcitabine và erlotinib có hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy…

Đó là lý do bổ sung nhiều vitamin C vào khẩu phần ăn giúp làm giảm nguy cơ của các dạng ung thư, bao gồm ung thư phổi, ung thư vú, đại tràng, thực quản...

Nên bổ sung vitamin C qua những nguồn nào?

Theo BS Nguyễn Văn Thái, ăn uống đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp vitamin C cho cơ thể.

Những thực phẩm giàu vitamin C nhất bao gồm ớt chuông đỏ, ổi, kiwi, bông cải xanh, cà chua, đu đủ, khoai tây, cam, chanh, dưa lưới vàng, các loại quả mọng... Bạn nên thường xuyên ăn những thực phẩm này để cung cấp lượng vitamin C dồi dào, vừa giúp khỏe người lại làm đẹp da, tăng sinh collagen.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chỉ dùng thực phẩm giàu vitamin C thôi là chưa đủ. Lúc này, bạn có thể uống vitamin C bổ sung, phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Nếu có ý định uống vitamin C, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ để nhận được tư vấn tốt nhất. Nguyên nhân bởi sử dụng quá liều vitamin C cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường như sỏi thận… Việc tham khảo ý kiến của chuyên gia sẽ giúp bạn có được liều dùng phù hợp vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp da.