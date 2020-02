Loại thực phẩm bán đầy ngoài chợ này chính là “tiên dược” chống ung thư vú rất tốt cho phụ nữ

Khi nhắc đến các loại thực phẩm rẻ bèo ngoài chợ, ắt hẳn ai cũng từng một lần nghĩ đến bắp cải. Tuy nhiên bắp cải lại được hội đồng y bác sĩ lẫn chuyên gia dinh dưỡng công nhận là "thuốc giải cho 100 chất độc". Chỉ thế thôi là đủ hiểu, nguồn dinh dưỡng trong bắp cải dồi dào đến mức nào.

Ăn đều đặn bắp cải mỗi ngày giúp phòng chống ung thư vú - nỗi lo của hàng triệu chị em toàn cầu.

Mùa nào trong năm cũng có bắp cải, nhưng để thưởng thức ngon nhất thì chỉ có mùa đông là nó giòn và ngọt cực kỳ. Ăn kết hợp với thịt không những làm tăng hương vị mà còn làm giảm nitrite trong thịt. Nếu nói cụ thể hơn, ăn bắp cải thường xuyên sẽ có 6 tác động tích cực cho cơ thể như là:

1. Hạ các chỉ số cao trong cơ thể

Bắp cải rất giàu vitamin C và chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Ngoài ra, bắp cải cũng chứa một hợp chất gọi là isothiocyanate – có tác dụng làm hạ huyết áp, hạ lipid trong máu, giảm đường huyết và thúc đẩy axit uric trong cơ thể. Chính vì vậy, những người có các chỉ số cao trong máu hãy thường xuyên ăn bắp cải để cải thiện hơn.

2. Chống lại các khối u ác tính

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Hormone New York (Mỹ) đã phát hiện ra rằng, lý do tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn nhiều so với phụ nữ phương Tây là vì họ thường xuyên ăn bắp cải. Cụ thể, một số nguyên tố vi lượng trong bắp cải có thể giúp phá vỡ estrogen liên quan đến ung thư vú.

Không chỉ chống ung thư vú, bắp cải còn chứa molypden có thể chống lại việc hình thành các tế bào ung thư cực tốt.

Ngoài ra, các nguyên tố vi lượng molypden trong bắp cải có thể ngăn chặn việc tạo ra các chất gây ung thư như nitrosamine. Thế nên việc ăn bắp cải thường xuyên cũng như liều "tiên dược" trị ung thư không phải ai cũng biết.

3. Bắp cải là nguồn cung cấp canxi dồi dào

Một ly nước ép bắp cải có thể cung cấp gần như bằng với canxi có trong sữa tươi. Nó dồi dào canxi đến nỗi, cứ mỗi 1gr bắp cải lại ứng với 1mg canxi. Thế nên, những người bị dị ứng hoặc không thích uống sữa có thể bổ sung canxi bằng cách ăn bắp cải hàng ngày.

4. Cung cấp dưỡng chất và làm đẹp da

Bắp cải có hàm lượng nước rất cao đi cùng với lượng calo thấp. Chính vì vậy, ăn bắp cải mỗi ngày cũng là một cách dưỡng da rất hiệu quả. Bắp cải sẽ cung cấp độ ẩm và làm đẹp da hơn nhờ các vitamin C và E có sẵn. Nhiều chuyên gia thẩm mỹ cho biết, ăn bắp cải có tác dụng gần như ngang ngửa với việc đắp các loại mặt nạ dưỡng da đắt tiền.

5. Bắp cải giúp hỗ trợ đường ruột tốt hơn

Như đã nói ở trên, bắp cải rất giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc nhuận tràng đường ruột. Ngoài ra, ăn thường xuyên sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn ngừa phân khô và giúp cơ thể thải độc tốt hơn. Với những người phân khô, hãy cố gắng ăn 500gr bắp cải tươi hoặc uống 300ml nước ép bắp cải mỗi ngày để điều trị táo bón.

6. Tăng cường hệ hô hấp

Nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, bắp cải có tác dụng giải nhiệt, giải độc, làm sạch phổi, giảm đờm, giảm ho và hen suyễn tốt hơn bất kỳ loại thực phẩm nào. Ngoài ra, các thí nghiệm đã chứng minh rằng 85% bệnh nhân cảm lạnh chỉ cần uống 500ml nước bắp cải mỗi ngày sẽ làm giảm triệu chứng bệnh chỉ trong vòng 1 giờ.

Qua đó mới biết, nhân sâm hay yến sào đắt tiền cũng không thể bằng ăn bắp cải mỗi ngày. Chỉ cần bỏ ra một khoản cực nhỏ tiền chợ, chị em hoàn toàn có thể phòng ngừa ung thư vú mà không cần sử dụng biện pháp trị liệu nào. Do vậy hãy cân nhắc để đưa bắp cải vào thực đơn của gia đình nhé.

Theo Aboluowang