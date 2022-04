Loại thịt có chứa chất gây ung thư số 1 mà WHO cảnh báo, thế nhưng đây lại là "món khoái khẩu" trong mâm cơm của các gia đình Việt

Loại thịt có khả năng gây ung thư số 1 mà WHO cảnh báo

Trong những buổi tụ họp gia đình, liên hoan giữa đồng nghiệp và bạn bè, không thể phủ nhận những bữa tiệc thịt nướng luôn là lựa chọn số 1. Khi món thịt nướng nóng hổi, thơm lừng được phục vụ, ngay cả những người khắt khe trong ăn uống nhất cũng khó có thể khước từ.

Nhiều người bình luận: Sở dĩ thịt nướng có hương vị thơm ngon là vì trong quá trình nướng, mỡ trong thịt chảy xuống tạo ra khói. Khói bám vào bề mặt thịt, tăng mùi vị đặc trưng cho thịt nướng. Nhưng họ lại không biết rằng, đó chính là nguyên nhân biến thịt nướng trở thành loại thịt có khả năng gây ung thư bậc nhất.

- Thịt nướng không hề tốt đối với sức khỏe tim mạch:

Theo PGS Nguyễn Thị Lâm (Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia), khi thịt được nướng ở nhiệt độ cao, chất đạm trong thịt sẽ trở nên khó tiêu hơn. Đó là nguyên nhân vì sao chúng ta thường cảm thấy đầy bụng, khó chịu sau khi ăn thịt nướng. Bên cạnh đó, khi được nướng ở nhiệt độ cao, các chất béo trong thịt sẽ không tốt cho tim mạch. Người ăn nhiều thịt nướng và thường xuyên có thể dẫn tới mỡ máu cao.

- Thịt nướng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư:

Bàn về thịt nướng, PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho biết: Trong quá trình nướng thịt sẽ sinh ra nhiều sản phẩm hữu cơ cháy dở có khả năng gây ung thư. Nhất là PHA (polycyclic aromatic hydrocarbon), chất này có thể bám vào thức ăn qua khói bốc lên.

Trong quá trình nướng thịt bằng than, mỡ của thịt chảy vào lửa không chỉ sinh ra khói mà còn sinh ra chất gây ung thư có tên là benzopyrene. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp loại chất này vào nhóm 1 về gây ung thư cho con người với những bằng chứng rõ ràng về tác hại đối với sức khỏe. Benzopyrene có thể gọi tắt là BaP, nó là một hydrocarbon thơm đa vòng.

Ngoài benzopyrene, thịt nướng còn có thể xuất hiện 2 chất gây ung thư là các amin dị vòng và nitrosamine.

Đâu mới là cách chế biến thịt lành mạnh, tốt cho sức khỏe nhất?

Nướng thịt trên than hoa là nguyên nhân gây hình thành các chất gây ung thư vì vậy cách tốt nhất để ngăn ngừa chúng chính là thay đổi phương pháp nấu nướng. Hấp, luộc thực phẩm vẫn được giới chuyên gia đánh giá cao trong việc bảo vệ sức khỏe và chống ung thư.

Theo khuyến cáo của PGS.TS Trần Hồng Côn, nếu muốn ăn thịt nướng, bạn nên hạn chế việc nướng thịt trên than hoa mà có thể sử dụng bếp nướng điện hoặc lò nướng. Cách nướng này vừa có thể kiểm soát nhiệt độ tốt, vừa tránh cho mỡ từ thịt chảy xuống lửa than. Khi nướng thịt bạn nên ưu tiên thịt nạc nhiều hơn thịt mỡ vì lượng mỡ tan chảy xuống than sẽ dễ tạo ra chất gây ung thư.

Khi thịt nướng bị cháy nên cắt bỏ phần cháy hoặc không ăn những miếng thịt cháy đó. Thời gian nướng ngắn vừa đủ để thịt chín, vệ sinh dụng cụ nướng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.

Để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên ăn thịt nướng quá thường xuyên, tốt nhất chỉ nên ăn 1 lần/tuần với lượng khoảng 100g thịt/lần.

Khi ăn thịt nướng, cố gắng không ăn thịt quá nóng vì sẽ không chỉ làm hỏng màng nhầy trong thực quản mà còn gây bỏng ở miệng. Hơn nữa, có thể gây kích thích tăng sản niêm mạc, để lại sẹo và viêm.

Cần chú ý đến sự cân bằng và đa dạng của chế độ ăn uống. Bạn nên ăn thịt nướng kèm với trái cây và rau quả tươi vì chúng rất giàu chất xơ, sẽ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp các chất độc sẽ nhanh chóng được đào thải chứ không ở trong bụng quá lâu.

