Loại "rau" này đang vào mùa rất rẻ, hãy mua và nấu các món ăn giúp giải nhiệt, bảo vệ gan, đồng thời trừ ẩm

Tháng 7 là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những loại rau củ tươi ngon đặc trưng của tháng. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một loại "rau" mà rất nhiều nhà trồng - hoa thiên lý. Hoa thiên lý vốn là loại hoa có mùi hương rất nhẹ nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, hoa thiên lý thở và tỏa hương mạnh nhất, thơm nồng nàn hơn. Cũng vì vậy, mà hoa thiên lý còn có tên gọi là dạ lai hương. Hoa thiên lý vào mùa và ngon nhất vào tháng 7.

Bạn đừng nhìn những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng mà đánh giá thấp nó. Theo y học cổ truyền, hoa thiên lý có mùi thơm ngọt, tính trung hòa, tác động lên kinh mạch gan và phổi. Ăn hoa thiên lý thường xuyên vào tháng 7 không chỉ giúp giải nhiệt mùa hè mà còn bổ gan, trừ thấp. Do đó, vào tháng 7, bạn hãy tận dụng loại hoa này nấu thành các món ngon trong tháng 7 để giữ gìn sức khỏe. Có rất nhiều cách ăn hoa thiên lý, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 3 cách nấu đơn giản mà ngon nhất.

1. Hoa thiên lý xào

Nếu bạn nghĩ hoa thiên lý muốn ngon thì cần phải chế biến cầu kỳ. Tuy nhiên thực tế, chỉ cần xào cùng tỏi băm, món hoa thiên lý đã đủ ngon và giữ được 90% dưỡng chất, độ tươi và hương thơm. Làm món này vào mùa hè thực sự kích thích vị giác.

Nguyên liệu: 250g hoa thiên lý, 10g tỏi băm, bột nêm vị gà, ớt khô (tùy thích), một chút gia vị và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món hoa thiên lý xào

Bước 1: Ngâm hoa thiên lý trong nước khoảng 5 phút, sau đó rửa nhiều lần cho đến khi sạch, vớt ra. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi. Chần hoa thiên lý trong nước sôi khoảng 2 phút, sau đó vớt ra và rửa lại bằng nước lạnh. Khi hoa thiên lý đã nguội hoàn toàn, vớt ra và để ráo nước.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào đun nóng. Sau đó cho tỏi băm, ớt khô vào phi thơm. Tiếp đó cho hoa thiên lý vào, thêm bột nêm vị gà, chút gia vị rồi đảo đều và tắt bếp là món ăn đã sẵn sàng.

2. Canh bò viên nấu hoa thiên lý

Thịt bò viên là một loại thịt viên phổ biến, có mùi thơm, tươi ngon và rất giòn dai. Sử dụng thịt viên bò để nấu canh hoa thiên lý sẽ làm cho món canh thêm ngon miệng. Vào mùa hè, khi bạn cảm thấy khát và không có cảm giác thèm ăn, hãy nấu món canh này cho gia đình mình.

Nguyên liệu: 5-6 viên thịt bò viên, 150g hoa thiên lý, một ít gốc hành lá thái nhỏ, gia vị và bột nêm vị gà vừa đủ.

Cách làm món canh bò viên nấu hoa thiên lý

Bước 1: Rửa sạch hoa thiên lý. Cắt mỗi viên thịt bò thành 2-4 miếng hoặc để nguyên tùy thích. Sau đó, cho một ít mỡ lợn vào nồi, thêm gốc hành lá phi thơm rồi cho thịt bò viên vào, xào sơ. Khi bề mặt các viên thịt bò hơi vàng, cho một lượng nước nóng vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn trong 2 phút.

Bước 2: Cho hoa thiên lý vào nồi, đậy nắp và đun sôi trên lửa lớn trong 2 phút. Sau đó cho một ít gia vị và bột nêm vị gà, khuấy đều và tiếp tục nấu thêm 30 giây nữa trước khi dọn ra. Món canh hoa thiên lý nấu thịt bò viên tươi thơm ngon, ai cũng nên thử.

3. Trứng chiên hoa thiên lý

Trứng chiên hoa thiên lý là cách chế biến hoa thiên lý kinh điển nhất. Độ mềm của trứng hoàn toàn bao trùm hương thơm của hoa thiên lý. Khi ăn, hương thơm của hoa thiên lý thực sự lan tỏa.

Nguyên liệu: 150g hoa thiên lý, 3 quả trứng gà thả vườn, một chút gia vị, một chút bột tiêu và dầu ăn.

Cách làm món trứng chiên hoa thiên lý

Bước 1: Rửa sạch hoa thiên lý, sau đó cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Khi nước sôi, cho hoa thiên lý vào nồi và chần trong 1 phút. Sau đó vớt ra, thả vào chậu nước lạnh cho đến khi nguội hoàn toàn. Vớt hoa thiên lý ra, vắt hết nước.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát tô, đập trứng vào rồi thêm hoa thiên lý, một chút gia vị, bột tiêu. Dùng đũa đánh đều cho đến khi nguyên liệu hòa quyện. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một chút bột ớt. Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu đạt đến 50% nhiệt độ tối đa, đổ hỗn hợp trứng vào và chiên trên lửa vừa trong 1 phút. Lật hỗn hợp trứng và tiếp tục chiên cho đến khi trứng đông lại.

Tháng 7, hãy thưởng thức hoa thiên lý - một loại rau giúp giải nhiệt mùa hè, bổ dưỡng, bảo vệ gan và trừ ẩm. Đừng bỏ lỡ món ngon này!