Luân phiên ăn 2 lần một tuần 4 món "rau bổ gan" ngon miệng này để thanh lọc gan, tốt thị lực và ngủ ngon suốt đêm

Nuôi dưỡng và bảo vệ gan đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe toàn diện, bởi gan là "nhà máy thải độc" chính của cơ thể. Để chăm sóc lá gan một cách tự nhiên, không nhất thiết phải uống các loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Thay vào đó hãy tận dụng những loại "rau bổ gan" vào chế độ ăn uống hằng ngày là một lựa chọn lý tưởng. Theo y học cổ truyền, "gan khai khiếu ra mắt", do đó khi chức năng gan được cải thiện, thị lực của bạn cũng sẽ sáng khỏe và tinh anh hơn rõ rệt. Không chỉ vậy, một lá gan khỏe mạnh, khí huyết lưu thông mượt mà còn là chìa khóa vàng giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc và ngon hơn mỗi đêm.

1. Hoa hiên - Món ăn gợi ý: Hoa hiên xào trứng chiên

Trong Đông y, hoa hiên được coi là vị thuốc nổi tiếng với công dụng thanh nhiệt, lương huyết, hỗ trợ chức năng gan và giúp an thần. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc làm mát, giảm vàng da do uống nhiều rượu và lưu thông khí gan. Cả hoa và rễ đều được tận dụng làm thuốc, giúp mát gan, thông đại tiểu tiện.

Nguyên liệu: 50g nụ hoa hiên khô (hoặc 200g nụ hoa hiên tươi), 3 quả trứng gà, lượng hành lá thái nhỏ vừa đủ, lượng tỏi băm vừa đủ, một chút muối, nước tương, rượu nấu ăn và dầu ăn.

Cách làm món hoa hiên xào trứng chiên

Bước 1: Ngâm hoa hiên khô trong nước ấm khoảng 30 phút cho đến khi mềm, rửa sạch 2-3 lần để loại bỏ tạp chất, bỏ cuống cứng và cắt thành từng đoạn dài khoảng 5cm. Nếu bạn dùng hoa hiên tươi cần loại bỏ nhị hoa (nhị hoa chứa colchicine, một chất độc), ngâm trong nước muối 15 phút, chần qua nước sôi 1 phút, sau đó để ráo nước. Đập trứng vào bát, thêm chút muối và vài giọt rượu nấu ăn vào rồi đánh đều.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu rồi đổ hỗn hợp trứng vào. Khi trứng bắt đầu đông đặc thì nhanh chóng dùng phới đảo đều thành những miếng nhỏ. Lấy ra khỏi chảo. Cho thêm một ít dầu vào chảo, sau đó thêm tỏi băm vào xào đến khi thơm. Thêm nụ hoa hiên đã sơ chế vào và xào trên lửa lớn trong 1-2 phút. Thêm trứng chiên rồi đảo đều. Nêm thêm chút muối cho vừa ăn, một chút nước tương, và rắc thêm hành lá thái nhỏ. Xào nhanh trong vài giây là có thể dọn ra ăn.

2. Cần tây - Món ăn gợi ý: Cần tây trộn đậu phộng

Rau cần tây được mệnh danh là "thần dược" tự nhiên giúp hỗ trợ chức năng gan và an thần hiệu quả. Các hợp chất chống oxy hóa và vitamin trong rau cần tây giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, giảm mỡ tích tụ và hỗ trợ gan sản sinh enzyme chuyển hóa, giảm gánh nặng thải độc cho cơ thể. Các hoạt chất chống viêm, chất xơ cùng tinh dầu tự nhiên trong cần tây giúp thanh nhiệt, thúc đẩy bài tiết độc tố và làm dịu hệ thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nguyên liệu: 300g cần tây Mỹ, 100g đậu phộng, nửa củ cà rốt (để tạo màu, tùy chọn), tỏi băm vừa ăn, muối, đường, nước tương, giấm balsamic, dầu mè.

Cách làm món cần tây trộn đậu phộng

Bước 1: Rửa sạch đậu phộng và để ráo nước hoàn toàn. Đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn rồi cho đậu phộng vào rang trên lửa vừa nhỏ. Tắt bếp ngay khi nghe thấy tiếng lạc nổ lách tách và màu sắc hơi sẫm lại. Tiếp tục đảo thêm vài lần nữa khi còn nóng, sau đó lấy ra khỏi chảo và trải đều để nguội (nó sẽ giòn sau khi nguội). Loại bỏ lá và xơ của cần tây, rồi cắt chéo thành từng đoạn nhỏ (khoảng 3 cm). Cắt cà rốt thành những lát mỏng hình thoi hoặc những khối nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, sau đó thêm vài giọt dầu ăn và một nhúm muối (để giữ màu xanh của rau). Thả cà rốt vào chần trong khoảng 30 giây, sau đó chần cần tây trong 40 giây. Vớt ra và rửa ngay với nước lạnh, sau đó để ráo.

Bước 2: Trong một tô, cho các nguyên liệu sau vào theo thứ tự: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, 1/2 muỗng canh đường, một chút muối, 1 muỗng canh dầu mè, tỏi băm, ớt băm (nếu thích ăn cay). Khuấy đều cho đến khi đường và muối tan hết. Cho cần tây và cà rốt vào một cái bát lớn. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và trộn đều. Cuối cùng, cho đậu phộng rang đã nguội vào, trộn nhẹ nhàng rồi bày ra đĩa.

3. Mướp đắng - Món ăn gợi ý: Canh mướp đắng, sườn heo và đậu nành

Mướp đắng (khổ qua) được đánh giá là dược liệu tự nhiên tuyệt vời giúp giải nhiệt, hỗ trợ thải độc gan, làm giảm nồng độ men gan và thanh tâm an thần. Vị đắng tự nhiên trong mướp đắng kích thích chức năng gan, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố và làm giảm đáng kể nồng độ men gan. Các hợp chất như saponin và terpenoid giúp chuyển hóa đường, giảm lượng cholesterol xấu, hỗ trợ tích cực cho quá trình điều trị gan nhiễm mỡ. Theo cả Y học hiện đại và Y học cổ truyền, loại quả này đặc biệt hữu hiệu để cải thiện giấc ngủ do nhiệt nóng (nóng trong người) gây ra.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 2 quả mướp đắng (khoảng 300g), 80g đậu nành, 3-4 lát gừng, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, muối vừa ăn, khoảng 1500ml nước.

Cách nấu canh mướp đắng, sườn heo và đậu nành

Bước 1: Loại bỏ tạp chất và những hạt đậu hỏng khỏi đậu nành, sau đó rửa sạch. Ngâm trong nước lạnh ít nhất 4 tiếng trước khi sử dụng (hoặc để trong tủ lạnh qua đêm). Vớt ra để ráo nước và để riêng. Rửa sạch sườn heo rồi cho vào nồi nước, thêm 1 muỗng canh rượu nấu ăn và 2 lát gừng. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó hớt bỏ bọt. Sau khi chần khoảng 2-3 phút, vớt ra và rửa lại bằng nước ấm để loại bỏ bọt máu. Cắt đôi mướp đắng theo chiều dọc, dùng thìa cạo bỏ phần cùi trắng, rửa sạch rồi cắt thành các miếng lớn hoặc lát dày.

Bước 2: Cho sườn heo vào nồi, thêm nước, đậu nành đã ngâm và các lát gừng còn lại vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 45 phút. Sườn lúc này đã chín khoảng 70-80%, và đậu nành đã mềm. Cho mướp đắng vào nồi và đun nhỏ lửa trong 20-25 phút. Thêm muối cho vừa ăn trước khi dùng.

4. Mướp - Món ăn gợi ý: Mướp hấp miến tỏi

Mướp rất giàu vitamin, khoáng chất và chất nhầy giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ bảo vệ gan rất tốt. Quả mướp chứa xylan gum và các dưỡng chất hỗ trợ quá trình thải độc, làm mát gan. Bản thân quả mướp thiên về thanh nhiệt, do đó có khả năng cải thiện giấc ngủ do nội nhiệt (nóng trong người).

Nguyên liệu: 1 quả mướp (khoảng 400g, chọn loại mềm), 1 bó miến dong (khoảng 50g), 5 tép tỏi băm, 1-2 quả ớt đỏ nhỏ (tùy chọn, để trang trí), 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một chút muối, một chút đường, dầu ăn vừa đủ, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món mướp hấp miến tỏi

Bước 1: Ngâm miến trong nước ấm khoảng 15-20 phút cho đến khi mềm. Sau đó vớt ra và để ráo nước. Cắt thành từng đoạn dài khoảng 10cm. Gọt bỏ vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt thành từng lát tròn dày khoảng 1cm. Dùng đầu dao khía một lỗ nhỏ ở giữa mỗi lát mướp (để giúp bánh thấm gia vị và không bị phồng lên trong quá trình hấp).

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một nhúm đường (để tăng hương vị) và một chút xíu muối. Khuấy đều và để sang một bên. Cho miến đã ngâm vào đĩa sâu lòng, xếp các lát mướp xuong quanh miến thành hình cánh hoa hoặc xếp lên trên miến. Rưới đều phần nước sốt đã chuẩn bị lên. Rắc thêm tỏi băm và ớt băm nhỏ lên trên. Đun sôi nước trong nồi hấp, sau đó đặt đĩa vào bên trong. Hấp ở lửa lớn trong 8-10 phút. Sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

4 loại rau cùng 4 công thức chế biến món ăn này sẽ giúp bạn bồi bổ sức khỏe lá gan, đồng thời cải thiện, thị lực và dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc và ngon hơn mỗi đêm.